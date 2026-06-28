Cảnh giác liệt dây thần kinh số 7 mùa nắng nóng

Thời tiết nắng nóng xen kẽ mưa và sử dụng điều hòa không đúng cách làm gia tăng nguy cơ liệt dây thần kinh số 7 ngoại biên, gây méo miệng, lệch mặt.

Ảnh: CDC Hà Nội

Thời gian gần đây, các cơ sở y tế ghi nhận nhiều trường hợp liệt dây thần kinh số 7 ngoại biên (liệt mặt) liên quan đến thời tiết nắng nóng xen kẽ mưa và thói quen sử dụng điều hòa không đúng cách. Bệnh không đe dọa tính mạng nhưng có thể gây méo miệng, lệch mặt, mắt nhắm không kín, ảnh hưởng đến sinh hoạt, giao tiếp và thẩm mỹ.

Theo ThS.BSCKII Vũ Trọng Nam, Trưởng khoa Phục hồi chức năng - Y học cổ truyền, Bệnh viện Đa khoa Hòe Nhai (Hà Nội), bệnh thường khởi phát đột ngột sau khi ngủ dậy với các biểu hiện như méo miệng, chảy nước khi uống, khó cười, mắt nhắm không kín, giảm hoặc mất vận động một bên lông mày.

Nguyên nhân thường liên quan đến sự thay đổi nhiệt độ đột ngột giữa môi trường nóng và lạnh. Việc ngủ trong phòng điều hòa quá lạnh hoặc để quạt, luồng gió điều hòa thổi trực tiếp vào mặt, đầu và gáy có thể làm co thắt mạch máu nuôi dây thần kinh, dẫn đến tổn thương dây thần kinh mặt.

Các bác sĩ khuyến cáo người dân cần đến cơ sở y tế ngay khi xuất hiện các dấu hiệu như méo miệng, lệch mặt, mắt nhắm không kín, đau tai hoặc tê bì vùng mặt để được chẩn đoán và điều trị sớm, giúp tăng khả năng hồi phục và hạn chế di chứng.

Để phòng bệnh, người dân nên điều chỉnh nhiệt độ điều hòa phù hợp, tránh để luồng gió thổi trực tiếp vào mặt, đầu và gáy; hạn chế tắm khuya, sấy khô tóc sau khi gội, ngủ đủ giấc, duy trì chế độ dinh dưỡng hợp lý, tăng cường vận động và nâng cao sức đề kháng. Những người có tiền sử mắc thủy đậu hoặc zona thần kinh càng cần chú ý bảo vệ sức khỏe trong thời tiết nắng nóng.