Lý do iPhone 17 Pro Max màu cam bỗng chuyển sang hồng

Gần đây, cộng đồng mạng xôn xao trước hiện tượng một số chiếc iPhone 17 Pro Max màu cam bất ngờ chuyển sang màu hồng, trông giống như phiên bản vàng hồng.

Trên Reddit, một người dùng đã chia sẻ hình ảnh chiếc iPhone 17 Pro màu cam của mình đổi màu rõ rệt. Tương tự, một video trên TikTok cũng ghi lại cảnh chiếc iPhone 17 Pro đổi màu ở khu vực cụm camera và viền máy. Dù những trường hợp này vẫn còn khá hiếm, nhưng chúng đang thu hút sự chú ý lớn trên mạng xã hội.

Theo phân tích từ 9to5Mac, nguyên nhân rất có thể đến từ việc thiết bị tiếp xúc với dung môi tẩy rửa chứa hydrogen peroxide.

Người dùng mạng xã hội Reddit (@DakAttack316) đã chia sẻ về chiếc iPhone 17 Pro Max phiên bản màu Cam vũ trụ bị chuyển sang màu vàng hồng sau một thời gian sử dụng.

Hydrogen peroxide, hay còn được biết đến với tên gọi là oxy già. Đây là một chất lỏng không màu, có tính oxy hóa mạnh và được sử dụng rộng rãi làm chất tẩy trắng, khử trùng và làm sạch trong nhiều lĩnh vực như y tế, gia đình và công nghiệp.

Khung máy của iPhone 17 Pro được làm bằng nhôm anodized, có lớp oxit nhân tạo giúp chống ăn mòn và giữ màu sắc đồng đều. Tuy nhiên, hydrogen peroxide là một chất oxy hóa mạnh, có thể làm hỏng lớp oxit này nếu tiếp xúc nhiều lần hoặc trong thời gian dài.

Oxy già thường dùng để khử trùng và rửa sạch vết thương.

Hậu quả là bề mặt nhôm bị ăn mòn nhẹ, dẫn đến hiện tượng phai hoặc đổi màu cục bộ, đặc biệt ở khu vực viền khung và cụm camera, trong khi mặt kính phía sau thường không bị ảnh hưởng.

Trên trang web hỗ trợ của mình, Apple nhấn mạnh: “Không sử dụng các sản phẩm có chứa thuốc tẩy hoặc hydrogen peroxide. Tránh để hơi ẩm lọt vào các khe hở, và không nhúng iPhone vào dung dịch tẩy rửa. Sau khi khử trùng, hãy lau bằng vải mềm, hơi ẩm, không xơ.”

Apple hướng dẫn người dùng làm sạch thiết bị với dung dịch cồn isopropyl 70%, cồn ethyl 75% hoặc sử dụng khăn lau khử trùng Clorox để lau nhẹ bề mặt bên ngoài của iPhone. Đặc biệt, không sử dụng các sản phẩm vệ sinh này trên Apple Vision Pro vì chúng có thể làm hỏng thiết bị.

Do đó, nếu bạn thường xuyên dùng dung dịch tẩy rửa để vệ sinh iPhone, hãy kiểm tra kỹ thành phần trước khi sử dụng. Tránh các sản phẩm có chứa hydrogen peroxide hoặc thuốc tẩy như cảnh báo của Apple.