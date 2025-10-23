iPhone 17 đại thắng, phiên bản Pro Max vẫn “khan hàng” tại Việt Nam

Theo dữ liệu từ Counterpoint Research, trong 10 ngày đầu mở bán tại hai thị trường trọng điểm là Mỹ và Trung Quốc, doanh số iPhone 17 đã tăng hơn 14% so với thế hệ iPhone 16 cùng kỳ năm ngoái. Cổ phiếu Apple (AAPL) nhờ đó tăng gần 4% trong phiên giao dịch ngày 20/10, đóng cửa ở mức 262,24 USD, mức cao nhất trong lịch sử tập đoàn.

Các chuyên gia nhận định, iPhone 17 bản tiêu chuẩn đang tạo được sức hút mạnh mẽ với người tiêu dùng khi mang lại hàng loạt nâng cấp đáng giá như chip xử lý mạnh hơn, màn hình cải tiến, dung lượng lưu trữ lớn hơn và camera selfie nâng cấp, trong khi giá bán vẫn được giữ nguyên so với năm ngoái.

Chuyên gia Mengmeng Zhang của Counterpoint cho rằng đây là một “lựa chọn không cần đắn đo”, nhất là khi Apple kết hợp các chính sách ưu đãi và mã giảm giá hấp dẫn tại nhiều thị trường lớn.

Giá cổ phiếu của Apple đạt mức cao nhất thời đại nhờ sự thành công của iPhone 17 series.

Niềm tin của nhà đầu tư với Apple cũng gia tăng rõ rệt. Tổ chức tài chính Loop Capital mới đây đã nâng xếp hạng cổ phiếu Apple từ “giữ” lên “mua”, đồng thời tăng giá mục tiêu từ 226 USD lên 315 USD/cổ phiếu.

Chuyên gia Ananda Baruah của Loop Capital nhận định tiềm năng tăng trưởng của Apple vẫn còn rất lớn đến ít nhất năm 2027, nhờ chiến lược sản phẩm tập trung vào hiệu năng, hệ sinh thái bền vững và khả năng giữ chân người dùng trong dài hạn. Sự thành công của iPhone 17 cho thấy Apple tiếp tục nắm vững công thức duy trì sức hút dù thị trường smartphone toàn cầu đang có dấu hiệu bão hòa.

Tại Việt Nam, thị trường được Apple chính thức đưa vào danh sách Tier 1 từ năm nay, iPhone 17 series vẫn đang trong tình trạng “khan hàng”. Dù người dùng có thể đặt mua iPhone 17 cùng thời điểm với thế giới, nguồn cung trong nước lại rơi vào tình trạng khan hiếm chưa từng có.

Hơn một tháng sau ngày mở bán chính thức 19/9, nhiều hệ thống bán lẻ lớn như Thế Giới Di Động, FPT Shop, Hoàng Hà Mobile, ShopDunk và TopZone vẫn đồng loạt báo “hết hàng” hoặc “chỉ nhận đặt trước” đối với iPhone 17 Pro Max. Đáng chú ý, nhiều đại lý không còn hiển thị thời gian giao hàng dự kiến, điều hiếm thấy trong các mùa iPhone trước.

Sau hơn một tháng mở bán, iPhone 17 Pro Max vẫn trong tình trạng “khan hàng" tại nhiều hệ thống bán lẻ.

Khi đặt hàng trực tiếp tại Apple Store trực tuyến Việt Nam, thời gian giao iPhone 17 Pro Max 256 GB màu bạc tại Hà Nội được thông báo kéo dài từ ngày 5 đến 12/11, tức khoảng 2-3 tuần. Các màu “hot” như cam vũ trụ hay xanh titan đều trong tình trạng khan hiếm, trong khi iPhone 16 lại có thể giao ngay sau hai ngày, cho thấy sự tắc nghẽn rõ rệt trong chuỗi cung ứng của thế hệ mới.

Một số cửa hàng nhỏ lẻ trên mạng xã hội thậm chí rao bán iPhone 17 Pro Max màu trắng với giá từ 41 đến 42 triệu đồng, cao hơn mức niêm yết chính hãng khoảng 2-3 triệu đồng - phản ánh mức độ khan hiếm thực tế và nhu cầu quá lớn của người tiêu dùng.

Ghi nhận tại Di Động Việt, màu Cam Vũ Trụ chiếm tỷ lệ quan tâm cao nhất, khoảng 70% khách hàng trong giai đoạn đầu. Tuy nhiên, với tâm lý muốn sở hữu sớm, nhiều khách đã linh hoạt chuyển sang Xanh Đen hoặc Bạc nếu phiên bản mong muốn tạm thời chưa có hàng. Kết quả là cả ba màu mới: Cam, Xanh Đen, Bạc đều đang trong tình trạng cầu vượt cung cục bộ; trong đó màu Bạc thậm chí có thời điểm ‘cháy hàng’ tất cả phiên bản dung lượng.

“iPhone 17 bản tiêu chuẩn hiện chiếm khoảng 5 - 6% trong tổng số bốn model mới. Khác biệt năm nay là tình trạng khan hàng không chỉ xảy ra ở Pro và Pro Max mà còn cả các phiên bản khác, nên cũng tác động ít nhiều đến lựa chọn của khách muốn có máy sớm", đại diện hệ thống Di Động Việt cho biết. "Điều này cũng cho thấy iPhone 17 base tuy chiếm tỷ trọng thấp, nhưng vẫn giữ được nhóm khách hàng riêng nhờ mức giá dễ tiếp cận mà lại có nhiều nâng cấp ấn tượng."