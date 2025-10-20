Khi Phụ nữ Việt đưa sáng tạo Việt Nam ra Thế giới

Nhân dịp Ngày Phụ Nữ Việt Nam 20/10, App Store tôn vinh những nhà sáng lập và nhà phát triển nữ người Việt - những người đã thổi hồn sáng tạo vào công nghệ, mang đến những ứng dụng và trò chơi giúp cuộc sống tiện lợi, phong phú và truyền cảm hứng hơn bao giờ hết.

ELSA Speak

BàVăn Đinh Hồng Vũ - Đồng sáng lập kiêm CEO Elsa

Lấy cảm hứng từ chính hành trình học tiếng Anh đầy thử thách của mình, Văn Đinh Hồng Vũ, đồng sáng lập kiêm CEO, đã tạo nên ELSA Speak - ứng dụng giáo dục sử dụng AI tiên tiến giúp người học cải thiện phát âm và kỹ năng nói tiếng Anh tự nhiên. Từng câu, từng âm tiết được hướng dẫn chi tiết, giúp bạn nói trôi chảy hơn mỗi ngày.

ELSA Speak: Học nói tiếng Anh

Fonos

Bà Xuân Nguyễn - Đồng sáng lập kiêm Giám đốc vận hành Fonos

Nhận thấy sự thiếu hụt sách nói tiếng Việt chất lượng, Nguyễn Thị Minh Xuân, đồng sáng lập kiêm Giám đốc vận hành Fonos, đã khởi tạo nền tảng sách nói và podcast tiếng Việt lớn nhất hiện nay. Fonos mang đến kho nội dung phong phú gồm sách nói, podcast, và khóa học video, đặc biệt là các tác phẩm của những nữ nhà văn Việt tài năng như Nguyễn Ngọc Tư, Xuân Phượng, Nguyễn Phương Mai.

Fonos: Sách nói & PodCourse

Be

Bà Vũ Hoàng Yến, CEO Be Group

Dưới sự lãnh đạo của CEO Vũ Hoàng Yến, Be không chỉ là ứng dụng gọi xe thuần Việt được yêu thích mà còn là hệ sinh thái đa dịch vụ: từ gọi xe, giao đồ ăn, dọn dẹp nhà cửa đến thuê xe riêng. Hiện Be đã có mặt tại hầu hết các thành phố lớn, giúp người Việt di chuyển và tận hưởng cuộc sống dễ dàng hơn.

Be - Nền tảng đa dịch vụ

Diijam

Bà Phạm Trần Thanh, nhà sáng lập kiêm CEO Diijam

Với niềm đam mê dành cho thể loại Vinahouse - dòng nhạc EDM mang đậm bản sắc Việt - Phạm Trần Thanh, nhà sáng lập kiêm CEO Diijam, đã xây dựng nền tảng nơi người yêu nhạc có thể thưởng thức và khám phá những bản remix sôi động nhất từ các DJ hàng đầu.

Diijam: Nghe Vinahouse & DJ Mix

AI Chat Smith 5.0

Được phát triển bởi Vulcan Labs dưới sự điều hành của CEO Đặng Ngọc Phương Trinh, AI Chat Smith 5.0 là một trong những ứng dụng AI năng suất hàng đầu tại Việt Nam. Ứng dụng hỗ trợ viết, sáng tạo nội dung, giải toán, và đặc biệt cho phép người dùng chuyển đổi giữa các mô hình AI khác nhau – phù hợp cho mọi nhu cầu công việc và học tập.

AI Chat Smith 5.0 - Nâng Tầm Hiệu Suất Với Trí Tuệ Nhân Tạo

Meow Meow Warriors

Trần Linh Chi, một trong những nữ thiết kế game tiên phong tại Việt Nam, đã mang đến thế giới game đáng yêu nhưng đầy sáng tạo qua các sản phẩm của Imba Games. Trong tựa game mới nhất Meow Meow Warriors, cô đã đưa người chơi vào hành trình Idle RPG phong cách steampunk, nơi những chiến binh mèo dũng cảm chiến đấu chống lại tập đoàn mèo máy độc ác.

Meow Meow Warriors – Idle RPG đầy thú vị và cá tính

Khám Phá Thêm Những Ứng Dụng Tuyệt Vời Được Phụ Nữ Việt Phát Triển