Dã man độ hot của chiếc bình hoa này, có người đùa: "Nhân phẩm tốt, tích phước 4 đời mới mua được"!

Những mùa Tết gần đây, xu hướng decor trong nhà đang dần thay đổi theo hướng tiết chế và có chọn lọc. Thay vì bày biện nhiều chi tiết, người ta ưu tiên một vài món đủ đẹp, tinh tế để tạo điểm nhấn cho không gian. Cũng vì vậy mà bình hoa từ là vật trang trí phụ trợ đã trở thành món đồ quan trọng, không thể chọn bừa mà phải đáp ứng được yếu tố thẩm mỹ cũng như đảm bảo sự linh hoạt, hợp với nhiều loại hoa, dùng được nhiều dịp.

Năm nay, lướt một vòng mạng xã hội hay các hội nhóm khoe nhà cửa dịp cận Tết, không khó để bắt gặp những chiếc bình tròn trịa, bụng phình nở - hay bình hoa dáng đèn lồng xuất hiện khắp nơi, được chị em săn lùng. Có thể nói đây là chiếc bình trendy nhất hiện tại.

Chiếc bình hoa được săn lùng, có thể nói là hot nhất mùa Tết 2026

So với các dáng bình cao, mảnh, bình lồng đèn mang lại cảm giác đầy đặn và cân bằng hơn. Dáng tròn giúp không gian trở nên mềm mại, ấm áp, gợi liên tưởng đến sự sum vầy - yếu tố luôn được đặt lên hàng đầu trong những ngày đầu năm. Dù đặt ở bàn phòng khách, bàn ăn hay quầy bếp, một chiếc bình cũng đủ tạo nên điểm nhấn sang trọng, đúng tinh thần Tết mà không khiến không gian trở nên nặng nề.

Một điểm cộng khác khiến bình hoa lồng đèn "lên ngôi" là tính linh hoạt khi sử dụng. Dáng bình này phù hợp với nhiều kiểu cắm hoa Tết khác nhau, từ hoa ly, tulip, cúc cho đến những cành hoa nụ kết hợp lá xanh. Đặc biệt, nếu bạn để ý, khi hội chơi hoa đang tích cực lăng-xê mix hoa ly kép và tuyết mai để trưng Tết Bính Ngọ 2026 thì đây là chiếc bình được "chọn mặt gửi vàng" để tôn trọn vẻ đẹp của combo này.

Những chiếc bình này thường được làm bằng gốm men, gốm sứ, giá không quá rẻ như những loại khác. Dạo một vòng trên các sàn thương mại điện tử, hội nhóm, có thể thấy giá bình dao trên 500.000đ nhưng vẫn được săn lùng nhờ có tính ứng dụng cao, dùng được quanh năm.

Chính sự cân bằng giữa thẩm mỹ và công năng đã khiến bình hoa lồng đèn trở thành món decor được nhiều người tìm mua dịp cuối năm, giữ vị trí "hot" trong mùa Tết 2026. Nếu bạn vẫn còn đang băn khoăn lựa chọn bình để cắm hoa trưng Tết thì hoàn toàn có thể tham khảo chiếc bình sang trọng mà an toàn này.