4 câu nói "vạch trần" hành vi thao túng tâm lý: Nhận diện để không bị đánh lừa

Thao túng tâm lý và “gaslighting” là những khái niệm không dễ nhận ra, đặc biệt nếu bạn chưa từng tiếp xúc với chúng. “Gaslighting” là một hình thức thao túng tâm lý hoặc cảm xúc, trong đó thông tin bị bóp méo gây lo lắng, bối rối cho nạn nhân, có thể xảy ra trong nhiều mối quan hệ khác nhau: từ tình yêu, hôn nhân, công việc, tình bạn cho đến ngay trong gia đình.

Việc nhận diện sớm các dấu hiệu thao túng là rất quan trọng. Không chỉ để bảo vệ bản thân trong hiện tại, mà còn để hiểu lại những trải nghiệm trong quá khứ, đặc biệt nếu bạn từng lớn lên trong một môi trường mà cha mẹ hoặc người thân thường xuyên phủ nhận cảm xúc, suy nghĩ của bạn.

Khi nhận ra những dấu hiệu thao túng, bạn có thể từng bước lấy lại sự tự tin, khả năng tin vào trực giác và phán đoán của chính mình. Dưới đây là 4 câu nói điển hình mà những người thao túng thường dùng khi muốn kiểm soát tình huống:

1. “Bạn đang phản ứng thái quá rồi”

Đây là cách người thao túng khiến bạn nghi ngờ cảm nhận của chính mình. Họ có thể nói rằng bạn “quá nhạy cảm”, “nghĩ nhiều”, “không biết đùa”, hoặc “lúc nào cũng hiểu sai vấn đề”.

Mục đích là khiến bạn cảm thấy có lỗi vì đã ‘hiểu nhầm’ điều mà họ ‘thực sự’ muốn nói, trong khi bản thân họ từ chối hoàn toàn trách nhiệm. Kết quả là bạn bị đẩy vào trạng thái xấu hổ, tự trách và tổn thương, thậm chí ngay trước mặt người khác.

Ví dụ: Trong một nhóm chat bạn bè bàn chuyện ăn tối, anh ta “đùa” rằng dù đi đâu bạn cũng sẽ than phiền. Sau đó còn kết luận rằng bạn “chẳng bao giờ hài lòng”, bất kể anh ta làm gì.

Ảnh minh hoạ.

Đây là một chiêu gaslighting kinh điển. Người thao túng phủ nhận hoàn toàn những gì họ đã nói, dù bạn nhớ rất rõ.

Khi sự phủ nhận lặp đi lặp lại, nạn nhân bắt đầu tự nghi ngờ trí nhớ và nhận thức của mình: “Có phải mình nhớ nhầm không? Mình có đang suy diễn không?”

Theo thời gian, sự nghi ngờ này bào mòn lòng tin vào bản thân, làm suy giảm sự tự tin và tự trọng.

Ví dụ: Hai người đã thống nhất kế hoạch cuối tuần. Đến ngày, anh ta khẳng định chưa từng đồng ý. Dù bạn nhắc lại hoàn cảnh, thời điểm cụ thể, anh ta vẫn phủ nhận và thậm chí còn gợi ý rằng “có lẽ bạn đã nhầm”.

Nghiên cứu chỉ ra rằng việc liên tục phủ nhận sự thật và bóp méo quá khứ khiến nạn nhân dần mất niềm tin vào chính nhận thức của mình, đặc biệt trong những mối quan hệ vốn đòi hỏi sự tin cậy.

Ảnh minh hoạ.

Ở mức độ này, gaslighting không chỉ là phủ nhận, mà còn là đảo ngược vai trò. Khi bị chất vấn, người thao túng chuyển trọng tâm sang cảm xúc của chính họ, khiến bạn phải lo lắng cho họ thay vì tiếp tục đặt câu hỏi.

Ví dụ: Anh ta nói sẽ về nhà trước nửa đêm nhưng mãi đến 2 giờ sáng mới xuất hiện. Khi bạn hỏi, anh ta kể lể rằng xe bị hỏng, rồi trách bạn vô tâm khi dám nghi ngờ. Bằng cách này, bạn bị biến thành kẻ vô lý, còn anh ta trở thành “nạn nhân”.

4. “Bạn đang ám chỉ điều gì?”

Người thao túng rất giỏi gán cho bạn những ý đồ xấu mà bạn chưa từng có.

Trong một buổi họp mặt gia đình, hai người trêu nhau về kiểu tóc thời trẻ. Đột nhiên, anh ta nói rằng bạn “công khai chê bai ngoại hình anh trước mặt mọi người”, trong khi thực tế bạn chỉ đáp lại lời trêu đùa của anh.

Về bản chất, sự thao túng tạo ra sự nghi ngờ bản thân kéo dài, khiến bạn liên tục đặt câu hỏi về cảm xúc, ký ức và sự thật của chính mình. Nếu nhìn lại và nhận ra rằng thứ bạn từng nghĩ là “tình cảm sâu đậm” thực chất là thao túng, hãy đối xử nhẹ nhàng với chính mình. Bạn không cần thêm sự tự trách, bởi bạn đã chịu đủ điều đó rồi.

Ảnh minh hoạ.

Gaslighting và thao túng tâm lý thường được ngụy trang dưới vỏ bọc quan tâm, thiện chí, nên việc nhận ra chúng không hề dễ dàng. Hiểu lại những trải nghiệm đã qua sẽ giúp bạn phân biệt mối quan hệ lành mạnh và mối quan hệ độc hại.

Rèn luyện sự quyết đoán, học cách nói “không”, và tin vào trực giác của mình là những kỹ năng không chỉ giúp bạn trong các mối quan hệ với người khác, mà còn trong mối quan hệ với chính bản thân mình.

Theo Yourtango