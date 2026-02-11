4 món đồ khô dễ bị tẩm hóa chất nhất Tết: Top 1 cả nước đều mua

Những ngày cận Tết, đi chợ đâu đâu cũng thấy quầy đồ khô đông nghịt. Người mua về để nấu cỗ, nấu canh, xào thập cẩm hay làm nem, làm miến trộn. Nhà ít thì vài lạng, nhà nhiều thì mua cả cân để ăn dần suốt mấy ngày Tết.

Vấn đề là đồ khô chính là nhóm thực phẩm dễ bị can thiệp hóa chất nhất mà người mua rất khó nhận biết bằng mắt thường. Vì đã qua sơ chế, sấy, phơi, nhuộm màu, tẩy trắng, chống mốc… nên chỉ cần người bán xử lý thêm vài công đoạn là hàng xấu cũng có thể thành hàng nhìn rất đẹp. Đáng nói là đa số những món này lại đều nằm trong nhóm món quen thuộc gần như nhà nào cũng mua dịp Tết, nên nguy cơ ăn phải đồ tẩm hóa chất không hề nhỏ.

1. Miến

Không cần bàn cãi, miến chính là món đồ khô phổ biến nhất dịp Tết. Từ canh miến, miến xào, miến trộn, miến gà, miến măng… mâm cỗ nào cũng có ít nhất một món dùng miến.

Cũng vì bán chạy nên miến là mặt hàng bị làm giả, làm bẩn nhiều nhất. Trên thị trường có rất nhiều loại miến được:

- Tẩy trắng bằng hóa chất để sợi trong, đẹp

- Nhuộm màu để giống miến dong

- Trộn bột rẻ tiền, không rõ nguồn gốc

- Tẩm chất chống mốc để để được lâu

Miến hóa chất thường có đặc điểm là sợi rất đều, rất bóng, màu trong veo bất thường, ngâm nước lâu không nở mềm mà chỉ trương cứng, khi nấu dễ đục nước và có mùi lạ.

2. Mộc nhĩ

Mộc nhĩ là món gần như không thể thiếu trong các món Tết như nem rán, miến xào, canh bóng hay canh thập cẩm, nên hầu như nhà nào đi chợ cũng mua ít nhiều. Tuy nhiên, đây cũng là loại đồ khô rất dễ bị can thiệp, vì người bán thường tẩm lưu huỳnh để chống mốc, nhuộm màu cho tai mộc nhĩ đen bóng bắt mắt, thậm chí sấy lại nhiều lần để kéo dài thời gian bảo quản. Chính vì vậy, nếu bạn không để ý kỹ, rất dễ mua phải mộc nhĩ kém chất lượng. Mộc nhĩ bẩn thường có màu đen sẫm đồng đều một cách bất thường, tai rất to và rất dày, khi ngâm nước lâu sẽ có mùi hắc nhẹ, nước ngâm bị đục hoặc ngả vàng, đó đều là những dấu hiệu cho thấy sản phẩm đã bị xử lý hóa chất.

3. Nấm hương

Nấm hương khô là loại đồ khô rất được ưa chuộng dịp Tết, từ nấu canh, hầm gà cho đến làm nhân nem, nhân bánh, nên đi chợ gần như quầy nào cũng có. Thế nhưng, càng là mặt hàng bán chạy thì càng dễ bị “làm đẹp quá tay”. Thực tế, nấm hương khô mà nhìn càng đẹp, càng bóng bẩy, lại càng phải cẩn thận. Những loại bị tẩm hóa chất thường có màu nâu đậm rất đều, tai nấm to bất thường, bề mặt trơn láng, nhìn giống như đã được xử lý. Khi ngửi, mùi thơm không phải kiểu dịu nhẹ, tự nhiên của nấm khô, mà là mùi thơm gắt, hắc hắc, đôi khi còn hơi giống mùi thuốc.

Nguyên nhân là một số loại nấm bị xử lý để giữ mùi, giữ màu và chống mốc, đặc biệt là hàng để lâu, hàng tồn kho. Nếu không để ý, rất dễ bị đánh lừa bởi vẻ ngoài bắt mắt, trong khi nấm hương chuẩn thường không quá đồng đều, tai nhỏ vừa phải, màu nâu nhạt hơn và mùi thơm nhẹ, càng ngâm càng dậy mùi chứ không gắt ngay từ đầu.

4. Măng khô

Măng khô là món cực kỳ dễ bị ngâm hóa chất, đặc biệt là chất tẩy để:

- Làm măng trắng hơn

- Mềm nhanh hơn

- Bảo quản được lâu

Măng bẩn thường có màu vàng nhạt rất đều, sợi mềm bất thường, khi ngâm ra nước vàng đục và có mùi lạ. Khi đem ngâm nước, măng nhanh chóng ra màu vàng đục, nước ngâm có mùi lạ, hơi hắc hoặc ngai ngái, không phải mùi thơm nhẹ đặc trưng của măng khô. Có loại ngâm càng lâu nước càng đục, thậm chí nổi bọt nhẹ. Trong khi đó, măng khô sạch thường màu không đồng đều, có chỗ đậm chỗ nhạt, sợi cứng và dai, phải ngâm nhiều lần nước mới trong dần, và mùi chỉ hơi nồng tự nhiên chứ không gây khó chịu.

Nguyên tắc sống còn khi mua đồ khô dịp Tết

Có một nguyên tắc cực kỳ đơn giản nhưng rất hiệu quả:

- Càng đẹp bất thường, càng nên nghi ngờ.

- Càng rẻ bất thường, càng phải tránh.

Ưu tiên:

- Mua ở hàng quen

- Chọn loại màu tự nhiên, không quá đều

- Có mùi thơm nhẹ, không gắt

- Ngâm nước không ra mùi lạ



