Ngân hàng cảnh báo những cuộc gọi, tin nhắn nêu chính xác họ tên, số điện thoại, 4 số cuối thẻ,... của khách hàng

Theo BVBank,các đối tượng thường giả danh nhân viên ngân hàng, sử dụng kịch bản tinh vi với nội dung như: “Ngân hàng phát hiện giao dịch bị thu hồi/có khoản hoàn dư/hoàn phí thường niên thẻ tín dụng/hoàn điểm thưởng. Anh/chị vui lòng xác nhận để nhận lại tiền.”

Để tạo lòng tin, đối tượng có thể đã nắm giữ một phần thông tin cá nhân của khách hàng (ví dụ như họ tên, số điện thoại, 4 số cuối thẻ và/hoặc một vài thông tin khác).

Sau khi khiến khách hàng tin tưởng, kẻ gian sẽ gửi đường link giả mạo trang web ngân hàng để khách hàng đăng nhập, hoặc yêu cầu cung cấp mã OTP để "xác nhận hoàn tiền". Trên thực tế, đây là thủ đoạn nhằm chiếm đoạt thông tin đăng nhập và mã OTP để rút tiền, chuyển khoản, thay đổi mật khẩu ngân hàng điện tử hoặc chiếm đoạt hạn mức tín dụng của người dùng.

BVBank khuyến nghị khách hàng tuyệt đối không chia sẻ dữ liệu cá nhân, thông tin thẻ hay tài khoản, không tiết lộ mã OTP hoặc mật khẩu ngân hàng điện tử cho bất kỳ ai. Khách hàng cũng không nên truy cập các đường link hoặc tệp tin đính kèm từ nguồn không rõ ràng, và đặc biệt không chuyển tiền theo yêu cầu của người lạ hoặc qua mạng xã hội.

Ngân hàng cũng nhấn mạnh nguyên tắc "5 luôn" để bảo vệ tài khoản, bao gồm: luôn ý thức bảo mật thông tin cá nhân, đặt mật khẩu mạnh và thay đổi định kỳ, sử dụng phần mềm uy tín có bản quyền, cập nhật kiến thức an ninh mạng và cảnh giác khi thực hiện giao dịch trực tuyến.

BVBank khẳng định, ngân hàng không bao giờ yêu cầu khách hàng cung cấp mã OTP, mật khẩu hay truy cập vào bất kỳ đường link bên ngoài nào. Mọi thông tin chính thức về hoàn phí, ưu đãi thẻ tín dụng đều được thông báo trực tiếp qua ứng dụng hoặc các kênh liên lạc xác thực của ngân hàng.

Trong trường hợp nhận được cuộc gọi, tin nhắn đòi nợ, phong tỏa tài khoản hoặc yêu cầu chuyển tiền, khách hàng cần liên hệ ngay hotline chính thức của BVBank hoặc đến điểm giao dịch gần nhất để kiểm chứng. Ngân hàng cũng khuyến khích khách hàng thường xuyên kiểm tra lịch sử giao dịch, theo dõi các khuyến cáo chính thức trên website, fanpage và ứng dụng của BVBank để kịp thời phát hiện các dấu hiệu bất thường.