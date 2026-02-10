Người phụ nữ mua sỉ 500 đôi giày qua livestream, thanh toán toàn bộ nhưng nhận về 90 sản phẩm kém chất lượng: Ai chịu trách nhiệm?

Mua sỉ hàng ngoài nền tảng

Theo Baidu, cô Lưu hiện đang là 1 lao động tự do, vì muốn khởi nghiệp nên dạo gần đây cô thường xem livestream để tìm kiếm cơ hội.

Ngày 15/1, trong lúc xem livestream, cô lướt trúng 1 tài khoản tên “Giày dép Tê Mạc”. Trong livestream, người dẫn chương trình giới thiệu vô số loại giày, từ giày bông nữ, giày lười cho đến giày thể thao và liên tục nhấn mạnh nguồn hàng do xưởng sản xuất trực tiếp cung cấp, cam kết người nhập hàng có thể dễ dàng thu lại lợi nhuận gấp nhiều lần.

Bị thu hút bởi mẫu mã đa dạng và mức giá được quảng cáo là “siêu rẻ”, cô Lưu đã chủ động nhắn tin cho shop. Sau đó, cô lại được hướng dẫn kết bạn với 1 tài khoản WeChat có tên “Công ty Thương Mại Giày Dép Hồng Nghị”, người phụ trách tự xưng là ông Khoáng, giữ chức giám đốc.

Trong quá trình trao đổi trên WeChat, ông Khoáng cam kết hàng hóa thực tế sẽ hoàn toàn giống với sản phẩm trưng bày trong livestream, khẳng định “xem sao giao vậy, đều là giày chất lượng cao, chúng tôi tuyệt đối không làm bậy, vậy mới giữ được khách hàng”. Sau khi thương lượng, 2 bên thống nhất giao dịch với giá 4.980 NDT (khoảng 18,6 triệu đồng) cho 500 đôi giày nữ, tính ra chưa đến 10 NDT/đôi (khoảng 37.000 đồng), đồng thời bên bán còn hứa tặng thêm 500 đôi tất.

Ngày 18/1, sau khi nhận được mã vận đơn, cô Lưu đã chuyển khoản toàn bộ số tiền qua WeChat.

Kiện hàng có vấn đề, người bán thì mất liên lạc

Đến cuối tháng 1, khi nhận được kiện hàng, cô Lưu không khỏi bàng hoàng. Thực tế, cô chỉ nhận được hơn 90 đôi giày. Số giày ít ỏi này lại có chất lượng rất kém, gia công thô sơ, hình thức xấu, hoàn toàn không thể đem bán. Số tất được hứa tặng kèm cũng không hề xuất hiện. Tuy nhiên, khi cô liên hệ lại với ông Khoáng để yêu cầu giải thích thì phát hiện mình đã bị chặn liên lạc.

Sau đó, cô Lưu khiếu nại lên nền tảng video ngắn nơi diễn ra livestream, nhưng bộ phận chăm sóc khách hàng cho biết giao dịch được thực hiện riêng qua WeChat, thuộc hình thức giao dịch ngoài nền tảng, không nằm trong phạm vi giám sát, vì vậy phía nền tảng không thể can thiệp hay xử lý.

Tư vấn của luật sư và hướng giải quyết

Khi tìm đến luật sư để tư vấn, cô lại được thông báo vụ việc hiện chưa đủ yếu tố cấu thành tội lừa đảo, mà nghiêng nhiều hơn về tranh chấp hợp đồng mua bán dân sự, hướng xử lý phù hợp là thương lượng hoặc khởi kiện dân sự để bảo vệ quyền lợi.

Qua điều tra, tài khoản livestream “Giày dép Tê Mạc” chỉ mới đăng ký hoạt động được vài tháng, có chưa đến 500 người theo dõi và hiện đã bị hủy. Đơn vị được gắn nhãn chứng nhận là “Cửa hàng thương mại Viễn Hà Hoa Hồng, quận Thuận Đức, thành phố Phật Sơn” – 1 hộ kinh doanh cá nhân thành lập vào tháng 9/2024. Nhưng hộ này hiện đang nằm trong danh sách Kinh doanh bất thường, không có thông tin liên hệ hợp lệ. Thông tin trên kiện hàng lại cho thấy địa chỉ gửi hàng ở Khu công nghiệp Phật Đường, thành phố Nghĩa Ô, tỉnh Chiết Giang, số điện thoại thì không liên lạc được.

Một số người trong ngành nhận định, bên bán rất có thể đang chơi trò “không hàng vẫn bán”. Tức là họ không có kho hàng thực tế, nhưng sẽ thu hút khách hàng bằng giá rẻ rồi liên hệ xưởng sản xuất trực tiếp gửi hàng. Nhờ vậy, họ có thể che giấu thông tin lại không tốn chi phí chuẩn bị hàng, người mua thì gặp khó khăn lúc khiếu nại và đòi quyền lợi.

Trước trường hợp của cô Lưu, luật sư Lưu Quốc Kiến thuộc Công ty Luật Thành Công (Sơn Đông) cho rằng người bị hại có thể bảo vệ quyền lợi theo 3 hướng.

Thứ nhất, khẩn trương thu thập và lưu giữ các chứng cứ quan trọng như ảnh chụp màn hình livestream, nội dung trò chuyện, chứng từ chuyển khoản, thông tin đơn hàng.

Thứ hai, có thể khiếu nại thông qua đường dây nóng 12315 (Đường dây nóng hỗ trợ các vấn đề liên quan đến quyền lợi của người tiêu dùng ở Trung Quốc) hoặc gửi đơn đến cơ quan quản lý thị trường tại nơi đăng ký kinh doanh của thương nhân, cũng như nơi phát hàng tại Nghĩa Ô, yêu cầu can thiệp và hoàn tiền.

Thứ ba, nếu các biện pháp khiếu nại hành chính không đạt kết quả, người mua có thể khởi kiện đơn vị thương mại liên quan ra tòa án, yêu cầu chấm dứt hợp đồng, hoàn trả tiền hàng và bồi thường các thiệt hại phát sinh.

