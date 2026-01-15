Giáo viên, nhân viên hợp đồng thấp thỏm lo mất việc

“Bí” nguồn chi trả lương

Cuối tháng 12/2025, UBND xã Lam Thành (tỉnh Nghệ An) đã có Công văn số 1048/UBND - VHXH gửi hiệu trưởng các Trường Mầm non Châu Nhân, Mầm non Hưng Nghĩa, Mầm non Hưng Lợi và Tiểu học Hoà Bình về việc chấm dứt hợp đồng với một số nhân viên trường học do không được duyệt biên chế hưởng ngân sách Nhà nước, trong khi nguồn ngân sách cấp xã không thể cân đối chi trả.

Trước thực tế này, các nhà trường buộc phải tự xoay xở để giữ chân nhân viên hợp đồng. Cô Nguyễn Thị Linh, Hiệu trưởng Trường Mầm non Châu Nhân cho biết, trường có tổ chức bán trú nên không thể thiếu nhân viên y tế. Dù chưa được bố trí kinh phí, nhà trường vẫn tạm thời sử dụng nguồn tiết kiệm chi để trả lương. “Tuy nhiên, đây chỉ là giải pháp tình thế, khó duy trì lâu dài do nguồn kinh phí của trường rất hạn hẹp”, cô Linh cho hay.

Một tiết học của học sinh trường mầm non trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

Một nhân viên y tế hợp đồng tại địa phương bày tỏ nỗi lo lắng: “Chúng tôi gắn bó với trường nhiều năm, dù lương thấp nhưng vẫn cố gắng làm việc. Nếu bị chấm dứt hợp đồng, chúng tôi không biết làm gì để mưu sinh”.

Ông Nguyễn Hữu Hà, Chủ tịch UBND xã Lam Thành cho biết, ngân sách tỉnh cấp chỉ đủ chi trả cho người trong biên chế, xã không thể cân đối đủ kinh phí cho giáo viên, nhân viên hợp đồng. Việc chấm dứt hợp đồng là “ bất khả kháng ”, xuất phát từ khó khăn thực tế về nguồn lực tài chính.

Tại xã Hưng Nguyên, hiện có 7 giáo viên, nhân viên hợp đồng tại các trường cũng đang thấp thỏm lo mất việc. Lãnh đạo UBND xã Hưng Nguyên cho biết, hiện xã rơi vào tình thế rất nan giải khi không còn nguồn kinh phí để tiếp tục ký hợp đồng với số lao động này. Xã đang xin ý kiến chỉ đạo của tỉnh để có hướng xử lý phù hợp, vừa đảm bảo quyền lợi cho người lao động, vừa tránh gây xáo trộn hoạt động của cơ sở giáo dục.

Đề xuất bổ sung hơn 5.000 chỉ tiêu hợp đồng

Trước tình hình trên, ngày 8/1, Sở GD&ĐT Nghệ An đã có văn bản số 44/SGDĐT-TCCB gửi Sở Tài chính xin ý kiến về việc bố trí nguồn kinh phí chi trả cho giáo viên, nhân viên hợp đồng trong năm 2026.

Nhiều địa phương ở Nghệ An đang gặp khó trong việc chi trả lương cho đội ngũ giáo viên, nhân viên hợp đồng.

Theo đó, dự kiến biên chế viên chức giáo dục năm 2026 toàn tỉnh là 42.087 người, giảm 1.007 chỉ tiêu so với năm 2025 theo lộ trình tinh giản biên chế. Trong khi đó, căn cứ quy định về định mức vị trí việc làm, toàn tỉnh vẫn thiếu hơn 6.000 giáo viên các cấp, chưa kể nhu cầu dạy học 2 buổi/ngày.

Bên cạnh đó, toàn tỉnh hiện còn 63 giáo viên và 148 nhân viên hợp đồng do cấp huyện (cũ) ký hoặc giao cho các trường ký hợp đồng. Nhiều người đã công tác và đóng bảo hiểm xã hội trên 20 năm, cá biệt có người gần 30 năm, nhưng chủ yếu chỉ hưởng lương hợp đồng bậc 1 hoặc thấp hơn.

Trên cơ sở đó, Sở GD&ĐT đề nghị Sở Tài chính tiếp tục bố trí kinh phí để chi trả cho các hợp đồng giáo viên, nhân viên do cấp huyện (cũ) ký, nay đã bàn giao về cho các xã, phường quản lý. Đồng thời, đề xuất bổ sung 1.007 chỉ tiêu hợp đồng tương ứng với số biên chế bị cắt giảm, cùng với đó bổ sung thêm 4.028 chỉ tiêu hợp đồng nhằm đảm bảo hoạt động dạy học tại các cơ sở giáo dục.

Nhiều Trung tâm GDNN - GDTX ở Nghệ An đang thiếu giáo viên trầm trọng.

Riêng các đơn vị trực thuộc Sở, đề xuất bổ sung 192 chỉ tiêu hợp đồng và 130 chỉ tiêu giáo viên cho các Trung tâm GDNN – GDTX, nơi đang thiếu nghiêm trọng nhân lực giảng dạy.

Ngày 14/1, Sở GD&ĐT Nghệ An tiếp tục báo cáo danh sách lao động hợp đồng toàn ngành gửi Sở Nội vụ, làm cơ sở để UBND tỉnh sớm xem xét, quyết định giao chỉ tiêu hợp đồng trong các cơ sở giáo dục theo quy định.