TIN VUI: Một trường chi hẳn 1,5 tỷ đồng để lì xì sinh viên dịp Tết Nguyên đán 2026

Trường Đại học Ngoại thương (FTU) từ lâu đã được nhắc tới như một trong những ngôi trường năng động và chất lượng bậc nhất Việt Nam. Không chỉ nổi tiếng với các ngành thế mạnh như Kinh tế, Kinh doanh, Tài chính, Luật hay Ngôn ngữ thương mại, FTU còn ghi dấu ấn bởi môi trường học tập hiện đại, chuẩn hội nhập và đậm chất quốc tế. Sinh viên Ngoại thương được biết đến với hình ảnh học giỏi, ngoại ngữ tốt, tư duy mở và cực kỳ năng động trong hoạt động ngoại khóa.

Mới đây, trường Đại học Ngoại thương vừa thông báo kế hoạch mừng Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 cho sinh viên, theo đó toàn bộ sinh viên chính quy sẽ được nhận lì xì đầu năm với mức 100.000 đồng/người. Tổng kinh phí dự kiến dành cho hoạt động này vào khoảng hơn 1,5 tỷ đồng.

Đại diện trường Đại học Ngoại thương cho biết, khoản tiền mừng tuổi dành cho sinh viên đã được quy định trong quy chế chi tiêu nội bộ của nhà trường và được duy trì đều đặn qua nhiều năm. Dịp Tết Bính Ngọ 2026, tất cả sinh viên chính quy đang theo học tại trường đều nằm trong diện được nhận lì xì.

Ước tính, toàn trường hiện có khoảng 15.000 - 16.000 sinh viên chính quy được nhận lì xì, tương ứng với tổng mức chi hơn 1,5 tỷ đồng. Số tiền này sẽ được chuyển đến sinh viên thông qua lớp trưởng, dưới hình thức chuyển khoản, trước thời điểm các em về quê nghỉ Tết.

Bên cạnh đó, nhà trường cũng dành sự quan tâm đặc biệt tới những sinh viên có hoàn cảnh khó khăn nhưng nỗ lực vươn lên trong học tập. Cụ thể, khoảng 200 sinh viên sẽ được trao học bổng khuyến khích với mức 2 triệu đồng/suất, tổng giá trị hỗ trợ là 400 triệu đồng.

Như vậy, tính chung cả lì xì Tết và học bổng hỗ trợ, Trường Đại học Ngoại thương dự kiến chi khoảng 2 tỷ đồng để động viên, đồng hành cùng sinh viên trong dịp Tết Nguyên đán năm nay.

Song song với các hỗ trợ tài chính, nhằm tăng cường sự gắn kết, tinh thần sẻ chia giữa giảng viên và sinh viên, đồng thời tạo không gian giao lưu cho sinh viên quốc tế đang học tập tại trường, Đại học Ngoại thương cũng lên kế hoạch tổ chức nhiều hoạt động đón Tết. Trong đó có chương trình “Tết Sum vầy” tại cơ sở chính ở Hà Nội cùng các hoạt động diễn ra tại cả ba cơ sở của trường.

Theo kế hoạch nghỉ Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, sinh viên Trường Đại học Ngoại thương sẽ được nghỉ trong vòng 3 tuần, từ ngày 9/2/2026 (tức 22 tháng Chạp năm âm lịch) đến hết ngày 1/3/2026 (tức 13 tháng Giêng).