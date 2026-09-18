Nữ blogger có gu sống đậm chất Provence: Từ cô gái ngành tài chính đến mẹ 3 con mê nhà đẹp, du lịch và thời trang

Samantha Varvel lớn lên giữa nhiều nền văn hóa và mang tình yêu dành cho Provence vào cách trang trí nhà cửa, ăn mặc và tận hưởng cuộc sống mỗi ngày.

Samantha Varvel là một blogger thời trang, phong cách sống và mẹ của ba người con. Cô sinh ra tại Tokyo, trải qua tuổi thơ ở Singapore và Jakarta, sau đó học tập tại Connecticut và London. Việc lớn lên giữa nhiều nền văn hóa giúp Samantha sớm hình thành một góc nhìn rộng về thẩm mỹ, đồng thời tạo nên phong cách riêng không bị bó buộc vào một khuôn mẫu duy nhất.

Từ ngành tài chính đến công việc sáng tạo nội dung

Ban đầu, Samantha lựa chọn theo đuổi lĩnh vực tài chính. Nhưng sau khi trở thành mẹ, mối quan tâm của cô dần thay đổi. Trong quá trình chuẩn bị phòng cho em bé, Samantha nhận ra mình đặc biệt nhạy cảm với màu sắc, không gian và bầu không khí của một căn phòng.

Từ một sở thích cá nhân, cô bắt đầu chia sẻ những hình ảnh về nhà cửa và các chuyến đi trên mạng xã hội. Những nội dung này dần thu hút sự quan tâm của đông đảo người theo dõi. Đến năm 2020, Samantha quyết định dành toàn bộ thời gian cho công việc sáng tạo nội dung.

Sự chuyển hướng này không hoàn toàn xuất hiện từ con số 0. Ngay trong gia đình Samantha đã có một mối liên hệ đặc biệt với phong cách sống Provence. Mẹ cô, Shauna Varvel, là tác giả cuốn sách Provence Style và từng phục hồi một điền trang ở miền Nam nước Pháp có tên Le Mas des Poiriers.

Provence trở thành nguồn cảm hứng cho phong cách sống

Những khu vườn, vườn nho và nhịp sống điền viên của Provence trở thành một trong những nguồn cảm hứng quan trọng đối với Samantha. Những trải nghiệm gắn với miền Nam nước Pháp cũng dần được cô đưa vào cách nhìn về thời trang và không gian sống.

Phong cách của Samantha vì thế không đơn thuần là sao chép một xu hướng nội thất hay thời trang nào đó. Trong cách cô lựa chọn trang phục cũng như xây dựng không gian sống, có thể nhận ra sự kết hợp giữa nền tảng cổ điển và dấu ấn của những chuyến đi.

Đó cũng là điểm khiến phong cách của cô có cảm giác khá tự nhiên. Những ảnh hưởng từ Provence không xuất hiện như một chủ đề được cố tình dựng lên, mà trở thành một phần trong cách Samantha nhìn nhận cuộc sống: Yêu những gam màu có chiều sâu, những không gian có câu chuyện và những món đồ gợi nhớ về một nơi từng đi qua.

Khi dấu ấn du lịch đi vào những điều rất đời thường

Với Samantha, cảm hứng từ những chuyến đi không chỉ nằm trong các bức ảnh du lịch. Nó còn xuất hiện trong chính những lựa chọn hàng ngày, từ cách bài trí một căn phòng đến cách phối đồ.

Sự giao thoa giữa “nền tảng cổ điển × dấu ấn du lịch” trở thành nét đặc trưng trong phong cách của cô. Một bên là những giá trị mang tính kinh điển, bên còn lại là những trải nghiệm được tích lũy qua quá trình lớn lên và sống giữa nhiều nền văn hóa.

Có lẽ vì vậy, Provence trong thế giới của Samantha không chỉ là một vùng đất ở miền Nam nước Pháp. Đó còn là cảm hứng để cô đưa những điều mình yêu thích vào cuộc sống hàng ngày, từ ngôi nhà, trang phục cho đến cách ghi lại những khoảnh khắc bên gia đình.