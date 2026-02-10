5 dấu hiệu nhận biết miến sạch và miến tẩm hóa chất: Nhà có trẻ nhỏ - người già càng phải tỉnh táo

Càng gần Tết, các sạp hàng khô trong chợ càng đông khách, và miến gần như là món không thể thiếu trong giỏ đồ của nhiều gia đình. Từ miến gà, miến măng, miến trộn cho tới lẩu, cỗ Tết nhà nào cũng dùng. Chính vì bán chạy, miến cũng là một trong những mặt hàng dễ bị làm giả, tẩm hóa chất nhất.

Vấn đề là miến nhìn qua thì… cái nào cũng giống cái nào. Trong suốt, sợi dài, phơi khô treo thành bó, người mua rất khó phân biệt nếu không để ý kỹ. Nhiều người chỉ quan tâm giá rẻ, sợi đẹp, trong veo, mà không biết rằng miến càng đẹp bất thường thì càng cần phải nghi ngờ.

Dưới đây là 5 dấu hiệu cơ bản nhưng rất quan trọng để phân biệt miến sạch và miến đã bị can thiệp hóa chất khi đi chợ Tết.

1. Màu sắc quá trắng hoặc quá trong

Miến sạch làm từ tinh bột dong hoặc bột khoai thường có màu hơi ngà, trong nhưng không phải kiểu trong vắt như thủy tinh. Sợi miến nhìn kỹ sẽ có độ đục nhẹ, màu không đều tuyệt đối.

Ngược lại, miến tẩm hóa chất thường trắng bệch hoặc trong veo bất thường, nhìn rất bắt mắt. Nhiều loại còn bóng loáng, phản ánh ánh đèn mạnh, trông như nhựa. Đây thường là miến đã được tẩy hoặc pha phụ gia để sợi đẹp và bảo quản lâu.

Nguyên tắc khi đi chợ là miến càng tự nhiên, càng không hoàn hảo về màu sắc thì lại càng đáng tin.

2. Sợi miến quá đều, quá mịn

Miến sạch thường có sợi không hoàn toàn đồng đều, có sợi to sợi nhỏ, độ dày mỏng khác nhau chút ít do làm thủ công hoặc bán thủ công. Miến công nghiệp pha hóa chất thường có sợi rất đều tăm tắp, gần như giống hệt nhau 100%, cầm lên thấy trơn, mịn, ít gãy vụn. Sợi miến đẹp một cách công nghiệp thường không phải là dấu hiệu tốt.

3. Ngửi mùi thấy lạ hoặc không có mùi gì

Miến sạch thường có mùi tinh bột rất nhẹ, kiểu mùi dong, mùi khoai, mùi bột khô, không thơm nồng nhưng cũng không vô mùi hoàn toàn.

Miến tẩm hóa chất có hai kiểu:

- Một là có mùi hắc nhẹ, kiểu mùi hóa chất, lưu huỳnh.

- Hai là gần như không có mùi gì, vô mùi tuyệt đối, kể cả khi đưa sát mũi.

Thực phẩm khô tự nhiên hiếm khi vô mùi hoàn toàn. Quá sạch mùi cũng là một dấu hiệu cần cảnh giác.

4. Ngâm nước nở quá nhanh và quá to

Khi ngâm miến sạch, sợi sẽ mềm từ từ, nở vừa phải, vẫn giữ được độ dai nhất định, không bở nát. Miến pha phụ gia thường nở rất nhanh, nở to gấp nhiều lần ban đầu, sợi phình ra, mềm nhũn, dễ đứt, dễ bở. Miến nở càng "phi lý" thì càng nên nghi ngờ về thành phần bên trong.

5. Luộc xong nước đục và có mùi lạ

Một cách thử rất đơn giản là khi luộc miến, để ý nước luộc. Miến sạch thường cho nước hơi đục nhẹ do tinh bột, mùi bình thường, không có mùi khó chịu.Miến tẩm hóa chất có thể làm nước đục nhiều, nổi bọt lạ, đôi khi có mùi hắc nhẹ, mùi không giống mùi tinh bột thông thường. Nếu luộc xong thấy nước có mùi lạ hoặc cảm giác "không muốn ăn", tốt nhất nên bỏ.

Vậy đi chợ Tết nên chọn miến thế nào cho an toàn

Nguyên tắc đơn giản nhất là không ham miến quá rẻ, quá đẹp. Ưu tiên những loại miến có màu tự nhiên, hơi ngà hoặc trong vừa phải, sợi không quá đều tăm tắp, nhìn còn có cảm giác “thật tay” chứ không bóng bẩy như nhựa. Nếu có thể, nên mua ở hàng quen, sạp khô uy tín, có ghi rõ là miến dong, miến khoai, có nơi sản xuất cụ thể, càng rõ ràng càng tốt.

Ngoài ra, bạn cũng có thể hỏi người bán cách làm, thời gian phơi, hoặc xin ngửi thử mùi. Miến sạch thường người bán không ngại cho xem, cho sờ, cho ngửi, còn những loại miến mập mờ nguồn gốc thì thường chỉ bán nhanh, ít giải thích.

Miến dong chuẩn thường giá không rẻ, nhất là dịp Tết, nhưng đổi lại là an tâm khi nấu cho cả nhà ăn trong nhiều bữa. Nghĩ kỹ thì một bó miến chỉ chênh vài chục nghìn, nhưng nếu ăn phải miến kém chất lượng, có hóa chất, ảnh hưởng tiêu hóa, nhất là với trẻ em và người già, thì cái giá phải trả lại lớn hơn rất nhiều.

Đi chợ Tết, mua đồ khô nói chung và miến nói riêng, cứ nhớ một câu là đủ: đẹp vừa phải, giá vừa phải, rõ nguồn gốc là an toàn nhất. Ham rẻ và ham đẹp quá mức, rất dễ rước rủi ro về mâm cơm ngày đầu năm.