Căn nhà miền Tây khiến cõi mạng chóng mặt, quét dọn cả buổi vẫn chưa xong

Đoạn video 4 phút ghi lại cảnh dọn nhà miền Tây đang viral với hơn 200.000 lượt xem.

Nhà miền Tây từ lâu đã gây ấn tượng bởi diện tích rộng rãi, dù gia chủ chọn xây nhà 1 tầng hay làm lầu cao thì sự dư dả về không gian vẫn là một nét rất đặc trưng của những ngôi nhà miền sông nước. Cũng vì thế mà cách thiết kế, bài trí đồ đạc, thậm chí cả chuyện dọn dẹp nhà cửa ở đây cũng có không ít điều thú vị khiến người xem phải trầm trồ. Nhà đã dài, đã rộng, lại thêm nhiều gian chính - phụ nên chuyện quét dọn ở miền Tây đôi khi cũng “bở hơi tai”, khác hẳn cảm giác dọn một căn nhà phố thông thường. Những video ghi lại cảnh dọn nhà miền Tây vì thế cũng có sức hút rất riêng. Chỉ cần nhìn gia chủ lần lượt quét dọn từng khu vực, người xem đã phần nào hình dung được độ rộng “mênh mông” của căn nhà.

Mới đây, một tài khoản TikTok gây chú ý với video dọn nhà miền Tây thu hút hơn 200.000 lượt xem. Đoạn clip dài khoảng 4 phút ghi lại một buổi quét dọn tưởng chừng rất đỗi bình thường, nhưng xem đến đâu lại thấy “tiền đình” đến đó vì căn nhà quá rộng, lau quét mãi vẫn chưa hết việc. Chỉ riêng chuyện đi một vòng từ gian này sang gian khác thôi cũng đủ khiến người xem hình dung được gia chủ đã phải bỏ ra bao nhiêu công sức cho một buổi dọn nhà.

Nguồn video: TikTok @chinlaidiamientay

Không gian đầu tiên được gia chủ lựa chọn để quét dọn là khu vực tầng trên của căn nhà. Không có quá nhiều đồ đạc, nơi đây được thiết kế khá đơn giản với mái tôn, nền gạch và những mảng tường xanh, mang đậm nét nhà miền Tây truyền thống. Điều khiến người xem chú ý nhất vẫn là diện tích rộng rãi, quả nhiên đã là nhà miền Tây thì khoản diện tích hiếm khi làm người ta thất vọng.

Sau khi lau dọn xong khu vực tầng trên, gia chủ tiếp tục chuyển xuống khu vực nhà trên. Không gian này mang diện mạo hiện đại nhưng cách bài trí vẫn khá đơn giản, không sa đà vào những món đồ cầu kỳ hay chi tiết rườm rà. Nội thất được sắp xếp gọn gàng, tạo cảm giác thoáng đãng, trong khi những nét mộc mạc, gần gũi vẫn được giữ lại, khiến tổng thể mang đậm vẻ thân thuộc của một ngôi nhà miền Tây. Theo cách gọi quen thuộc của người miền Tây, "nhà trên" thường là khu vực sinh hoạt chung, nơi tiếp khách và cũng là không gian nhìn thấy đầu tiên khi bước vào nhà.

Độ rộng của căn nhà này thực sự khiến người xem phải choáng ngợp khi gia chủ quay đến khu vực phía trong và sau nhà. Không gian mở ra một khoảng diện tích rộng đến mức chỉ nhìn qua màn hình cũng đủ hình dung việc lau dọn "vất vả" đến thế nào. Tại đây được bố trí bộ bàn ghế dùng cho những bữa cơm gia đình, bên cạnh còn có những bộ bàn ghế khác để thuận tiện nghỉ ngơi, thư giãn. Một trong những nét khá đặc trưng của nhà miền Tây là phần nền thường được lát gạch với họa tiết, màu sắc nổi bật. Khi kết hợp cùng diện tích rộng rãi và không gian thoáng đãng, những mảng gạch bắt mắt càng khiến căn nhà thêm phần bề thế, hoành tráng và mang đậm nét riêng của miền sông nước.

Ngay trong đoạn clip dọn dẹp cũng phản ánh một nét “đặc sản” thú vị của nhà miền Tây khi gia chủ quay đến khung cảnh lau dọn khu vực “nới thêm” của gia đình. Ở miền Tây, người ta thường không quá chú trọng vào những thiết kế hào nhoáng hay nội thất đắt đỏ mà có xu hướng ưu tiên nới rộng cơ ngơi, cứ thế trải dài, trải dài, tạo nên những khoảng không gian rộng lớn. Và căn nhà của chủ tài khoản cũng không ngoại lệ khi phía sau nhà có thêm một khu vực được cơi nới khá rộng, khiến không gian vốn đã thoáng lại càng thêm phần mênh mông.

Kết thúc một tour dọn nhà “cơ bản”, gia chủ tiếp tục di chuyển đến khu vực phòng tắm. Căn nhà có 2 phòng gồm nhà tắm trong và nhà tắm ngoài, khá đúng với kiểu xây nhà quen thuộc ở miền Tây: một nhu cầu nhưng có thể chia thành 2-3 không gian khác nhau để tiện sinh hoạt. Cũng nhờ vậy mà một video dọn nhà tưởng chỉ xoay quanh chuyện quét dọn, lau chùi lại vô tình trở thành một màn house tour thú vị, giúp người xem khám phá từ trong ra ngoài và phần nào hình dung được độ rộng “không phải dạng vừa” của những căn nhà miền Tây.

Nguồn hình ảnh và video: TikTok @chinlaidiamientay