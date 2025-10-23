5 chiếc iPhone cũ đáng mua nhất năm 2025

Sự kiện ra mắt iPhone 17 series mới đây đã tạo ra một cú hích lớn, mở ra "thời điểm vàng" để sở hữu các thế hệ iPhone tiền nhiệm với mức giá vô cùng hợp lý. Từ những model "siêu lướt" gần như mới cho đến các "huyền thoại" vẫn còn rất mạnh mẽ, thị trường iPhone cũ đang trở nên sôi động hơn bao giờ hết. Dưới đây là 5 lựa chọn sáng giá nhất, phù hợp cho từng nhu cầu và ngân sách khác nhau.

1. iPhone 15 Pro: Sự lựa chọn "Pro" toàn diện nhất

Mức giá tham khảo: 15.000.000 - 17.000.000 VNĐ

Nếu bạn đang tìm kiếm một trải nghiệm cao cấp tiệm cận máy mới với mức giá tối ưu, iPhone 15 Pro chính là câu trả lời. Dù đã hai năm tuổi, model này sở hữu những nâng cấp mang tính bước ngoặt, đảm bảo không bị lỗi thời trong nhiều năm tới: cổng sạc USB-C tiện lợi, khung viền Titan sang trọng, nút Tác vụ (Action Button) đa năng và màn hình ProMotion 120Hz siêu mượt. Hiệu năng của máy vẫn cực kỳ mạnh mẽ, đủ sức xử lý mọi tác vụ nặng. Đây là lựa chọn hoàn hảo cho những ai muốn tận hưởng các tính năng "Pro" hiện đại mà không phải chi trả mức giá đắt đỏ của một chiếc máy mới.

2. iPhone 16: An tâm tuyệt đối với model 'siêu lướt'

Mức giá tham khảo: 17.000.000 - 19.000.000 VNĐ

Là mẫu máy chỉ mới một năm tuổi, iPhone 16 đã qua sử dụng mang lại sự an tâm tuyệt đối về cả phần cứng lẫn phần mềm. Bạn sẽ có một chiếc máy gần như mới, hiệu năng đỉnh cao, các tính năng thời thượng như Dynamic Island, USB-C và quan trọng nhất là vòng đời hỗ trợ cập nhật iOS lâu dài nhất trong danh sách. Dù mức giá vẫn còn khá cao, đây là phương án "ăn chắc mặc bền" cho những ai có ngân sách thoải mái, muốn một thiết bị ổn định để sử dụng trong nhiều năm tới mà không cần bận tâm.

3. iPhone 13 Pro Max: "Nhà vô địch" về thời lượng pin

Mức giá tham khảo: 11.000.000 - 13.000.000 VNĐ

Dù đã ra mắt được ba năm, iPhone 13 Pro Max vẫn là một "tượng đài" khó xô đổ, đặc biệt là về thời lượng pin. Đây vẫn được xem là một trong những chiếc iPhone có pin tốt nhất từng được sản xuất, đủ sức đáp ứng nhu cầu sử dụng cường độ cao suốt cả ngày dài. Bên cạnh đó, máy vẫn sở hữu màn hình ProMotion 120Hz và cụm camera chất lượng cao. Việc phải chấp nhận thiết kế "tai thỏ" và cổng Lightning là một sự đánh đổi hoàn toàn xứng đáng cho những ai đặt thời lượng pin làm ưu tiên hàng đầu.

4. iPhone 14: Sự cân bằng an toàn và hợp lý

Mức giá tham khảo: 12.000.000 - 14.000.000 VNĐ

iPhone 14 là một lựa chọn cân bằng giữa các yếu tố: hiệu năng ổn định, camera chất lượng và vòng đời hỗ trợ phần mềm còn rất dài. Tuy nhiên, sự thiếu vắng những nâng cấp đáng giá như Dynamic Island hay USB-C khiến nó hơi "lỡ cỡ" so với các model khác. iPhone 14 chỉ thực sự là một món hời khi bạn tìm được máy với mức giá tốt hơn đáng kể so với iPhone 15. Đây là chiếc máy phù hợp cho người dùng cần một thiết bị tương đối mới, đáng tin cậy mà không quá chạy theo các tính năng thời thượng.

5. iPhone 12 Pro Max: Cánh cửa đến với Pro Max giá rẻ

Mức giá tham khảo: 8.000.000 - 10.000.000 VNĐ

Với ngân sách eo hẹp nhất, iPhone 12 Pro Max là cánh cửa giúp bạn bước vào thế giới Pro Max với màn hình lớn và cụm 3 camera đa dụng. Hiệu năng của máy vẫn đủ sức đáp ứng tốt các tác vụ hàng ngày. Tuy nhiên, người mua cần cân nhắc kỹ về rủi ro pin đã chai sau 4 năm sử dụng và thời gian hỗ trợ cập nhật iOS không còn dài. Đây là sự lựa chọn tối ưu cho những ai khao khát trải nghiệm màn hình lớn và hệ thống camera "Pro" với chi phí tiết kiệm nhất.