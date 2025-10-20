Cụ bà nhặt rác mang 35 tỷ đồng đi làm từ thiện, nhân viên ngân hàng bí mật báo cảnh sát

Tại huyện Mộc Lan, tỉnh Hắc Long Giang (Trung Quốc), một cụ bà họ Li với dáng vẻ lam lũ, quần áo xộc xệch, giày bung chỉ, bước vào sảnh ngân hàng địa phương. Ai cũng nghĩ bà là người nghèo khó sống bằng nghề nhặt phế liệu.

Càng bất ngờ hơn khi cụ bà nói muốn quyên góp số tiền khủng để làm từ thiện: “Chào mọi người, tôi muốn quyên góp 10 triệu nhân dân tệ để làm từ thiện”, cụ Li cho biết. (Số tiền này tương đương khoảng 35 tỷ đồng Việt Nam.)

Các nhân viên ngân hàng ngỡ ngàng, nghĩ bà nói đùa. Nhưng khi kiểm tra tài khoản, họ sốc thật sự khi bà Li có đúng 10 triệu NDT trong sổ tiết kiệm của mình. Đi cùng bà còn có hai người đàn ông trung niên lạ mặt, khiến nhân viên càng nghi ngờ cụ có thể đang bị lợi dụng. Ngay lập tức, họ bí mật báo cảnh sát để điều tra.

Khi công an huyện Mộc Lan tới làm việc, cụ Li kể rằng thời gian gần đây, bà tham gia một nền tảng đầu tư online thông qua nhóm WeChat. Bà quen một người lạ khi đang đi nhặt rác, người này nói muốn giúp bà “đổi đời” và hướng dẫn bà đầu tư để có thu nhập cao.

Ban đầu, cụ nói không có tiền, nhưng nghe lời ngon ngọt “không cần làm gì, lợi nhuận đảm bảo”, bà đã gom toàn bộ số tiền tiết kiệm hơn 20.000 NDT (khoảng 70 triệu đồng) để đầu tư.

Một thời gian sau, bà nhận được thông báo tài khoản của mình có... 10 triệu NDT. Nghĩ người lạ thật lòng giúp mình, bà vui mừng và cung cấp toàn bộ thông tin cá nhân để “họ tiện đầu tư giúp”.

Thực chất, nhóm này đã lợi dụng danh nghĩa bà để rửa tiền, chuyển số tiền lừa đảo vào tài khoản đứng tên cụ nhằm che giấu dấu vết. Vì nghĩ thật sự có được tiền “từ trời rơi xuống”, bà Li đã quyết định rút toàn bộ để quyên góp xây dựng quê hương, mong giúp đỡ trẻ em nghèo học hành.

Chính hành động này đã khiến ngân hàng cảnh giác và báo công an, từ đó, đường dây lừa đảo do một người tên Vương cầm đầu bị phanh phui.

Theo điều tra, nhóm này thường mạo danh các công ty đầu tư uy tín, liên lạc qua WeChat, QQ, điện thoại…, nhắm vào người cao tuổi. Họ dùng chiêu “đầu tư lợi nhuận cao, không rủi ro”, dụ người già nạp tiền vào nền tảng giả mạo, ban đầu cho rút tiền thật để tạo lòng tin, rồi sau đó chiếm đoạt toàn bộ.

Cảnh sát nhấn mạnh: “Bất kỳ ai được người lạ mời chào đầu tư với cam kết ‘không rủi ro’, ‘lợi nhuận cao’, ‘đảm bảo 100%’ đều là lừa đảo.”

Người dân, đặc biệt là người lớn tuổi, chỉ nên đầu tư qua kênh tài chính chính thống và tuyệt đối không cung cấp thông tin cá nhân, tài khoản ngân hàng cho người lạ. Những “chuyên gia đầu tư online” hay “nhóm khuyến nghị cổ phiếu” trên mạng hầu hết là chiêu trò dụ dỗ, đánh vào tâm lý muốn kiếm thêm thu nhập dễ dàng của người già.

Câu chuyện của cụ bà Li là một lời nhắc tỉnh táo: Lòng tốt và ước muốn giúp đời là điều đáng quý, nhưng trong thời đại công nghệ, chỉ một phút nhẹ dạ cũng có thể trở thành mắt xích trong đường dây tội phạm.

(Theo Sohu)