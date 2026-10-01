46 tuổi vẫn giảm 4kg trong 2 tháng, tỷ lệ mỡ giảm từ 26% xuống 20%, nữ diễn viên tiết lộ bí quyết là nhờ 1 bài tập

Điều cô muốn chia sẻ không phải một công thức giảm cân dành cho tất cả mọi người, mà là một góc nhìn khác: muốn trông thon gọn hơn, đôi khi không cần chỉ chăm chăm vào con số trên cân.

Từng tăng từ 51kg lên 60kg để phục vụ các vai diễn, nữ diễn viên Tùy Đường sau đó giảm khoảng 4kg trong 2 tháng bằng cách thay đổi hình thức tập luyện. Điều đáng chú ý là cô không đặt mục tiêu “càng nhẹ càng tốt” mà tập trung điều chỉnh tỷ lệ cơ thể, giúp vóc dáng trông thon gọn hơn.

Những năm gần đây, Tùy Đường duy trì thói quen tập luyện khá nghiêm túc. Có thời điểm để chuẩn bị cho sân khấu và các vai diễn, cô tập trung tăng cơ, kết hợp tập tạ cường độ cao với điều chỉnh chế độ ăn. Cân nặng của nữ diễn viên từng tăng từ 51kg lên 60kg, cơ thể trở nên khỏe khoắn và cơ bắp rõ nét hơn.

Tuy nhiên, khi chuẩn bị cho bộ phim mới Nếu chưa từng gặp nhau thì tốt biết bao , nhân vật yêu cầu vóc dáng không quá vạm vỡ, cũng không có đường nét cơ bắp quá rõ. Vì vậy, Tùy Đường quyết định thay đổi cách tập luyện.

Sau khoảng 2 tháng tạm ngừng tập tạ, chuyển sang chạy bộ, cô giảm được khoảng 4kg, từ 60kg xuống khoảng 56kg. Tỷ lệ mỡ cơ thể cũng giảm từ 26% xuống khoảng 20%.

Điều cô muốn chia sẻ không phải một công thức giảm cân dành cho tất cả mọi người, mà là một góc nhìn khác: muốn trông thon gọn hơn, đôi khi không cần chỉ chăm chăm vào con số trên cân.

Tạm ngừng tập tạ, chuyển sang chạy bộ để giảm mỡ

Trong giai đoạn tăng cơ, Tùy Đường tập luyện với tạ trong thời gian dài. Nhưng khi hình thể cần trở nên thanh thoát hơn cho vai diễn mới, cô chuyển trọng tâm sang chạy bộ và tạm dừng tập tạ khoảng 2 tháng.

Kết quả là cân nặng giảm khoảng 4kg, trong khi tỷ lệ mỡ cơ thể cũng được cải thiện.

Qua câu chuyện này có thể thấy nữ diễn viên không theo đuổi mục tiêu “càng gầy càng tốt”. Cô điều chỉnh hình thức vận động tùy từng giai đoạn và mục tiêu hình thể.

Với người bình thường, điều này cũng gợi ra một nguyên tắc đáng tham khảo: tập luyện nên phù hợp với mục tiêu và thể trạng, thay vì chạy theo một công thức giảm cân duy nhất.

Hai tháng không tập tạ, sức mạnh giảm rõ rệt

Việc tạm ngừng tập tạ cũng giúp Tùy Đường nhận ra một điều: sức mạnh cơ bắp có thể thay đổi khá rõ sau một thời gian ngừng tập.

Cô từng có thể thực hiện bài hip thrust với mức tạ lên tới 200kg. Nhưng sau khoảng 2 tháng nghỉ tập, khi quay trở lại phòng gym, mức tạ cô có thể thực hiện chỉ còn hơn 150kg và cảm thấy mệt hơn rất nhiều so với trước.

Sau khoảng 2 tuần tập luyện trở lại đều đặn, mức tạ của cô dần tăng lên hơn 170kg.

Câu chuyện này cũng là lời nhắc với những người vốn quen tập sức mạnh: sau một thời gian nghỉ, không nên vội quay lại mức tạ cũ. Cơ thể cần thời gian thích nghi trở lại, vì vậy nên bắt đầu từ mức phù hợp rồi tăng dần.

Muốn trông gọn hơn, đừng chỉ nhìn vào cân nặng

Sau nhiều năm tập luyện, Tùy Đường nhận ra một điều quan trọng: cùng một cân nặng nhưng hình thể có thể trông hoàn toàn khác nhau.

Cô đặc biệt chú trọng tập luyện vùng vai và lưng. Khi phần vai và lưng có đường nét rõ hơn, cơ thể tạo cảm giác cân đối, phần eo cũng được tôn lên và tổng thể trông thon gọn hơn.

Đây là lý do một người có thể không giảm quá nhiều kilogram nhưng khi mặc quần áo hoặc lên ảnh lại trông mảnh mai hơn đáng kể.

Thay vì chỉ tập trung vào việc làm con số trên cân giảm xuống, xây dựng cơ bắp, cải thiện tỷ lệ cơ thể và giảm lượng mỡ cũng có thể giúp vóc dáng săn chắc, gọn gàng hơn.

Từ 51kg lên 60kg rồi trở về 56kg: Điều quan trọng là thay đổi hình thể

Hành trình của Tùy Đường cho thấy sự khác biệt giữa tăng cơ, giảm mỡ và giảm cân đơn thuần.

Cô từng tăng từ 51kg lên 60kg trong giai đoạn cần phát triển cơ bắp. Sau đó, khi yêu cầu công việc thay đổi, cô giảm khoảng 4kg để vóc dáng phù hợp hơn với nhân vật.

Vì vậy, với người bình thường, không nên lấy cân nặng của một nghệ sĩ làm mục tiêu cho mình. Một cơ thể khỏe mạnh và cân đối không chỉ được quyết định bởi số kilogram mà còn liên quan đến lượng cơ, tỷ lệ mỡ và sự phân bổ cơ thể.

Nếu mục tiêu là có vóc dáng săn chắc hơn, thay vì chỉ nhịn ăn để giảm cân, có thể kết hợp chế độ ăn phù hợp với tập luyện sức mạnh và vận động aerobic tùy thể trạng.

Cân nặng chỉ là một con số. Điều đáng quan tâm hơn là cơ thể có khỏe mạnh, săn chắc và cân đối hay không.