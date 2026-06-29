4 việc làm trước khi đi ngủ khiến mạch máu bị bịt kín, sớm "cứng như đá": Nhiều người tưởng tốt

Đáng lo khi chúng đều là những thói quen phổ biến trước khi đi ngủ của nhiều người Việt. Thậm chí nhiều người tưởng tốt, làm mỗi ngày mà không hay chúng đang “phá hủy” mạch máu.

Mạch máu đóng vai trò như hệ thống giao thông huyết mạch của cơ thể. Chúng vận chuyển oxy và chất dinh dưỡng nuôi sống các cơ quan. Vào mùa hè, hệ thống mạch máu phải co giãn liên tục để điều hòa thân nhiệt. Thời tiết nắng nóng gay gắt khiến cơ thể mất nước rất nhiều qua tuyến mồ hôi. Nó làm đảo lộn áp suất dòng chảy và trực tiếp đe dọa độ bền của thành mạch.

Nhiều người có những thói quen sinh hoạt sai lầm ngay trước khi đi ngủ vào ban đêm. Những hành vi này vô tình ép mạch máu phải chịu áp lực kinh hoàng. Nó là nguyên nhân hàng đầu kích hoạt các ca đột quỵ hoặc nhồi máu cơ tim xuất hiện đột ngột vào rạng sáng.

1. Uống nước sai cách ngay sát giờ đi ngủ

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Nắng nóng mùa hè khiến cơ thể liên tục thất thoát nước ngay cả trong lúc ngủ thông qua đường hô hấp và mồ hôi trộm. Khi cơ thể thiếu nước, thể tích máu sụt giảm nghiêm trọng. Hiện tượng này khiến máu bị cô đặc, làm tăng độ nhớt của máu và làm chậm tốc độ tuần hoàn. Nếu bạn hoàn toàn không bổ sung nước, nguy cơ hình thành cục máu đông gây tắc nghẽn mạch máu sẽ tăng vọt vào rạng sáng.

Tuy nhiên, việc ngửa cổ uống một lượng nước quá lớn ngay sát giờ đi ngủ là một sai lầm nguy hiểm. Vừa uống xong đã nằm ngay sẽ làm tăng đột ngột thể tích tuần hoàn trong khi cơ thể cần nghỉ ngơi. Nó tạo áp lực căng phồng lên hệ thống mạch máu, dễ gây co thắt mạch máu không đồng đều. Ngoài ra, thói quen này ép tim và thận phải làm việc quá tải, gây đi tiểu đêm làm gián đoạn giấc ngủ và kích phát huyết áp tăng vọt.

2. Sử dụng rượu bia để giải nhiệt buổi tối, uống cho dễ ngủ

Nhiều người có thói quen uống vài cốc bia mát lạnh vào buổi tối để giải nhiệt mùa hè hoặc mượn chút chất cồn uống cho dễ ngủ. Đây là tác nhân tàn phá mạch máu cực kỳ tàn nhẫn dưới thời tiết oi bức. Chất cồn trong rượu bia kích thích hệ thần kinh giao cảm làm tim đập nhanh và gây giãn mạch ngoại biên tức thì. Cảm giác mát mẻ và buồn ngủ lúc đầu chỉ là hiện tượng đánh lừa vị giác và thần kinh.

Khi bạn chìm vào giấc ngủ, nồng độ cồn giảm xuống sẽ kích hoạt hiện tượng co thắt mạch máu dội ngược. Mạch máu bị co bóp đột ngột làm huyết áp tăng vọt mất kiểm soát giữa đêm. Đồng thời, chất cồn có tính chất lợi tiểu mạnh, kết hợp với thời tiết nắng nóng mùa hè càng ép thận tăng đào thải nước ra ngoài. Cơ thể bạn sẽ rơi vào trạng thái mất nước sâu sắc. Máu vừa cô đặc do mất nước vừa phải lưu thông qua những lòng mạch đang bị co thắt lập tức dẫn đến tắc nghẽn mạch máu.

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3. Hút thuốc lá để thư giãn trước giờ ngủ

Khói thuốc lá chứa hàng ngàn chất độc hại, đứng đầu là nicotine. Khi bạn hút thuốc trước khi đi ngủ, nicotine nhanh chóng ngấm vào máu và kích thích giải phóng hormone adrenaline. Chất này làm co thắt các tiểu động mạch trên khắp cơ thể, đặc biệt là mạch máu não và mạch vành tim.

Vào mùa hè, lòng mạch vốn đã phải chịu áp lực từ việc thay đổi nhiệt độ môi trường. Việc tiếp nhận thêm độc chất từ thuốc lá làm tổn thương nghiêm trọng lớp tế bào nội mạc. Nó tạo điều kiện cho các mảng xơ vữa bám chặt vào thành mạch, làm mạch máu xơ cứng và mất đi độ đàn hồi tự nhiên. Độc chất trong thuốc lá còn làm tăng độ dính của tiểu cầu, đẩy nhanh quá trình hình thành cục máu đông gây đột quỵ.

4. Ăn bất kỳ thực phẩm nào gần giờ đi ngủ

Nhiều người có sở thích ăn đêm hoặc ăn nhẹ trước khi ngủ vì mùa hè oi bức làm thời gian sinh hoạt kéo dài. Đây là sai lầm gây hại lớn cho hệ tuần hoàn. Khi ngủ, toàn bộ cơ thể cần chuyển sang trạng thái nghỉ ngơi và tốc độ trao đổi chất sẽ chậm lại rõ rệt. Việc dung nạp bất kỳ thức ăn nào lúc này đều ép hệ tiêu hóa phải thức dậy làm việc.

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Để phục vụ việc tiêu hóa, dòng máu buộc phải dồn cục bộ về dạ dày thay vì tuần hoàn đều để nuôi não và tim. Điều này làm đảo lộn áp suất dòng chảy và gây gánh nặng cho mạch máu. Nếu bữa ăn khuya chứa nhiều dầu mỡ và đường, lượng chất béo xấu không được chuyển hóa sẽ lắng đọng trực tiếp lên thành mạch tạo thành mảng xơ vữa. Lượng đường cao cũng làm máu đặc quánh lại, làm tăng nguy cơ hoại tử cơ tim do thiếu máu cục bộ.

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