4 cách khiến rắn không dám bén mảng vào nhà khi trời mưa kéo dài

Mưa lớn, ngập úng kéo dài có thể khiến rắn rời nơi trú ẩn để tìm chỗ khô ráo. Một số thay đổi đơn giản quanh nhà có thể giúp giảm nguy cơ rắn bò vào khu vực sinh hoạt của gia đình.

1. Phát quang bụi rậm, dọn sạch những nơi rắn có thể ẩn náu

Một trong những việc nên làm là thường xuyên phát quang cỏ dại, bụi rậm, dây leo quanh nhà, đặc biệt ở khu vực sát tường, hàng rào và lối đi.

Những đống lá cây, cành khô, gạch đá, gỗ, tôn hoặc vật dụng lâu ngày không sử dụng cũng nên được dọn gọn. Đây có thể là những nơi động vật tìm đến để trú ẩn.

Sau những trận mưa lớn, gia đình nên kiểm tra lại các góc khuất quanh nhà thay vì để chúng trở thành những "khoảng trống" khó quan sát.

Rắn vào nhà sau mưa (ảnh minh họa).

2. Hạn chế chuột và các nguồn thức ăn quanh nhà

Sự xuất hiện của rắn thường có liên quan đến nguồn thức ăn. Vì vậy, kiểm soát chuột và các động vật nhỏ quanh nhà cũng là một cách gián tiếp hạn chế rắn tìm đến.

Thức ăn thừa, rác sinh hoạt và thức ăn cho vật nuôi cần được bảo quản, thu gom đúng cách. Các khu vực nuôi gia cầm cũng nên được giữ sạch, tránh để thức ăn rơi vãi kéo dài.

Gia đình không nên chỉ tập trung "đuổi rắn" mà bỏ qua nguyên nhân khiến chúng tìm đến khu vực nhà ở.

3. Bịt các khe hở và đường rắn có thể chui vào

Sau khi dọn dẹp khu vực bên ngoài, cần kiểm tra những vị trí tiếp giáp giữa nhà và môi trường bên ngoài.

Các khe dưới cửa, lỗ thông, vị trí quanh đường ống, cống thoát nước hoặc những khoảng trống ở chân tường cần được kiểm tra và xử lý phù hợp.

Cửa ra vào, cửa kho và các khu vực ít sử dụng cũng nên được đóng kín khi không cần thiết. Đặc biệt, những căn nhà gần vườn, ruộng, bãi đất trống hoặc khu vực có nhiều cây cối càng cần chú ý các đường tiếp cận này.

4. Giữ sân vườn thông thoáng, dễ quan sát

Một khu vực quanh nhà sạch sẽ, ít vật cản không chỉ giúp giảm nơi trú ẩn mà còn khiến gia đình dễ phát hiện động vật bất thường.

Các bụi cây sát cửa sổ, cửa ra vào hoặc lối đi nên được cắt tỉa hợp lý. Đèn chiếu sáng ở những khu vực thường xuyên qua lại vào ban đêm cũng có thể giúp tăng khả năng quan sát.

Khi đi vào những khu vực tối, kho chứa đồ hoặc nơi lâu ngày không sử dụng, nên bật đèn và kiểm tra trước, thay vì thò tay vào các góc khuất.

Nếu phát hiện rắn, không tự ý bắt hoặc dồn ép

Khi nhìn thấy rắn trong nhà hoặc quanh khu vực sinh hoạt, không nên dùng tay, gậy hoặc các dụng cụ khác để chọc, đánh hay cố bắt con vật. Khi cảm thấy bị đe dọa, rắn có thể có hành vi phòng vệ và nguy cơ bị cắn tăng lên.

Đặc biệt, không nên cố xác định một con rắn có độc hay không chỉ dựa vào màu sắc hoặc hình dáng nếu không có chuyên môn.

Trong mùa mưa, cách phòng ngừa hiệu quả không nằm ở việc tìm một loại mùi hay chất nào đó để "đuổi" rắn, mà trước hết là khiến khu vực quanh nhà không còn thuận lợi cho chúng trú ẩn và kiếm thức ăn. Dọn dẹp sân vườn, kiểm soát chuột, bịt các khe hở và giữ khoảng cách khi phát hiện rắn là những việc đơn giản nhưng thiết thực để giảm nguy cơ gặp phải tình huống nguy hiểm.