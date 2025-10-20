Nghe theo Google Maps, cô gái vô tư đi vào chỗ hiểm rồi khóc trong đau đớn

Theo NYP, một đoạn video lan truyền trên mạng xã hội ghi lại khoảnh khắc cô Wiktoria Guzenda, du khách đến từ Ba Lan, vừa đi vừa chăm chú nhìn vào điện thoại để dò đường, thì bất ngờ trượt chân và ngã nhào xuống làn nước của kênh đào.

Trong clip, Wiktoria đang bước xuống những bậc thang đá ven kênh, mắt không rời màn hình điện thoại. Chưa kịp nhận ra phía trước là nước, cô mất thăng bằng và rơi thẳng xuống kênh. Ở phần cuối video, nữ du khách ngồi trên bậc cao hơn, lau vết trầy xước ở chân, hậu quả của cú ngã bất ngờ này.

Chia sẻ sau sự cố, Wiktoria cho biết cô đi theo hướng dẫn của Google Maps, ứng dụng bản đồ nổi tiếng cung cấp tính năng chỉ đường và tìm lộ trình. Trên Instagram, cô còn đăng lại video kèm chú thích: “Khi Google Maps bảo bạn đi thẳng… nhưng bạn lại đang ở Venice.”

Nữ du khách lau vết trầy xước ở chân, hậu quả của cú ngã bất ngờ do nghe theo Google Maps.

Đoạn video nhanh chóng thu hút hàng trăm nghìn lượt xem cùng vô số bình luận trái chiều. Nhiều người bày tỏ sự khó hiểu khi cô gái vẫn mải đi thẳng xuống bậc thang dẫn xuống nước.

Một người bình luận: “Có lẽ đã đến lúc nên bớt tin vào GPS và ngẩng đầu nhìn xung quanh một chút.”

Người khác lại nói đùa: “Google chỉ đường đúng, chỉ là không tính chuyện bạn… không biết bơi.”

Bên cạnh đó, cũng có ý kiến cho rằng Google Maps không hẳn là “thủ phạm” trong vụ việc. Một số người cho rằng có thể Wiktoria chỉ bị trượt chân trong lúc định dừng lại chụp ảnh.

Tuy nhiên, Venice từ lâu đã nổi tiếng là nơi “khó nhằn” với các ứng dụng bản đồ điện tử. Người dân địa phương cho biết Google Maps thường không nhận diện chính xác các cây cầu, lối hẹp hoặc khu vực ngập nước, khiến du khách dễ bị lạc hướng. Ngoài ra, mực nước ở Venice thay đổi liên tục, làm cho nhiều tuyến đường có thể tạm thời biến mất.

Một số công ty du lịch ở Venice thậm chí còn khuyên du khách không nên dựa hoàn toàn vào Google Maps, mà nên dùng bản đồ giấy, hỏi người dân hoặc thuê hướng dẫn viên địa phương.