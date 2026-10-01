Ăn buffet suốt 2 giờ, cô gái 24 tuổi bụng phình như quả bóng, bác sĩ phải mổ lấy 1,5 kg thức ăn

Trường hợp này một lần nữa cảnh báo nguy cơ ăn quá mức trong thời gian ngắn - đặc biệt với những người có thói quen nhịn ăn, ăn kiêng kéo dài rồi "ăn bù" trong một bữa.

Một cô gái 24 tuổi ở Hàng Châu (Trung Quốc) phải nhập viện cấp cứu sau khi ăn một lượng lớn thức ăn tại nhà hàng buffet trong khoảng 2 giờ. Bụng phình to, không thể nôn hoặc đi đại tiện bình thường. Các bác sĩ sau đó phải phẫu thuật mở bụng và lấy ra khoảng 1,5 kg thức ăn tồn đọng trong dạ dày.

Ăn buffet 2 giờ, dạ dày căng giãn nghiêm trọng

Theo truyền thông Trung Quốc, bác sĩ Lư Kiêu, Phó Trưởng khoa Cấp cứu, Bệnh viện số 2 trực thuộc Đại học Chiết Giang, cho biết từng tiếp nhận bệnh nhân nữ 24 tuổi, gọi là Tiểu Lý.

Trước đó, cô gái có thời gian dài chủ động ăn kiêng để giảm cân. Khi cân nặng bước vào giai đoạn chững lại, cô chọn một bữa buffet làm "bữa ăn thoải mái" và ăn rất nhiều trong khoảng 2 giờ. Lượng thức ăn lớn được đưa vào cơ thể trong thời gian ngắn khiến dạ dày bị căng giãn nghiêm trọng.

"Bụng cô ấy phình lên như một quả bóng, vừa không thể nôn ra, vừa không thể đi đại tiện bình thường", bác sĩ Lư Kiêu kể.

Khi bệnh nhân được đưa đến khoa cấp cứu, bác sĩ thử đặt ống thông dạ dày để giải áp nhưng không thể hút được lượng thức ăn dạng nhão đang tích tụ bên trong.

Cuối cùng, ê-kíp phải tiến hành phẫu thuật mở bụng. Khoảng 3 cân Trung Quốc, tương đương 1,5 kg thức ăn tồn đọng được lấy ra khỏi dạ dày bệnh nhân.

Dạ dày có thể giãn nhưng không phải "túi chứa vô hạn"

Dạ dày vốn có khả năng co giãn để tiếp nhận thức ăn. Tuy nhiên, khả năng này có giới hạn.

Các tài liệu y khoa ghi nhận tình trạng giãn dạ dày cấp có thể xảy ra khi dạ dày bị căng quá mức, trong đó một nguyên nhân có thể liên quan đến việc ăn quá nhiều trong thời gian ngắn. Khi áp lực trong dạ dày tăng cao, tuần hoàn máu tại thành dạ dày có thể bị ảnh hưởng. Nếu tình trạng nghiêm trọng và không được xử trí kịp thời, người bệnh có nguy cơ thiếu máu cục bộ, hoại tử hoặc thậm chí thủng dạ dày.

Đây là biến chứng hiếm gặp nhưng không nên xem thường. Một số trường hợp giãn dạ dày cấp được điều trị bằng cách giải áp và điều chỉnh dịch, điện giải; nếu đã xuất hiện biến chứng như hoại tử hoặc thủng, người bệnh có thể cần phẫu thuật.

Vì vậy, cảm giác "ăn quá no" thông thường và tình trạng đau, chướng bụng nghiêm trọng không nên được đánh đồng. Đặc biệt, nếu bụng tiếp tục trướng, đau tăng dần, nôn ói hoặc không thể trung tiện, đại tiện, người bệnh cần được đánh giá y tế.

Người Việt cũng cần cảnh giác với những bữa ăn "quá đà"

Ở Việt Nam, các dịp lễ, Tết, liên hoan gia đình hay tiệc buffet thường đi kèm nhiều món giàu chất béo, đồ chiên rán, thịt chế biến sẵn, bánh ngọt và đồ uống có đường.

Một bữa ăn nhiều món không nhất thiết gây biến chứng nghiêm trọng ở người khỏe mạnh. Tuy nhiên, vấn đề đáng lưu ý là ăn quá nhiều, quá nhanh, đặc biệt sau một thời gian nhịn ăn hoặc ăn uống thất thường.

Không ít người có tâm lý "đã ăn buffet thì phải ăn cho đáng", hoặc nhịn bữa trước để dành bụng cho một bữa tiệc. Cách ăn này có thể khiến lượng thức ăn đưa vào cơ thể tăng đột ngột, dễ gây đầy bụng, khó tiêu và buồn nôn.

Với người có bệnh lý tiêu hóa, rối loạn chuyển hóa hoặc tiền sử bệnh tuyến tụy, túi mật, việc ăn uống quá mức còn cần thận trọng hơn.

Đừng chỉ lo dạ dày, viêm tụy cấp cũng là nguy cơ đáng chú ý

Một vấn đề khác được bác sĩ Trung Quốc cảnh báo là viêm tụy cấp liên quan đến tăng triglyceride máu.

Tăng triglyceride ở mức rất cao là một yếu tố nguy cơ đã được xác định của viêm tụy cấp. Các hướng dẫn quốc tế cũng khuyến cáo cần đặc biệt chú ý tình trạng tăng triglyceride nghiêm trọng để giảm nguy cơ viêm tụy.

Bên cạnh đó, bệnh lý túi mật, đặc biệt sỏi mật, cũng là một trong những nguyên nhân phổ biến của viêm tụy cấp. Hướng dẫn quốc tế năm 2025 của Hiệp hội Tụy Quốc tế nhấn mạnh việc đánh giá tiền sử sỏi mật, sử dụng rượu bia và tình trạng tăng triglyceride khi xác định nguyên nhân viêm tụy cấp.

Điều này đặc biệt đáng lưu ý trong các bữa tiệc nhiều dầu mỡ, kết hợp uống nhiều bia rượu. Không phải cứ ăn một bữa nhiều chất béo là sẽ bị viêm tụy, nhưng với người đã có yếu tố nguy cơ, việc ăn uống thiếu kiểm soát có thể làm tình trạng trở nên nguy hiểm.

Đau bụng, chướng bụng kéo dài sau ăn: đừng cố chịu

Sau một bữa ăn quá nhiều, đầy bụng hoặc khó tiêu trong thời gian ngắn có thể xảy ra và thường tự cải thiện. Tuy nhiên, nếu đau bụng hoặc chướng bụng kéo dài nhiều giờ, triệu chứng tăng dần, nôn liên tục, không thể trung tiện hoặc đại tiện, cần đi khám sớm.

Đây có thể là biểu hiện của nhiều bệnh lý khác nhau, từ rối loạn tiêu hóa đến những tình trạng cần cấp cứu như tắc ruột, viêm tụy, viêm túi mật, viêm ruột thừa hoặc các biến chứng nghiêm trọng khác.

Các tài liệu y khoa về giãn dạ dày cấp cũng ghi nhận đau bụng, nôn và chướng bụng là những biểu hiện thường gặp; khi xuất hiện biến chứng thiếu máu cục bộ hoặc thủng dạ dày, tình trạng có thể nhanh chóng trở nên nguy hiểm.

(Ảnh minh họa: Internet)

(Nguồn: Sohu)