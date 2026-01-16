Nữ ca sĩ tuổi Mèo chọn "không nhớ người yêu" để học đến 3h sáng vì câu nói của thầy chủ nhiệm, kết quả nhận về không ngờ!

Nhắc đến Hà Nhi, khán giả thường nghĩ ngay đến một giọng ca nữ đầy cảm xúc, hát ballad “chạm” từ những nốt đầu tiên. Từ Vietnam Idol đến loạt bản cover triệu view, Hà Nhi ghi dấu ấn bằng chất giọng nội lực, cách xử lý tinh tế và cảm xúc rất riêng kiểu nghe là nhận ra ngay. Nhưng ít ai biết rằng, phía sau hình ảnh một nữ ca sĩ được mệnh danh là “giọng hát chữa lành”, Hà Nhi còn sở hữu profile học tập khiến nhiều người phải bất ngờ.

Theo đó, không chỉ hát hay, nữ ca sĩ còn được nhắc đến như một trong những nghệ sĩ có nền tảng học vấn ấn tượng khi từng thi đỗ vào ngành Kinh tế đối ngoại - một trong những ngành học “khó nhằn” và thường chỉ dành cho những “học bá” của Trường Đại học Ngoại Thương.

Ca sĩ Hà Nhi nổi tiếng với giọng hát đầy cảm xúc. (Ảnh: Facebook nhân vật)

Mới đây, trong chương trình Sao Check, ca sĩ Hà Nhi đã có những chia sẻ đầy cảm xúc về một kỷ niệm thời cấp 3. Theo Hà Nhi trong quá trình học cấp 3, một câu nói thẳng thắn của thầy giáo đã vô tình trở thành “cú hích” lớn đối với nữ ca sĩ.

“Ngày xưa, thầy cấp 3 của em có nói với nhà em một câu mà chính vì câu đấy khiến em thi đỗ Ngoại Thương. Thầy nói: 'Chị ạ, em thấy chị thôi đừng cho cháu thi vào Ngoại Thương nữa, hơi quá sức với cháu rồi chị ạ'. Sau đó em quyết định phải học đến 3h sáng, em có thể không nhớ người yêu cũ đến 3 giờ sáng, nhưng em quyết tâm phải học đến 3 giờ sáng để em thi đậu Ngoại Thương, khối D01 (Toán, Văn, Anh) ngành Kinh tế đối ngoại”, Hà Nhi chia sẻ.

Hà Nhi cho biết cô là người đã bắt tay vào việc gì thì nhất định phải theo đuổi đến cùng. Vì vậy, sau khi bảo lưu kết quả để tham gia Vietnam Idol, nữ ca sĩ quyết định quay trở lại giảng đường để hoàn thành chương trình học và cầm trên tay tấm bằng tốt nghiệp. Sau khi khép lại chặng đường học tập, Hà Nhi từng có quãng thời gian ngắn rời xa sân khấu, thử sức với công việc văn phòng. Cô lựa chọn lĩnh vực bất động sản với mong muốn thực tế là có nguồn thu nhập ổn định để chăm lo cho mẹ và em gái. Tuy nhiên, hành trình “đổi nghề” này chỉ kéo dài khoảng hai tháng.

Chia sẻ một cách dí dỏm, Hà Nhi thừa nhận một trong những lý do khiến cô không thể gắn bó lâu dài với công việc văn phòng là việc phải dậy sớm mỗi ngày. Quan trọng hơn, nữ ca sĩ nhận ra cảm xúc của mình khi đó rơi vào trạng thái lưng chừng, không quá vất vả nhưng cũng chẳng mang lại niềm vui hay sự thỏa mãn. Chính cảm giác trống trải ấy đã thôi thúc Hà Nhi quay trở lại với con đường âm nhạc.

Dẫu vậy, sau khi nhìn lại, nữ ca sĩ vẫn không khỏi tự hào vì quãng thời gian học tập tại Ngoại Thương. Trong một lần chia sẻ với nhà trường, ca sĩ Hà Nhi không ngại bày tỏ: “Ngoại Thương không chỉ là nơi tôi học cách trả lời câu hỏi ‘Có bạn trai chưa?’ một cách lịch sự, mà còn dạy tôi cách trả lời những câu hỏi lớn hơn của cuộc đời. Những lần trình diễn trên sân khấu trường cùng sự cổ vũ nồng nhiệt của FTUer giúp tôi học được bài học đắt giá: Nếu không thể làm tốt, hãy làm với tất cả tấm lòng và nụ cười thật tươi!”.