Tết 2026: trang sức ngựa vàng chơi pickleball hot rần rần, hội chơi pickleball đã sở hữu chưa?

Ngựa chơi pickleball - biểu tượng "chất" cho Tết Bính Ngọ

Tết năm nay, bên cạnh những bộ cánh du xuân được chuẩn bị chỉn chu, các "tín đồ" pickleball có thêm một cách tinh tế để "flex" gu cá nhân: trang sức vàng 99% hình tượng ngựa chơi pickleball từ PNJ. Thuộc bộ sưu tập (BST) trang sức vàng 99% Turning Gold, thiết kế lấy cảm hứng từ hình tượng Horsie – chú ngựa luôn chủ động tiến về phía trước, như một biểu tượng của tinh thần bền bỉ, bản lĩnh và khát khao bứt phá trong năm mới.

Được chế tác theo tinh thần hiện đại, hình ảnh chú ngựa cầm vợt pickleball mang đến cảm giác năng động, đồng thời mở rộng ý nghĩa của hình tượng ngựa truyền thống – không chỉ đại diện cho tốc độ và sự bền bỉ, mà còn cho lối sống tích cực, yêu vận động và tràn đầy năng lượng.

Với những cô nàng xem pickleball là một phần của nhịp sống hằng ngày, món trang sức này không chỉ đóng vai trò làm đẹp, nó trở thành cách thể hiện cá tính: yêu vận động, đề cao sự chủ động, thích khác biệt và sẵn sàng thể hiện chất riêng một cách tinh tế.

Trang sức vàng 99% Turning Gold mang hình tượng ngựa chơi pickleball vừa năng động, vừa hiện đại, mở ra khởi đầu năm mới tràn đầy hứng khởi với tinh thần "chơi là phải chất". Ảnh: PNJ

Không dừng lại ở hình tượng ngựa chơi pickleball, các thiết kế charm Horsie còn khéo léo lồng ghép vào các cá tính và lối sống của giới trẻ, từ đó kết nối cho giới trẻ tự do thể hiện bản thân. Từ Horsie Phiêu dành riêng cho những cô nàng yêu vibe chill, đến Horsie Làm tóc cho những cô nàng mê làm đẹp, Horsie "không sợ lỗ" đánh golf dành cho người yêu thể thao, hay Horsie Học Bá đại diện cho tinh thần chăm chỉ.

Với đường nét tinh xảo, hơi thở hiện đại và khả năng mix-match linh hoạt, các thiết kế charm ngựa không chỉ mang ý nghĩa cá nhân mà còn dễ dàng hòa hợp với nhiều phong cách khác nhau, trở thành điểm nhấn tinh tế cho diện mạo hằng ngày.

Các thiết kế charm ngựa Horsie khéo léo lồng ghép vào các cá tính và lối sống của giới trẻ, mang đến sự trẻ trung, gần gũi. Ảnh: PNJ

BST trang sức vàng 99% Turning Gold: đa phong cách, đa lựa chọn cho mùa Tết

Không chỉ xoay quanh hệ charm Horsie, BST trang sức vàng 99% Turning Gold của PNJ còn sở hữu các thiết kế mang hình tượng phóng khoáng và bản lĩnh khác như hồ ly và bướm. Nếu Horsie đại diện cho sự chủ động và tinh thần không ngừng tiến bước, thì Buffie – chú bướm phá kén – gợi nhắc sự can đảm đón nhận thay đổi để vươn mình vào một hành trình mới. Trong khi đó, Foxie – hồ ly duyên dáng dưới trăng ngà – lại tượng trưng cho vẻ đẹp cuốn hút, thông minh và linh hoạt, như cách người trẻ tự tin làm chủ cuộc sống theo cách riêng.

Thiết kế Foxie duyên dáng mang biểu tượng hồ ly ẩn hiện dưới trăng ngà, thông minh và linh hoạt như cách người trẻ tự tin làm chủ hành trình của mình. Ảnh: PNJ

Được thổi hồn bằng ngôn ngữ thiết kế hiện đại và phóng khoáng, BST trang sức vàng 99% Turning Gold không chỉ mang ý nghĩa may mắn đầu năm mà còn là tuyên ngôn cá tính và gu thẩm mỹ dành cho những tâm hồn tự do, khao khát bứt phá. Mỗi thiết kế trở thành một lựa chọn để giới trẻ "flex" năng lượng tích cực, sẵn sàng tạo nên phiên bản rực rỡ của chính mình trong hành trình năm mới.

Thiết kế Buffie lấy cảm hứng từ cánh bướm chuyển mình phá kén, can đảm đón nhận thay đổi và bay vào thế giới mới. Ảnh: PNJ

Dù bạn là người chơi pickleball yêu vận động, một người trẻ mê dịch chuyển, một tín đồ âm nhạc hay đơn giản là người trân trọng vẻ đẹp của trang sức vàng hiện đại, BST trang sức vàng 99% Turning Gold đều sở hữu những "mã gen" phù hợp. Đặc biệt hơn, trong tinh thần chủ động tiến bước của năm Bính Ngọ 2026, việc chọn trang sức không chỉ dừng lại ở làm đẹp diện mạo hay tích lũy, mà còn là chọn một người bạn đồng hành cùng tần số – để tiếp thêm năng lượng, khích lệ bạn tự tin bứt phá và vững vàng trên hành trình năm mới.

Xem thêm thông tin và hình ảnh sản phẩm tại đây.