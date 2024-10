Học hỏi sao nữ đẹp nhất "Sex and the City" luôn làm 1 điều trước khi đi ngủ: Bí quyết duy trì thần thái và khí chất mà ai cũng cần biết

Bộ phim truyền hình Mỹ "Sex and the City," ra mắt lần đầu vào năm 1998, là một tác phẩm hài kịch lãng mạn xoay quanh cuộc sống của 4 phụ nữ tại New York. Phim tập trung vào những câu chuyện về tình yêu, tình bạn của họ trong bối cảnh thành phố sôi động này.

Không chỉ thành công về mặt nội dung, bộ phim còn giúp dàn diễn viên nhận được sự quan tâm đặc biệt từ công chúng. Trong số đó, nữ diễn viên Kristin Davis thủ vai Charlotte York đã gây ấn tượng mạnh với khán giả nhờ vẻ đẹp duyên dáng và vóc dáng quyến rũ. Nhiều người hâm mộ còn nhiều lần gọi cô là "mỹ nhân"nổi bật nhất" trong dàn diễn viên của "Sex and the City."

Điều đáng ngạc nhiên là ở thời điểm hiện tại, dù ở độ tuổi 59, Kristin Davis vẫn duy trì được sự trẻ trung và năng động hiếm có. Cô chưa kết hôn mà chỉ nhận nuôi 2 đứa trẻ và tập trung nuôi dạy các bé.

Chia sẻ với SELF về cuộc sống thường ngày, Davis tiết lộ mình có những thói quen gần như cố hữu trước khi đi vào giấc ngủ. Đây được cho là bí quyết giúp cô duy trì thần thái và khí chất, đồng thời cũng giúp việc nuôi dạy con trở nên tốt hơn.

Nữ diễn viên Kristin Davis thủ vai Charlotte York đã gây ấn tượng mạnh với khán giả nhờ vẻ đẹp duyên dáng và vóc dáng quyến rũ.

Tôi cùng con nghe nhạc hoặc đọc sách trước khi đi ngủ

"Con lớn của tôi khá thích những chú ngựa nên trước khi đi ngủ, bé sẽ được xem 1 chương trình truyền hình về ngựa, hoặc đơn giản là dành thời gian nghe nhạc mà bé muốn. Trong lúc đó, tôi sẽ đọc sách truyện cho cậu con trai nhỏ, rồi dần dần dỗ bé đi ngủ", Davis kể. "Thật tốt khi 2 đứa đang ở 2 độ tuổi khác nhau."

"Còn với cô con gái lớn của mình, tôi thường cùng bé đọc những cuốn sách trẻ em có nội dung sâu sắc hơn, đôi khi cả về những vấn đề nóng trong xã hội. Cô bé đã dần nhận thức được ý nghĩa đằng sau những nội dung này và rất thích bàn luận về nó."

Davis cho biết, gia đình họ thường không bật các kênh tin tức vì chúng có thể bao gồm cả nội dung bạo lực. Cô không muốn điều này hiện hữu quá nhiều trong tâm trí của những đứa trẻ. Thay vào đó, họ sẽ xem các chương trình khoa giáo nhiều hơn.

Nữ diễn viên không kết hôn mà chỉ nhận nuôi 2 đứa trẻ.

Tôi cũng thỉnh thoảng ngâm bồn trước khi ngủ để thư giãn

"Với các bà mẹ, việc bế bồng con cái là điều thường xuyên xảy ra. Tôi cũng thỉnh thoảng bế những chú chó đi khắp nơi. Và khi con trai của tôi ngày càng lớn, bé hoạt bát và hiếu động hơn. Tất cả những hoạt động này có thể khiến lưng của tôi đau nhức khủng khiếp vào cuối ngày", nữ diễn viên cho biết.

Bí quyết để phục hồi cơ thể của Davis chính là tắm và ngâm bồn. Vào những lúc rảnh rỗi trước khi đi ngủ, cô muốn nằm trong bồn tắm nước nóng thật lâu để thư giãn.

"Thói quen này không chỉ có lợi cho cơ thể mà còn giúp tâm trí thư thái hơn". Kristin tiết lộ, việc ngâm mình trong bồn tắm nước nóng cũng giúp cô nâng cao chất lượng giấc ngủ, thậm chí còn hữu ích trong việc giảm thiểu lo âu và trầm cảm.

Quả thật, theo Tiến sĩ Y khoa Thomas Pontinen, đồng sáng lập Trung tâm Chăm sóc Sức khỏe và Giảm đau Midwest Anesthesia and Pain Specialists tại Mỹ, việc ngâm mình trong bồn tắm nước nóng có thể mang lại hiệu quả giảm đau, đặc biệt đối với những người gặp vấn đề về cơ, khớp và dây chằng. Nhiệt độ nước nóng giúp giảm áp lực lên các mô cơ và xương khớp, từ đó giúp thư giãn và giảm đau. Điều này còn hỗ trợ quá trình phục hồi của cơ thể diễn ra nhanh chóng hơn.

Ngoài ra, một nghiên cứu nhỏ công bố trên tạp chí Evidence-Based Complementary and Alternative Medicine cũng cho thấy việc ngâm mình trong bồn tắm nóng có thể cải thiện sức khỏe tinh thần, giảm lo lắng và căng thẳng, đồng thời giúp cơ thể thư giãn.

Bác sĩ da liễu Michael I. Jacobs, Phó giáo sư tại Khoa Da liễu của Trường Y Weill Cornell, cho biết nghiên cứu ngẫu nhiên đã chỉ ra rằng tắm bồn có tác động tích cực đến sức khỏe tinh thần và giảm lo âu hiệu quả hơn so với tắm vòi sen.

Bác sĩ Laura Purdy, chuyên gia y khoa gia đình tại Mỹ, cũng nhận định: "Ngâm mình trong bồn nước nóng là phương pháp tuyệt vời để thư giãn và xua tan căng thẳng sau một ngày làm việc bận rộn."

Đồng thời, tắm nước nóng có thể cải thiện sức khỏe tim mạch. Các nhà nghiên cứu đã quan sát hơn 30.000 người trong độ tuổi từ 40 đến 59 trong khoảng thời gian 19 năm và phát hiện ra rằng những người thường xuyên tắm nước nóng có nguy cơ mắc các biến cố tim mạch thấp hơn. Nguyên nhân là do nước nóng có tác động tích cực đến sức khỏe mạch máu, có thể thúc đẩy tuần hoàn, tăng lưu lượng máu đến các cơ quan trong cơ thể, từ đó giúp chữa lành các mô bị kích ứng hoặc tổn thương.

Một nghiên cứu nhỏ khác chỉ ra rằng việc tắm nước nóng hàng ngày có thẻ giúp hạ huyết áp do nhiệt độ nước có thể làm giãn mạch máu.

Và cuối cùng, hãy có một giấc ngủ thật ngon

Gần đây, Davis đăng tải ảnh selfie khi chuẩn bị đi ngủ và khiến nhiều người bất ngờ với nhan sắc hiện tại.

Davis chia sẻ bản thân thường bị thiếu vitamin D, do đó, trước khi đi ngủ, cô sẽ bổ sung một ít vitamin. Cô cũng có ý định quay trở lại tập yoga để giúp nâng cao chất lượng giấc ngủ cũng như thể chất của mình.

(Nguồn: SELF)