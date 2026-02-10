Nhiều nhà dọn Tết rất kỹ nhưng vẫn bỏ sót điều quan trọng này: Trẻ em, người già chịu ảnh hưởng rõ nhất

Càng gần Tết, hầu như gia đình nào cũng tổng vệ sinh nhà cửa rất kỹ. Lau sàn, lau bếp, chùi nhà tắm, giặt rèm, sắp xếp lại đồ đạc, nhìn bằng mắt thường thì nhà đã sạch sẽ, sáng sủa hơn hẳn. Thế nhưng, có một thực tế là phần lớn mọi người chỉ đang dọn những gì nhìn thấy được, tức là dọn bề mặt, trong khi những thứ ảnh hưởng trực tiếp nhất đến sức khỏe lại nằm ở các góc khuất ít ai để ý tới.

Chính vì vậy mới có chuyện nhà trông rất sạch, rất gọn, nhưng trẻ con vẫn hay ho, sổ mũi, người già vẫn mệt mỏi, khó ngủ, dễ dị ứng. Nguyên nhân không nằm ở sàn nhà hay bàn ghế, mà nằm ở những nơi tích tụ bụi mịn, vi khuẩn, nấm mốc sau cả một năm sinh hoạt, đặc biệt là trong không khí và các vật dụng mềm. Nói đơn giản, dọn Tết đúng nghĩa không chỉ là lau cho bóng, mà còn phải làm sạch những ổ vi khuẩn vô hình trong nhà, đây mới là thứ nhiều gia đình bỏ sót nhất.

Rèm cửa và cửa sổ

Rèm cửa là nơi hứng bụi nhiều nhất trong nhà, nhưng lại rất ít khi được giặt thường xuyên. Sau một năm, rèm tích đủ bụi mịn, phấn hoa, khói bếp, thậm chí là nấm mốc mà mắt thường không nhìn ra. Mỗi lần kéo rèm là bụi lại bay ngược vào không khí.

Cách vệ sinh đúng là tháo toàn bộ rèm đem giặt, nếu là rèm dày thì nên ngâm nước ấm pha nước giặt và chút baking soda khoảng 30 phút trước khi giặt. Cửa sổ, khung cửa lau bằng khăn ẩm pha nước giấm loãng để vừa sạch bụi vừa hạn chế nấm mốc.

Sofa, thảm trải sàn

Đây là hai ổ bụi kinh điển nhưng gần như nhà nào cũng bỏ qua. Thảm và sofa hút bụi mịn, lông tóc, mồ hôi, tế bào da chết mỗi ngày. Trẻ con hay ngồi, bò, nằm trực tiếp lên đây nên hít bụi nhiều nhất. Cách đơn giản là dùng máy hút bụi hút thật kỹ, nhất là các khe sofa. Nếu không có máy, có thể rắc baking soda lên thảm, để 15 phút rồi quét hoặc hút lại, vừa hút bụi vừa khử mùi. Với sofa vải, nên lau lại bằng khăn ấm pha chút nước giặt loãng.

Máy lạnh, quạt, máy lọc không khí

Nhiều nhà bật điều hòa quanh năm nhưng chưa từng vệ sinh lưới lọc. Bụi và nấm mốc bám trong đó, mỗi lần bật máy là thổi thẳng vào phổi cả nhà. Trước Tết, tối thiểu phải tháo lưới lọc máy lạnh ra rửa bằng nước ấm, phơi khô rồi lắp lại. Quạt trần, quạt đứng lau cánh bằng khăn ẩm. Máy lọc không khí thì thay hoặc giặt màng lọc theo đúng hướng dẫn.

Chăn gối, nệm, gối ôm

Đây là nơi tích vi khuẩn nhiều không kém nhà vệ sinh. Mỗi đêm nằm ngủ là mồ hôi, dầu da, bụi mịn thấm vào nệm và gối. Trước Tết nên giặt toàn bộ vỏ gối, vỏ chăn, phơi nắng gối ruột và nệm. Nếu không giặt được nệm, có thể xịt dung dịch cồn loãng hoặc giấm pha nước để khử khuẩn, sau đó mở cửa cho bay mùi.

Không khí trong nhà

Nhà càng kín, càng bật điều hòa nhiều thì không khí càng bí và bẩn. Lau dọn xong mà không khí không được lưu thông thì bụi vẫn luẩn quẩn trong nhà. Mỗi ngày nên mở cửa cho nhà thoáng ít nhất 20 đến 30 phút. Có thể đun nồi nước sôi với sả, gừng, vỏ cam để làm sạch mùi và giảm cảm giác ẩm bí. Nhà có điều kiện thì dùng thêm máy lọc không khí, nhất là nhà có trẻ nhỏ và người già.







