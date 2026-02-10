Bàn thờ 23 Tết nhà Đoàn Văn Hậu: Đúng lễ nghi chuẩn phong thuỷ, Doãn Hải My được cả thiên hạ khen quá khéo

23 tháng Chạp là ngày tiễn Ông Công Ông Táo về chầu trời, vào dịp này các gia đình thường chuẩn bị mâm lễ, thả cá chép và dâng hương với mong cầu một năm mới bình an, suôn sẻ. Mới đây, gia đình Doãn Hải My - Đoàn Văn Hậu cũng thu hút sự chú ý khi bày biện mâm cúng bàn thờ trong ngày 23 tháng Chạp. Không chỉ chuẩn bị lễ vật đầy đủ, Doãn Hải My còn khéo léo sắp xếp gọn gàng, chỉn chu cho cả gian thờ Phật và gian thờ gia tiên, mỗi không gian đều trang nghiêm, hài hòa, đúng lễ nghi, khiến cư dân mạng không khỏi tấm tắc khen ngợi.





Ở bàn thờ Phật, Doãn Hải My khéo léo trưng hoa tươi với các loại quen thuộc như lan hồ điệp, cúc vàng... vừa mang ý nghĩa tốt lành vừa giúp không gian thờ thêm trang nhã, ấm cúng. Bánh trái, hoa quả được sắp xếp gọn gàng trên các khay, đĩa riêng, bố cục cân đối, không phô trương cầu kỳ nhưng vẫn toát lên sự trang nghiêm và tinh tế. Chỉ cần nhìn tổng thể cũng dễ cảm nhận được sự chỉn chu và lòng thành tâm mà gia chủ dành cho không gian thờ tự.

Bàn thờ gia tiên cũng được Doãn Hải My bày trí đẹp mắt, gọn gàng và hài hòa không kém bàn thờ Phật. Tại đây, cô chuẩn bị mâm cúng mặn với những món quen thuộc như gà luộc, xôi, canh, các món mặn và rau củ, sắp xếp ngay ngắn trên mâm lớn. Để không gian thêm trang nhã, Doãn Hải My khéo léo đặt một chậu quất nhỏ mang ý nghĩa sung túc, may mắn, bên trên là đĩa trái cây được điểm xuyết thêm vài bông hoa tươi, giúp tổng thể bàn thờ vừa ấm cúng, vừa đẹp mắt.

Doãn Hải My quay thêm góc bếp - nơi đang được bày biện đầy đủ các vật phẩm như đĩa trái cây, mâm cúng, bình hoa tươi, vàng mã, chậu cá chép…, đủ để thấy sự chuẩn bị chu toàn và lòng thành tâm của cô trong nghi lễ cúng Ông Công Ông Táo dịp 23 tháng Chạp. Không chỉ dừng lại ở việc sắp xếp lễ vật, Doãn Hải My còn tinh tế chọn mặc đồ lam với tông xanh nhã nhặn, góp phần tạo nên tổng thể hài hòa, nhẹ nhàng và đúng tinh thần ngày cúng truyền thống.

TikTok @_doanhaimy