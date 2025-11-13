4 thói quen rửa bát sai trái, đáng bị nhân loại xóa sổ

Mọi người vẫn thường nói “nấu ăn xong là hết việc”, nhưng thật ra khâu rửa bát mới là phần quyết định độ sạch của căn bếp. Nhiều gia đình vẫn vô tư rửa bát theo thói quen mà không biết rằng chỉ một vài sai lầm nhỏ cũng có thể khiến vi khuẩn lan rộng, gây hại cho đường ruột, da tay, thậm chí ảnh hưởng đến sức khỏe lâu dài. Dưới đây là 4 lỗi phổ biến nhất khi rửa bát mà ai cũng nên xem lại.

1. Chỉ ngâm mà không chà rửa kỹ

Thói quen này xuất phát từ tâm lý muốn tiết kiệm thời gian và công sức. Sau bữa ăn, nhiều người thường đổ nước rửa bát vào chậu, ngâm tất cả bát đĩa cùng lúc và để đó hàng chục phút, thậm chí quên mất chưa rửa. Việc ngâm giúp làm mềm cặn thức ăn và dầu mỡ, nhưng nếu để quá lâu, nước ấm sẽ trở thành môi trường lý tưởng cho vi khuẩn phát triển. Các vết bẩn sau đó không hề biến mất mà thậm chí còn lan rộng, tạo thành lớp màng trơn trên bề mặt chén đĩa. Bát đĩa bị ngâm lâu còn dễ ám mùi khó chịu, nhất là khi có thức ăn từ thịt cá, nước mắm hoặc canh để qua đêm.

Cách đúng là chỉ nên ngâm 5-10 phút để lớp dầu mềm ra, sau đó dùng miếng rửa bát sạch cùng xà phòng cọ kỹ từng chiếc. Với đồ có nhiều khe hoặc hoa văn nổi, nên dùng bàn chải nhỏ để chà sạch tận kẽ.

2. Rửa xong nhưng không lau khô

Sau khi rửa, nhiều người xếp ngay bát đĩa còn ướt vào tủ hoặc để tự khô trên giá. Tuy nhiên, việc để nước đọng lại trên bề mặt lâu sẽ khiến vi khuẩn và nấm mốc sinh sôi. Nước rửa bát dù đã tráng sạch vẫn có thể còn dư lượng nhỏ, kết hợp với độ ẩm sẽ tạo ra mùi hôi và các đốm li ti trên chén đĩa. Các loại bát đĩa bằng gỗ, tre, hoặc có tay cầm kim loại còn dễ hỏng, nứt hoặc bị hoen gỉ nếu tiếp xúc với hơi nước lâu ngày.

Cách tốt nhất là dùng khăn vải khô, sạch để lau lại từng chiếc, hoặc úp ngược lên giá inox ở nơi thông thoáng, có gió nhẹ. Nếu có điều kiện, nên phơi qua nắng 5-10 phút để khử khuẩn tự nhiên, vừa giúp bát nhanh khô vừa hạn chế mùi.

3. Rửa chỉ bằng nước, không dùng nước rửa bát

Nhiều người lớn tuổi vẫn giữ thói quen “rửa bằng nước lã cho lành”, hoặc chỉ dùng một ít muối, chanh. Tuy nhiên, dầu mỡ từ thực phẩm chứa chất béo bão hòa, rất khó trôi khi chỉ dùng nước thường. Dù nhìn bát có vẻ sạch, nhưng khi sờ tay vào vẫn còn cảm giác trơn, đó là dấu hiệu dầu mỡ chưa được loại bỏ hoàn toàn. Dầu mỡ tồn đọng lâu trên bề mặt bát đĩa là môi trường để vi khuẩn bám dính và phát triển. Nếu ăn uống trên những bát đĩa chưa sạch hoàn toàn, các chất cặn đó có thể xâm nhập vào cơ thể, lâu ngày ảnh hưởng đến tiêu hóa. Vì vậy, nên chọn loại nước rửa bát có khả năng phân hủy dầu mỡ tốt, có nguồn gốc rõ ràng, không chứa hóa chất độc hại. Sau khi rửa bằng xà phòng, cần tráng lại ít nhất 2 lần bằng nước sạch để loại bỏ hoàn toàn dư lượng chất tẩy.

4. Sử dụng miếng rửa bát quá lâu

Miếng rửa bát là vật tiếp xúc trực tiếp với dầu mỡ, thức ăn thừa và vi khuẩn hằng ngày. Nếu không thay thường xuyên, chúng trở thành “ổ chứa vi khuẩn” trong nhà bếp. Nghiên cứu cho thấy, một miếng bọt biển dùng hơn 2 tuần có thể chứa hàng triệu vi khuẩn, thậm chí nhiều hơn cả trên bồn cầu. Khi dùng miếng rửa bát cũ, vi khuẩn sẽ lây sang chén đĩa, dù bạn có dùng nước rửa sạch đến đâu vẫn khó loại bỏ hoàn toàn. Tốt nhất nên thay miếng rửa bát định kỳ 1-2 tuần một lần, rửa sạch sau mỗi lần dùng, vắt khô và phơi ở nơi thoáng khí. Ngoài ra, có thể tiệt trùng bằng cách cho miếng rửa bát ướt vào lò vi sóng 1 phút hoặc ngâm trong nước nóng pha muối để giảm bớt vi khuẩn.