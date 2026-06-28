Loại rau được ví là “viagra tự nhiên” của nam giới: Hóa ra là vị thuốc toàn năng

Được dùng trong nhiều món ăn của người Việt nhưng ít ai biết loại rau này có cực nhiều công dụng quý với sức khỏe, đặc biệt là đối với sức khỏe nam giới.

Rau hẹ (tên khoa học: Allium tuberosum) là loại rau gia vị quen thuộc, được trồng phổ biến ở khắp Việt Nam. Với mùi thơm đặc trưng, hẹ thường xuất hiện trong nhiều món ăn như hẹ xào trứng, hẹ xào tôm, canh hẹ đậu phụ, cháo hẹ hay bánh hẹ. Không chỉ là nguyên liệu trong bữa cơm gia đình, loại rau này từ lâu còn được y học cổ truyền xem là một vị thuốc. Đáng chú ý, nhờ những lợi ích đối với sức khỏe sinh lý nam giới, rau hẹ còn được nhiều người ví như “viagra tự nhiên”.

Vì sao rau hẹ được ví là “viagra tự nhiên” của nam giới?

Rau hẹ được ví là “viagra tự nhiên” của nam giới (Ảnh minh họa).

Theo báo Sức khỏe và Đời sống, trong Đông y, rau hẹ còn có tên gọi là cửu thái hay khởi dương thảo. Loại rau này có vị cay, hơi chua, tính ấm, có tác dụng trợ thận, bổ dương, ôn trung, hành khí, tán huyết, giải độc và tiêu đờm. Từ lâu, hẹ thường được phối hợp với các vị thuốc khác để hỗ trợ điều trị các vấn đề như liệt dương, di tinh và xuất tinh sớm.

Theo thông tin từ Bệnh viện Medlatec, một số nghiên cứu hiện đại cho thấy các hoạt chất có trong lá hẹ có khả năng hỗ trợ làm tăng nồng độ testosterone và oxit nitric (NO) trong các thử nghiệm trên động vật. Đây đều là những yếu tố quan trọng liên quan đến chức năng sinh lý nam, mở ra triển vọng ứng dụng trong việc hỗ trợ cải thiện tình trạng suy giảm nội tiết và sinh lý.

Không chỉ vậy, loại rau này còn chứa nhiều vitamin A, C, nhóm B, chất xơ cùng các khoáng chất như canxi, magie, kali và sắt, góp phần nâng cao sức khỏe tổng thể.

Hàng loạt lợi ích quý giá khác từ rau hẹ

Rau hẹ xào tôm (Ảnh minh họa).

Không chỉ tốt cho nam giới, rau hẹ còn mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe. Đông y và y học hiện đại đều ghi nhận loại rau này có nhiều tác dụng đáng chú ý.

Hỗ trợ tiêu hóa: Hẹ có tính ấm, giúp kích thích tiêu hóa, giảm táo bón và hỗ trợ cải thiện các triệu chứng khó chịu ở người mắc bệnh đại tràng.

Hỗ trợ giảm mỡ máu: Rau hẹ được cho là góp phần lưu thông máu, giảm mỡ máu và hỗ trợ phòng ngừa xơ vữa động mạch.

Kháng khuẩn, chống viêm: Hoạt chất allicin trong hẹ có đặc tính kháng khuẩn và chống viêm, đồng thời hỗ trợ quá trình lành vết thương.

Có lợi cho hệ hô hấp: Nhờ giàu vitamin A, hẹ có thể góp phần bảo vệ sức khỏe đường hô hấp, giảm nguy cơ cảm lạnh và hỗ trợ cải thiện triệu chứng hen suyễn.

Hỗ trợ sức khỏe xương và trí não: Theo WebMD, hẹ chứa vitamin K, choline và folate. Đây là những dưỡng chất đang được nghiên cứu về vai trò trong việc duy trì mật độ xương, cải thiện trí nhớ và hỗ trợ chức năng nhận thức.

Ngoài ra, các hợp chất chứa lưu huỳnh trong họ hành, hẹ cũng đang được nhiều nghiên cứu đánh giá về khả năng góp phần phòng ngừa một số loại ung thư.

Dù mang lại nhiều lợi ích, nhưng mọi người lưu ý không nên ăn quá nhiều vì hẹ có tính ấm, có thể gây nóng trong. Người đang bị viêm cấp, nhiệt miệng hoặc đau dạ dày cấp cũng nên hạn chế sử dụng loại rau này.

Lam Chi

Tổng hợp