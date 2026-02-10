Ngay bây giờ: Shipper được quý như vua, cả nước mong ngóng

Thời điểm này, khi không khí đón xuân đang rộn ràng khắp nơi, ai cũng tất bật dọn dẹp nhà cửa, sửa soạn mọi thứ tươm tất và đặc biệt là háo hức chờ những đơn hàng mua sắm cuối năm. Cũng vì tâm lý mong ngóng ấy mà nhiều người hài hước đùa rằng, các shipper trong giai đoạn cao điểm này dường như không còn đơn thuần là người giao hàng, mà trở thành "nhân vật quyền lực" trong mắt người nhận. Bởi chỉ cần thấy cuộc gọi từ shipper là háo hức như đón Tết, nhìn thấy shipper xuất hiện lại càng nhân đôi niềm vui.

Trên MXH ngay lúc này, nhiều đoạn clip đang viral mạnh mẽ xoay quanh nội dung vui mừng hào hứng khi shipper xuất hiện trước cửa nhà. Điển hình là một đoạn clip trên TikTok nhanh chóng hút tới 6 triệu lượt xem, ghi lại cảnh tượng cả shipper lẫn khách đều mừng rỡ khi gặp được nhau: một bên hoàn thành đơn, một bên kịp có đồ diện Tết.

Vui nhất lúc này chính là được nhìn thấy shipper giao hàng Tết (TikTok @.anh__tuan)

Không sai khi nói rằng thời điểm này có rất nhiều người đang trong trạng thái sốt ruột chờ shipper. Có người từ sớm đã đặt liền tay vài chục đơn, từ quần áo, giày dép cho đến đồ trang trí nhà cửa. Lại có người nước đến chân mới nhảy, sát ngày mới cuống cuồng đặt hàng, rồi ngày nào cũng đều đặn mở ứng dụng để kiểm tra tình trạng đơn, xem có lỡ mất tin nhắn hay cuộc gọi nào từ shipper hay không.

Trong bối cảnh lượng đơn tăng vọt, các sàn thương mại điện tử khó lòng đảm bảo thời gian giao nhận như ngày thường, sự xuất hiện của shipper lúc này quả thực có thể xem là "đúng người đúng thời điểm". Chính vì thế, không ít người hóm hỉnh đùa rằng shipper làm việc trong tuần lễ Tết có quyền lực ngang ngửa vua chúa.

Shipper giao hàng Tết quyền lực như "vua chúa" (TikTok @dighetinkun, @maitrithuc2020)

Dù những đoạn clip viral trên TikTok hay các nền tảng mạng xã hội chủ yếu là content vui vẻ, giải trí, nhưng chúng cũng phản ánh đúng thực tế: rất nhiều người đang trong tâm thế ngóng đồ, ngóng đơn và ngóng cả những cuộc gọi từ shipper. Sự chờ đợi này vô tình trở thành một phần không khí đặc trưng mỗi mùa mua sắm cao điểm, góp thêm chút rộn ràng, háo hức vào những ngày cuối năm.

