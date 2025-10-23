Lần đầu lộ diện không che xe VinFast giá rẻ mới tinh, bàn giao tháng sau: Có chi tiết khác ảnh đã công bố

Mới đây, mạng xã hội đã chia sẻ một video ghi lại hình ảnh một trong những mẫu xe mới nhất của VinFast mà hãng sắp bàn giao. Cụ thể hơn, video đang gây chú ý trên mạng xã hội cho thấy hình ảnh của mẫu VinFast EC Van mới, được cho là đang nằm trong nhà máy của hãng.

Điều đặc biệt là hình ảnh trong video chỉ cho thấy hai chiếc EC Van, xung quanh đều là xe VF 3.

Trước đó không lâu, một số người dùng mạng xã hội cũng đã chia sẻ hình ảnh của VinFast EC Van trong đề can ngụy trang chạy thử nghiệm trên đường công cộng. Trước đó, VinFast cũng đã công bố một số hình ảnh của mẫu xe này; song, các ảnh được chia sẻ đều là ảnh dựng đồ họa và không cho thấy toàn bộ chi tiết của xe.

Trong khi đó, những chiếc EC Van trong video này không được dán ngụy trang, dường như là lần đầu tiên lộ diện hoàn toàn kể từ khi được công bố hồi tháng 5.

Ảnh dựng đồ họa VinFast EC Van.

So với hình ảnh dựng, hai chiếc VinFast EC Van xuất hiện trong video thực tế có một số khác biệt nhỏ. Một trong những điểm khác biệt có thể thấy là cụm đèn hậu.

Trong các ảnh dựng đồ họa trước đây, cụm đèn này cũng được chia làm 3 tầng với 2 dải đèn trắng ở phía dưới. Song, ảnh dựng đồ họa cho thấy cụm đèn có thiết kế mảnh hơn; trong khi đó, ở cả xe thử nghiệm và xe xuất hiện trong video, cụm đèn này trông lớn hơn với hai ô đèn trắng lớn hơn hẳn.

Một chi tiết khác biệt nhỏ khác là tay nắm cửa. Trong khi ảnh dựng đồ họa cho thấy xe có tay nắm cửa kiểu truyền thống, đòi hỏi người sử dụng mở cửa với lòng bàn tay nắm vào tay nắm, loại tay nắm cửa trên xe thử nghiệm và xe xuất hiện trong video là loại người dùng cần ngửa lòng bàn tay lên và giật lẫy cửa - tương tự loại trên Suzuki Blind Van.

VinFast EC Van trong quá trình chạy thử nghiệm, được dán đề can ngụy trang.

Sau khi VinFast cho ra mắt mẫu EC Van, nhiều dự đoán cho rằng mẫu xe này sẽ làm thay đổi hoàn toàn cục diện phân khúc xe tải cỡ nhỏ, nơi mẫu xe Suzuki Blind Van (thường được gọi là Su Cóc) rất được ưa chuộng.

VinFast EC Van có kích thước tổng thể dài 3.767 mm, rộng 1.680 mm, cao 1.790 mm, chiều dài cơ sở 2.520 mm. Ngoại trừ chiều cao tương đồng, chiều rộng, chiều dài và trục cơ sở của EC Van đều lớn hơn Suzuki Blind Van - có kích thước tương ứng là 3.290 x 1.395 x 1.780 mm và trục cơ sở 1.840 mm.

Với pack pin 17 kWh có thể đi tối đa 150 km mỗi lần sạc, tốc độ tối đa 75 km/h, tổng dung tích khoang chứa hàng 2.600 lít với tải trọng tối đa khoảng 600 kg, VinFast EC Van dường như được định vị phục vụ hoạt động vận tải trong khu vực đô thị, phù hợp với các đơn vị giao vận hoặc hộ kinh doanh nhỏ lẻ.

Một trong những lợi thế của VinFast EC Van là xe có thể di chuyển thoải mái trong khu vực nội đô, không bị hạn chế như các mẫu xe tải lớn hơn. Ngoài ra, chính sách miễn phí sạc, nhu cầu bảo dưỡng ít cũng là một điểm cộng với các đơn vị sử dụng muốn tối ưu chi phí.

Hiện tại, VinFast EC Van có giá niêm yết chỉ 285 triệu đồng. Xe do Xanh SM phụ trách phân phối. Theo thông tin đã công bố, VinFast dự kiến bàn giao những chiếc EC Van đầu tiên vào tháng sau.