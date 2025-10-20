2 chiếc iPhone cũ "siêu rẻ" giá dưới 10 triệu

Sự xuất hiện của iPhone 17 series đã tạo ra một cơn địa chấn trên thị trường, đẩy giá của các thế hệ tiền nhiệm như iPhone 11 và 12 xuống mức hấp dẫn chưa từng có. Hiện tại, mức giá của 2 mẫu iPhone này đã xuống dưới 10 triệu đồng, thấp nhất từ trước đến nay.

iPhone 12: Trải nghiệm hiện đại với giá từ 9,99 triệu đồng

iPhone 12 - 64GB: 9,99 triệu đồng

iPhone 12 - 128GB: 10,99 triệu đồng

Ở thời điểm cuối năm 2025, iPhone 12 nổi lên như một lựa chọn cực kỳ sáng giá. Điểm "ăn tiền" nhất của chiếc máy này chính là việc nó là chiếc iPhone màn hình OLED rẻ nhất bạn có thể sở hữu. Tấm nền cao cấp này mang lại chất lượng hiển thị vượt trội với màu đen sâu và hình ảnh trong trẻo, một trải nghiệm mà màn hình LCD của iPhone 11 không thể sánh bằng.

Về hiệu năng, con chip Apple A14 Bionic bên trong iPhone 12 vẫn còn rất mạnh mẽ, đủ sức "cân" mượt mà mọi ứng dụng và tựa game đòi hỏi cấu hình cao nhất hiện nay. Thậm chí, sức mạnh của nó vẫn vượt trội so với nhiều mẫu smartphone Android tầm trung mới ra mắt. Hệ thống camera kép cũng được nâng cấp với cảm biến lớn hơn, giúp thu sáng tốt hơn và cho ra những bức ảnh có màu sắc trung thực, dải tương phản động rộng, dễ dàng cho việc chỉnh sửa hậu kỳ.

Chú thích ảnh

Đối với thị trường máy đã qua sử dụng, iPhone 12 càng trở nên hấp dẫn với mức giá chỉ từ 5-9 triệu đồng. Tuy nhiên, một điểm cần lưu ý là phiên bản 128GB hiện khá khan hiếm, trong khi bản 64GB có thể sẽ hơi thiếu thốn về dung lượng lưu trữ với nhu cầu sử dụng cao.

iPhone 11: "Huyền thoại" bền bỉ với giá từ 8,29 triệu đồng

iPhone 11 - 64GB: 8,29 triệu đồng

iPhone 11 - 128GB: 9,79 triệu đồng

Nếu iPhone 12 vẫn còn hơi cao so với ngân sách, thì một huyền thoại khác của Apple, iPhone 11, lại mở ra một lựa chọn còn kinh tế hơn nữa. Từng là "ông vua" doanh số toàn cầu, sức hút của iPhone 11 đến từ sự ổn định và bền bỉ đã được kiểm chứng qua thời gian.

Dù đã gần 7 năm tuổi, hiệu năng từ con chip Apple A13 Bionic vẫn đáp ứng hoàn hảo mọi tác vụ cơ bản hàng ngày, từ lướt mạng xã hội, đọc tin tức, xem phim cho đến quay chụp. Hệ thống camera kép của máy vẫn cho ra chất lượng ảnh ấn tượng, đủ để làm hài lòng phần lớn người dùng phổ thông.

Tất nhiên, iPhone 11 có những điểm yếu cố hữu như màn hình LCD và việc không hỗ trợ mạng 5G. Tuy nhiên, nếu nhu cầu của bạn chỉ xoay quanh các tác vụ cơ bản và không quá quan trọng việc phải có công nghệ màn hình mới nhất, đây hoàn toàn không phải là vấn đề lớn. Với mức giá chỉ từ 4-7 triệu cho máy cũ, iPhone 11 thực sự là một lựa chọn "ngon-bổ-rẻ" khó có đối thủ.

Việc lựa chọn giữa iPhone 11 và iPhone 12 vào cuối năm 2025 phụ thuộc hoàn toàn vào nhu cầu và ngân sách của bạn. Rõ ràng, cả hai đều thua xa về mặt công nghệ so với iPhone 17, nhưng chúng lại mang đến những giá trị rất riêng trong tầm giá dưới 10 triệu. Trong cơn bão giá của những flagship mới, iPhone 11 và 12 vẫn là những "bến đỗ" an toàn và thông minh cho những người dùng thực tế, muốn tận hưởng sự ổn định của hệ sinh thái Apple mà không cần phải chi quá nhiều tiền.