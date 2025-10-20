iPhone Air: Người Việt chê, người Trung mê

Trong khi người tiêu dùng Trung Quốc chen chân xếp hàng và "cháy hàng" chỉ sau vài phút mở bán iPhone Air, mẫu iPhone mỏng nhất lịch sử, thì ở Việt Nam, thiết bị này lại rơi vào tình trạng ngược lại: sức mua èo uột, phản hồi hờ hững và thậm chí bị xem là "không đáng tiền". Câu chuyện đối lập này phản ánh rõ khác biệt về thói quen tiêu dùng, kỳ vọng sản phẩm và chiến lược thị trường giữa hai nền kinh tế châu Á mà Apple coi là trọng điểm.

"Cơn sốt" tại Trung Quốc: hàng hết sau 5 phút

Ngày 18/10, Apple chính thức mở bán iPhone Air tại Trung Quốc sau hơn một tháng chờ đợi cấp phép dùng eSIM kể từ thời điểm ra mắt toàn cầu. Đây là mẫu iPhone mỏng nhất từng được sản xuất, chỉ 5,6 mm và nặng 165 grams, hỗ trợ eSIM và trang bị chip A19 Pro cùng camera nâng cấp, pin cải thiện. Dù không có nhiều đột phá về tính năng, iPhone Air vẫn tạo ra một "cơn sốt" thực sự.

Chỉ trong 5 phút sau khi mở đặt hàng trực tuyến trên website của Apple và các sàn thương mại điện tử như JD.com hay Tmall, toàn bộ lô hàng đầu tiên đã biến mất. Các cửa hàng Apple tại Bắc Kinh, Thượng Hải hay Thiên Tân cũng chứng kiến cảnh người tiêu dùng xếp hàng dài từ sáng sớm. Thời gian giao hàng online bị lùi từ 1-2 tuần do nhu cầu quá lớn. Giới phân tích ước tính có tới hàng trăm nghìn máy đã được bán ra ngay trong đợt mở bán đầu tiên.

iPhone Air được trưng bày tại một cửa hàng ở Trung Quốc - Ảnh: Weibo

Thành công này không chỉ đến từ sản phẩm, mà còn nhờ vào chiến lược chuẩn bị kỹ lưỡng của Apple. Ngay trước thời điểm ra mắt, CEO Tim Cook đã có chuyến thăm cấp cao tới Trung Quốc, gặp gỡ Phó Thủ tướng Hà Lập Phong và Bộ trưởng Thương mại Vương Văn Đào, đồng thời tham dự các sự kiện tại đại học Thanh Hoa và công bố quỹ hỗ trợ phát triển bền vững. Những hoạt động này tạo hiệu ứng truyền thông mạnh mẽ, giúp iPhone Air trở thành tâm điểm chú ý trên mạng xã hội Trung Quốc.

Người Việt lại "chê" iPhone Air: vì sao?

Trái ngược với cảnh tượng ở Trung Quốc, thị trường Việt Nam lại tỏ ra khá lạnh nhạt với iPhone Air. Dù sản phẩm được đánh giá cao về độ hoàn thiện và thiết kế siêu mỏng, doanh số tại các hệ thống bán lẻ không đạt kỳ vọng, buộc Apple phải tính tới phương án cắt giảm sản lượng khoảng 1 triệu đơn vị.

Vấn đề nằm ở chỗ, người dùng Việt có những ưu tiên rất khác. Trong phân khúc cao cấp, đa số người mua không tìm kiếm một chiếc điện thoại "mỏng và nhẹ nhất", mà muốn một thiết bị "toàn diện nhất". Các số liệu từ nhà bán lẻ trong nước cho thấy, iPhone Pro Max thường chiếm tới hơn 60% tổng lượng đặt hàng mỗi năm, thậm chí lên tới 80 - 85% với dòng iPhone 16. Xu hướng này phản ánh rất rõ tâm lý: nếu đã bỏ ra số tiền lớn cho một chiếc iPhone, người dùng muốn sở hữu phiên bản mạnh nhất, nhiều tính năng nhất và có giá trị thể hiện đẳng cấp cao nhất.

iPhone 17 Pro Max chính hãng phiên bản màu Cam Vũ trụ trong ngày mở bán 19/9 vừa qua - Ảnh: Thế Duyệt

Ở góc độ trải nghiệm, iPhone Air cũng gặp nhiều bất lợi. Máy chỉ có một camera, pin mỏng hơn đáng kể so với dòng Pro, và hiệu năng dù đủ mạnh nhưng không chênh lệch lớn so với các mẫu tiêu chuẩn. Trong khi đó, mức giá chính hãng tại Việt Nam lên tới khoảng 31,99 triệu đồng, không rẻ hơn nhiều so với dòng Pro cao cấp hơn. Với tâm lý "thêm vài triệu để lấy bản cao cấp nhất", nhiều người dùng dễ dàng bỏ qua iPhone Air để chọn một chiếc máy mạnh mẽ, nhiều camera, pin "trâu" và màn hình lớn hơn.

Một yếu tố quan trọng khác là sự thay đổi trong thói quen tiêu dùng. Khi điện thoại ngày càng trở thành công cụ làm việc, giải trí và sáng tạo nội dung, các tiêu chí như dung lượng pin, hiệu năng AI, hệ thống camera hay khả năng quay video được đặt lên hàng đầu. Thiết kế mỏng nhẹ, từng là điểm cộng lớn, giờ đây chỉ còn là yếu tố phụ. Không phải ngẫu nhiên mà Samsung đã quyết định khai tử dòng Galaxy Edge chỉ sau nửa năm ra mắt, sau khi doanh số không đạt kỳ vọng vì người dùng ưu tiên pin và hiệu năng hơn độ mảnh.

Dòng Edge của Samsung được đồn đoán là đã bị khai tử chỉ sau một thời gian ngắn ra mắt - Ảnh: Bình Minh

Khi "mỏng nhẹ" không còn là điểm cộng

Câu chuyện iPhone Air và Galaxy Edge phản ánh một thực tế: thời kỳ mà "siêu mỏng" là yếu tố bán hàng chủ đạo dường như đã qua. Trong khi người tiêu dùng Trung Quốc vẫn sẵn sàng chi tiền cho những gì mới mẻ và khác biệt, người dùng Việt Nam ngày càng thực dụng và đòi hỏi nhiều giá trị hơn từ khoản đầu tư của họ.

Apple có thể đã đánh giá chưa đúng ưu tiên của thị trường Việt Nam khi định vị iPhone Air như một lựa chọn "cao cấp nhẹ nhàng", trong khi người tiêu dùng ở đây muốn "cao cấp toàn diện". Nếu không có sự điều chỉnh về chiến lược truyền thông, định giá hoặc cấu hình sản phẩm, iPhone Air có thể sẽ tiếp tục là một "nốt trầm" trong dải sản phẩm iPhone tại Việt Nam.

iPhone Air không hợp thị hiếu của người dùng Việt Nam - Ảnh: Tuấn Lê

Sự trái ngược giữa Trung Quốc và Việt Nam cho thấy rằng cùng một sản phẩm có thể tạo ra hai kết quả hoàn toàn khác nhau, phụ thuộc vào bối cảnh văn hoá, hành vi tiêu dùng và giá trị mà người dùng tìm kiếm. Với người Trung Quốc, iPhone Air là món hàng "sang trọng - khác biệt -thời trang" đáng để săn đón. Còn với người Việt, nó lại là một lựa chọn "không đủ đô" giữa thế giới flagship ngày càng khốc liệt.

Apple vẫn là thương hiệu có sức hút mạnh mẽ tại Việt Nam. Nhưng để duy trì lợi thế ấy, hãng cần hiểu rằng ở một thị trường nơi "bigger is better" vẫn là tiêu chuẩn, một chiếc iPhone siêu mỏng chưa chắc đã là điều người dùng mong đợi.

Bạn đọc có thể tham khảo giá bán của dòng iPhone 17 series mới, bao gồm iPhone 17 giá khởi điểm 24,99 triệu, iPhone Air giá khởi điểm 31,99 triệu, iPhone 17 Pro giá 34,99 triệu và iPhone 17 Pro Max giá từ 37,99 triệu đồng.