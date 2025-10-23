Vô tình lưu tấm hình sau vào điện thoại, người đàn ông mất trắng 350 triệu đồng

Năm 2018, anh Trần Minh sống tại Trung Quốc bất ngờ rơi vào cảnh mất sạch tiền sau khi đánh rơi chiếc điện thoại cá nhân.

Ban đầu, anh nghĩ việc mất điện thoại chỉ là một rắc rối nhỏ, nhưng vài giờ sau, khi dùng máy của vợ đăng nhập vào tài khoản Alipay, anh bàng hoàng phát hiện toàn bộ 100.000 nhân dân tệ (khoảng 350 triệu đồng) trong ví điện tử đã biến mất. Không hiểu bằng cách nào kẻ nhặt được điện thoại lại có thể rút tiền mà không biết mật khẩu, anh lập tức trình báo cảnh sát.

Tấm hình lưu trên điện thoại đã khiến người đàn ông bị chuyển đi toàn bộ số tiền. (Ảnh minh hoạ)

Hai ngày sau, cảnh sát bắt giữ nghi phạm tên Tiểu Huyền. Tại cơ quan điều tra, Huyền khai rằng ban đầu không có ý định trộm cắp, nhưng khi thử mở khóa điện thoại và phát hiện mật khẩu chỉ là “1234”, hắn đã dễ dàng truy cập vào toàn bộ dữ liệu bên trong. Khi kiểm tra thư viện ảnh, hắn tình cờ phát hiện anh Trần lưu ảnh chụp hai mặt căn cước công dân. Từ đó, hắn có đủ thông tin cá nhân để thay đổi mật khẩu ví điện tử và nhanh chóng chuyển toàn bộ số tiền ra ngoài mà không cần bất kỳ bước xác thực nào khác.

Vụ việc là lời cảnh tỉnh mạnh mẽ về thói quen lưu trữ thông tin cá nhân trong điện thoại. Ngày nay, nhiều người vẫn có thói quen chụp lại giấy tờ quan trọng như căn cước, bằng lái, sổ hộ khẩu hoặc thẻ ngân hàng để tiện sử dụng khi cần. Tuy nhiên, nếu điện thoại bị đánh cắp hoặc bị xâm nhập, những hình ảnh này có thể trở thành “chìa khóa” giúp kẻ gian dễ dàng chiếm đoạt tài sản hoặc mạo danh người khác để lừa đảo.

Bên cạnh đó, việc đặt mật khẩu quá đơn giản như “1234”, “0000” hay ngày sinh cá nhân cũng là lỗ hổng bảo mật nghiêm trọng. Một chiếc điện thoại không có lớp bảo vệ đủ mạnh chẳng khác nào để mở cánh cửa mời trộm vào nhà.

Sau vụ việc, cảnh sát Trung Quốc đưa ra khuyến cáo rằng người dùng không nên lưu ảnh giấy tờ tùy thân trong điện thoại. Nếu bắt buộc phải lưu, hãy đặt chúng trong thư mục được mã hóa hoặc sử dụng ứng dụng bảo mật chuyên dụng.

Người dùng cũng nên đặt mật khẩu mạnh hơn, kết hợp chữ, số và ký tự đặc biệt, hoặc kích hoạt các hình thức bảo mật sinh trắc học như vân tay hay nhận diện khuôn mặt. Ngoài ra, khi làm mất điện thoại, cần ngay lập tức khóa thẻ ngân hàng, ví điện tử và các tài khoản mạng xã hội, đồng thời thông báo cho người thân, bạn bè để phòng tránh trường hợp kẻ gian giả danh chủ tài khoản đi lừa đảo.

Chỉ một phút bất cẩn trong bảo mật cá nhân cũng có thể khiến bạn mất cả tài sản tích cóp bao năm. Trong thời đại số, bảo vệ thông tin cá nhân không chỉ là trách nhiệm của mỗi người, mà còn là kỹ năng sống quan trọng giúp chúng ta an toàn hơn trước những rủi ro mạng ngày càng tinh vi.

