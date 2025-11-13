Mẹo chọn cải thảo siêu chuẩn của dân bán rau: Nhìn một chỗ ít ai để ý, là biết ngay ngon hay dở!

Mùa thu – đông, cải thảo gần như là "ngôi sao" trên mâm cơm Việt: Nào xào, luộc, nấu canh, làm dưa muối, đâu đâu cũng có mặt. Nhưng không phải ai cũng biết cách chọn cải thảo ngon. Rất nhiều người chỉ nhìn bề ngoài thấy bắp to, nặng tay là chọn, mà không hay biết đó chính là sai lầm khiến rau nhanh héo, ăn xơ và kém ngọt. Người bán rau chuyên nghiệp sẽ không bao giờ chỉ nhìn cái đầu, họ sẽ khẽ lật cải thảo lên, ngó phần "mông" tức phần gốc để đoán độ ngon, độ giòn, và cả độ tươi của cải thảo.

Bí mật chọn cải thảo ngon: Chỉ cần nhìn phần "mông"

1. Nhìn hình dáng: Cải thảo ngon có phần gốc tròn, hơi phồng như nửa quả cầu, các lá bắp quấn chặt vào nhau, không xòe ra ngoài. Điều đó chứng tỏ rau được trồng đủ ngày, phát triển tốt, lớp lá dày, nhiều nước và giòn ngọt. Ngược lại, nếu phần gốc dẹt, xòe hoặc có vết nứt, đó là cải thảo bị thiếu nước hoặc thiếu dinh dưỡng, lá lỏng, ăn dễ bị dai và xơ.

2. Nhìn màu sắc: Phần gốc của cải thảo tươi sẽ có màu trắng sáng hoặc hơi xanh nhạt, mịn và sạch, không có vết thâm, mốc hay chấm nâu. Nếu thấy gốc bị ngả vàng, có đốm nâu hoặc mốc trắng dù phần lá nhìn vẫn xanh mướt thì bên trong thường đã bắt đầu hỏng, không nên mua.

3. Xem kích thước gốc: Phần gốc lý tưởng có đường kính khoảng 3–5 cm. Gốc quá to thì xơ cứng, ít nước; còn gốc quá nhỏ là cải thảo non, mau héo và khó bảo quản lâu.

Hai mẹo nhỏ đi kèm khi mua cải thảo

- Nhấn nhẹ vào thân bắp: Cải thảo tươi sẽ có cảm giác chắc tay, đàn hồi tốt. Ấn vào sẽ hơi lún, nhưng buông tay ra là bật lại ngay. Nếu bóp thấy mềm, xẹp, đó là rau đã để lâu, mất nước.

- Quan sát lớp lá ngoài: ải thảo ngon sẽ có lớp lá ngoài xanh bóng, không vàng úa hay khô. Nếu có vài lá già bên ngoài cũng không sao, chỉ cần bóc ra, bên trong vẫn trắng giòn và tươi rói.

Đừng bị đánh lừa bởi cải thảo "to xác"

Nhiều người tưởng cải thảo càng to càng lời, nhưng thật ra "to mà rỗng", các lớp lá thưa, gốc lỏng, bóc bỏ vài lớp là mất nửa bắp. Ngược lại, cải thảo cỡ trung bình, gốc tròn chặt, chắc tay lại là hàng ngon nhất: Ít xơ, vị ngọt đậm, ăn giòn và tiết kiệm hơn nhiều.

Đặc biệt trong mùa đông, những cải thảo gốc chặt còn có ưu điểm bảo quản lâu, không thối rữa, rất thích hợp để trữ ăn dài ngày.

Chọn cải thảo tưởng dễ mà hóa ra là "nghề". Giờ thì bạn đã biết bí mật mà dân bán rau chẳng bao giờ tiết lộ: Muốn mua được cải thảo ngon, đừng nhìn cái đầu, hãy nhìn cái "mông"!