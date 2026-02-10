Tôi nghĩ mua thêm thiết bị sẽ sống nhàn hơn và rồi phải bỏ đi 6 món từng rất tâm đắc

1. Lò nướng (loại mua theo cảm hứng)

Trước khi mua, tôi từng tưởng tượng viễn cảnh cuối tuần nướng bánh, làm pizza, quay gà… đủ cả. Nhưng thực tế thì sao?

Sau vài lần nướng khoai tây và khoai lang cho có không khí, chiếc lò gần như bị bỏ quên hoàn toàn. Những món cần nướng cầu kỳ thì… lười làm, còn món ăn hằng ngày thì chẳng bao giờ động tới.

Chưa kể, lò nướng cần vệ sinh thủ công rất kỹ. Mỡ bám, mùi ám, lau chùi cực kỳ mất thời gian. Với người bận rộn, lò nướng rất dễ trở thành món đồ "mua cho vui – bỏ cho gọn".

Lời thật: Nếu không thường xuyên nấu nướng và làm bánh, lò nướng rất dễ trở thành đồ trang trí đắt tiền trong bếp.

2. Máy ép trái cây cầm tay

Thú thật, tôi mua món này chỉ vì… thấy ai cũng mua.

Máy nhỏ gọn, quảng cáo "xay ép mọi lúc mọi nơi", nhưng tỷ lệ sử dụng thực tế thì cực thấp. Dùng được vài lần, pin xuống nhanh, công suất yếu, trái cây xay không nhuyễn, còn bên trong thì rất dễ bám cặn.

Một cư dân mạng từng chia sẻ: Mới dùng nửa tháng, pin tụt nhanh đến mức sạc qua đêm, ép hai lần là hết sạch.

Chưa kể, việc vệ sinh bên trong máy rất phiền, không sạch thì lại lo vi khuẩn. Cuối cùng, nhiều gia đình dùng vài lần rồi… cất tủ.

3. Máy nghiền rác nhà bếp

Nghe tên thì rất "hiện đại": Lắp dưới bồn rửa, xử lý rác thải thực phẩm, tránh tắc cống.

Nhưng khi dùng lâu dài, nhược điểm mới lộ rõ. Máy không xử lý được xương cứng, dễ kẹt, chạy chậm và bắt buộc phải vệ sinh định kỳ bên trong. Nếu lơ là, mùi hôi và cặn bẩn tích tụ rất nhanh.

Với nhiều gia đình, máy nghiền rác không giúp nhà bếp sạch hơn mà chỉ đổi một kiểu phiền toái này sang kiểu phiền toái khác.

4. Tủ khử trùng

Từng là thiết bị "nhà nào cũng muốn có", nhưng hiện nay tủ khử trùng ngày càng bị bỏ quên.

Lý do rất đơn giản:

- Chức năng đơn điệu, chỉ khử trùng cơ bản

- Thời gian vận hành dài, tốn điện

- Nếu không vệ sinh kỹ, bên trong dễ ẩm, thậm chí phát sinh vi khuẩn ngược lại

Quan trọng nhất: Sự xuất hiện của máy rửa bát khiến tủ khử trùng trở nên thừa thãi. Với cùng một khoản tiền, đầu tư vào máy rửa bát mang lại hiệu quả rõ rệt hơn nhiều.

5. Bàn phím chiếu (bàn phím ảo)

Lần đầu nhìn thấy bàn phím chiếu, tôi đã nghĩ: "Đúng là công nghệ của tương lai!"

Nhưng khi dùng thực tế, đây là một trong những món bất tiện nhất tôi từng mua. Muốn dùng được, bạn cần:

- Bề mặt thật phẳng

- Ánh sáng không quá mạnh

- Không gian đủ yên tĩnh

Chỉ cần lệch một chút, bàn phím sẽ nhận sai, lag, hoặc không nhận thao tác. So với một bàn phím cơ tử tế, trải nghiệm này không đáng để đánh đổi.

6. Máy tiệt trùng bàn chải đánh răng

Nghe thì rất hợp lý, nhưng thực tế lại phản tác dụng.

Sau một thời gian sử dụng, bên trong máy ẩm liên tục, dễ sinh nấm mốc nếu không vệ sinh kỹ. Tức là, thiết bị được sinh ra để tiệt trùng, nhưng lại vô tình tạo môi trường cho vi khuẩn phát triển.

So với việc thay bàn chải định kỳ và phơi khô đúng cách, máy tiệt trùng bàn chải đánh răng thực sự không mang lại lợi ích tương xứng với số tiền bỏ ra.

Lời kết: Đừng trả "thuế ngu ngốc" chỉ vì trào lưu

Sau khi vứt bỏ 6 thiết bị này, tôi rút ra một điều rất rõ ràng: Không phải thiết bị nào được quảng cáo thông minh cũng khiến cuộc sống thông minh hơn.

Trước khi mua đồ gia dụng, hãy tự hỏi:

- Tôi có dùng nó ít nhất vài lần mỗi tuần không?

- Nó có thực sự giúp tiết kiệm thời gian, công sức không?

Hay tôi chỉ mua vì thấy người khác mua?

Giữ nhà gọn, tiêu tiền tỉnh táo – đôi khi chính là cách tiết kiệm lớn nhất.