Áo chấm bi nâu và quần jeans ống loe: Công thức old money đầy hoài niệm cho mùa thu

Mỗi khi mùa thu đến, những gam màu trầm ấm và họa tiết cổ điển lại có dịp trở về.

Không cần blazer cầu kỳ hay một bộ trang phục toàn hàng hiệu, phong cách old money vẫn có thể được thể hiện bằng công thức rất gần gũi: áo chấm bi nâu, quần jeans ống loe cùng một vài món phụ kiện da mang hơi hướng hoài cổ.

Trong loạt ảnh, tâm điểm của bộ trang phục là chiếc áo blouse màu nâu mận phủ họa tiết chấm bi nhỏ. Khác với chấm bi đen – trắng thường mang sắc thái vui tươi, gam nâu trầm tạo cảm giác sâu lắng và trưởng thành hơn, đặc biệt phù hợp với không khí mùa thu. Những chấm bi được sắp xếp đều, kích thước nhỏ vừa phải nên không gây rối mắt, ngược lại còn đem đến vẻ thanh lịch, kín đáo đúng tinh thần old money.

Thiết kế áo cũng chứa nhiều chi tiết nữ tính nhưng không quá phô trương. Phần vải mỏng nhẹ tạo độ xuyên thấu vừa phải ở vai và tay áo, trong khi thân áo vẫn được xử lý kín đáo. Cổ chữ V viền bèo làm mềm đường nét, còn dải khăn dài quấn quanh cổ gợi nhớ phong cách của những quý cô thập niên trước. Người mặc có thể buông dải khăn tự nhiên để tạo cảm giác phóng khoáng hoặc thắt nơ nhẹ khi muốn diện mạo chỉn chu hơn.

Phần tay áo rộng, hơi phồng và được thu lại ở cổ tay giúp chiếc áo chuyển động mềm mại. Đây cũng là chi tiết cân bằng với dáng quần jeans ống loe bên dưới, tạo nên tổng thể hài hòa từ trên xuống dưới. Thay vì quá ôm sát cơ thể, cả áo và quần đều có độ rộng vừa đủ, mang lại cảm giác thư thái nhưng vẫn tôn dáng.

Việc kết hợp chiếc áo điệu đà với quần jeans chính là điểm khiến set đồ trở nên dễ ứng dụng. Quần cạp cao giúp xác định vòng eo, trong khi phần ống loe kéo dài đôi chân và gợi lại tinh thần thời trang cổ điển. Màu xanh denim bạc nhẹ cũng làm giảm vẻ cầu kỳ của áo chấm bi, đưa bộ trang phục trở về với nhịp sống thường ngày. Chỉ cần sơ vin gọn phần thân trước, người mặc đã có được tỷ lệ cơ thể cân đối mà không cần sử dụng thắt lưng bản lớn.

Tinh thần old money của set đồ còn được thể hiện qua cách lựa chọn phụ kiện. Một đôi giày bệt hoặc giày quai ngang bằng da nâu mang đến vẻ cổ điển, đồng thời tạo sự liên kết với màu áo. Chiếc túi da đen dáng hộp, bề mặt chần ô cùng chi tiết kim loại màu vàng giúp tổng thể thêm sang trọng nhưng không quá phô trương. Khuyên tai nhỏ, tóc búi gọn hoặc uốn sóng nhẹ là những lựa chọn vừa đủ để hoàn thiện vẻ ngoài.

Công thức này có thể theo người mặc trong nhiều hoàn cảnh của mùa thu. Khi đi làm, hãy chọn quần jeans xanh đậm, túi da có cấu trúc và giày lười để tăng vẻ chỉn chu. Với buổi hẹn cà phê hoặc dạo phố, quần jeans bạc màu cùng giày bệt sẽ tạo cảm giác tự nhiên hơn. Khi thời tiết se lạnh, chỉ cần khoác thêm blazer màu be, nâu chocolate hoặc áo trench coat dáng dài là bộ trang phục đã đủ ấm mà vẫn giữ nguyên nét thanh lịch.

Điểm đáng học hỏi nhất từ set đồ không nằm ở việc sử dụng thật nhiều món đồ đắt giá, mà ở sự tiết chế. Một họa tiết cổ điển, hai gam màu trầm vừa phải và vài phụ kiện có phom dáng vượt thời gian đã đủ tạo nên vẻ sang trọng. Đây cũng chính là tinh thần cốt lõi của phong cách old money: kín đáo, có chiều sâu và đẹp bền bỉ qua nhiều mùa.

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