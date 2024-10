4 loại trái cây được mệnh danh là “kẻ thù” của bệnh ung thư: Mỗi ngày ăn một ít, tế bào ác tính sẽ không dám xuất hiện

Ung thư là một trong những căn bệnh đáng sợ nhất, bởi nó thường được gắn liền với những ca tử vong.

Ung thư cũng có thể khiến chất lượng cuộc sống giảm sút nghiêm trọng. Vì thế, câu hỏi liệu ung thư có thể phòng ngừa được không luôn khiến nhiều người trăn trở.



Theo Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), 1/3 số ca ung thư có thể được ngăn ngừa, 1/3 có thể chữa khỏi nếu được phát hiện sớm, 1/3 khác có thể cải thiện nhờ các phương pháp điều trị y tế hiện đại, giúp nâng cao chất lượng cuộc sống và kéo dài tuổi thọ.

Chúng ta đều biết thói quen ăn uống ảnh hưởng rất lớn đến nguy cơ mắc ung thư. Những thực phẩm như đồ chiên, đồ nướng, đồ muối hay thực phẩm bị mốc đều có khả năng tăng nguy cơ ung thư. Nhưng liệu có thực phẩm nào giúp giảm nguy cơ ung thư không? Câu trả lời là có, và những loại thực phẩm này rất phổ biến trong cuộc sống hàng ngày. Đặc biệt, các loại trái cây dưới đây đã được nhiều nghiên cứu chỉ ra là có khả năng phòng ngừa ung thư hiệu quả.

4 loại trái cây được mệnh danh là "kẻ thù" của bệnh ung thư

1. Quả mọng

Quả mọng như dâu tây, việt quất, nho và quả nam việt quất không chỉ giàu chất chống oxy hóa, mà còn chứa nhiều anthocyanin, flavonoid, polyphenol. Những hợp chất này giúp ngăn chặn sự phát triển của tế bào ung thư và thúc đẩy quá trình tự diệt của chúng.

Một nghiên cứu từ Đại học Shanghai Jiao Tong công bố trên Frontiers of Nutrition cho thấy rằng việc ăn 100-200g nho mỗi ngày có thể giảm nguy cơ suy giảm nhận thức và giúp bảo vệ sức khỏe tổng thể. Đặc biệt, anthocyanin trong quả mọng có khả năng cản trở tín hiệu của tế bào ung thư, từ đó giảm nguy cơ mắc bệnh.

2. Táo

Câu nói "mỗi ngày một quả táo giúp bạn tránh xa bác sĩ" không chỉ đúng về mặt sức khỏe chung, mà còn có ý nghĩa trong việc phòng ngừa ung thư. Táo chứa nhiều chất chống oxy hóa như polyphenol, anthocyanin và flavonoid, giúp ngăn ngừa các tổn thương tế bào. Pectin – một loại chất xơ hòa tan trong táo – có khả năng kiểm soát huyết áp, lượng đường trong máu và cholesterol, giúp bảo vệ mạch máu, giảm nguy cơ bệnh tim mạch. Một số nghiên cứu cũng cho thấy rằng quercetin trong táo có khả năng ngăn ngừa ung thư.

3. Chuối

Chuối không chỉ giàu chất xơ mà còn chứa yếu tố hoại tử khối u (TNF), có khả năng kích thích hệ miễn dịch chống lại tế bào ung thư.

Nghiên cứu từ Nhật Bản cho thấy chuối chín có thể thúc đẩy sản xuất TNF để tiêu diệt tế bào ung thư.

Một nghiên cứu kéo dài 13 năm trên hơn 61.000 phụ nữ ở Thụy Điển cũng cho thấy việc ăn ít nhất 4 quả chuối mỗi tuần có thể giảm 50% nguy cơ ung thư thận.

4. Quả kiwi

Quả kiwi nổi bật với hàm lượng vitamin C cực cao, vượt xa nhiều loại trái cây khác như cam. Vitamin C là một chất chống oxy hóa mạnh, giúp bảo vệ tế bào khỏi sự tổn thương do gốc tự do, giảm nguy cơ ung thư hệ tiêu hóa và ung thư dạ dày. Ngoài ra, kiwi còn chứa glutathione – một chất giúp ức chế sự đột biến gen gây ung thư, bảo vệ cơ thể khỏi nhiều loại ung thư như ung thư gan, phổi và tuyến tiền liệt.

Bằng cách bổ sung những loại trái cây này vào chế độ ăn hàng ngày, bạn không chỉ có thể cải thiện sức khỏe mà còn bảo vệ cơ thể khỏi nguy cơ mắc các bệnh ung thư.