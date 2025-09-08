4 bất thường ở khoang miệng là CẢNH BÁO SỚM khi ung thư chọn bạn làm "con mồi"

Khi ung thư xuất hiện, không chỉ cơ quan có khối u bị ảnh hưởng mà toàn bộ cơ thể cũng có thể phát ra tín hiệu cảnh báo. Nhiều triệu chứng diễn ra âm thầm, dễ bị bỏ qua. Trong đó, khoang miệng được xem như “tấm gương” phản ánh sức khỏe tổng thể, bởi nhiều loại ung thư thường để lại dấu vết ở đây từ giai đoạn sớm.

Nếu gặp 4 bất thường dưới đây, bạn không nên chủ quan mà cần đi khám ngay để loại trừ nguy cơ ung thư.

1. Khó nuốt bất thường

Cảm giác khó nuốt, vướng ở cổ họng dù ăn thức ăn mềm, thậm chí khi nuốt nước bọt, là triệu chứng không nên xem nhẹ. Ở giai đoạn đầu, tình trạng này thường nhẹ, dễ bị nhầm với đau họng hay cảm cúm. Nhưng theo Hiệp hội Ung thư Hoa Kỳ, khó nuốt là dấu hiệu đặc trưng ở bệnh nhân ung thư thực quản, ung thư tuyến giáp và cũng có thể liên quan tới ung thư phổi, ung thư dạ dày hay u lympho.

Ảnh minh họa

Ở giai đoạn muộn, người bệnh có thể không thể nuốt nổi thức ăn dạng lỏng, thậm chí nôn liên tục. Đây là cảnh báo cho thấy khối u đã lớn, chèn ép hoặc xâm lấn, cần được thăm khám và điều trị sớm.

2. Loét miệng lâu ngày không lành

Một vết loét trong khoang miệng thường lành trong vòng một đến hai tuần. Nếu vết loét tồn tại lâu hơn, thậm chí kèm sưng tấy, đau rát hoặc có máu, đó là tín hiệu bất thường. Các chuyên gia nhấn mạnh, đây có thể là dấu hiệu của ung thư miệng hoặc ung thư vùng đầu cổ. Ngay cả khi không chảy máu, một vết loét cố định, không biến mất theo thời gian vẫn cần đi tầm soát ung thư.

Cơ chế được lý giải là do tế bào ung thư xâm lấn và phá hủy mô niêm mạc, khiến vết loét không thể hồi phục. Phát hiện sớm trong giai đoạn này giúp tăng đáng kể cơ hội điều trị thành công.

3. Chảy máu nướu răng dai dẳng

Nướu răng thỉnh thoảng chảy máu do chải răng mạnh không đáng lo. Nhưng nếu tình trạng này kéo dài, xuất hiện thường xuyên và không rõ nguyên nhân thì cần đặc biệt lưu ý. Theo các bác sĩ, đây có thể liên quan đến ung thư gan. Khi tế bào ung thư làm suy giảm chức năng đông máu, cơ thể dễ xuất huyết ở nhiều vị trí, trong đó chảy máu nướu là biểu hiện dễ nhận thấy. Ngoài ra, chảy máu trong khoang miệng, có máu lẫn trong đờm hay nước bọt cũng có thể liên quan đến ung thư phổi hoặc ung thư máu.

2. Hơi thở hôi bất thường dù vệ sinh kỹ

Hơi thở có mùi khó chịu thường được đổ lỗi cho thói quen ăn uống hoặc vệ sinh răng miệng kém. Tuy nhiên, nếu tình trạng hôi miệng kéo dài, không cải thiện dù vệ sinh kỹ lưỡng, rất có thể đây là tín hiệu ung thư.

Ảnh minh họa

Các nghiên cứu ghi nhận, bệnh nhân ung thư gan, dạ dày, đường ruột thường có mùi hôi miệng nặng, kèm hơi thở giống mùi trứng thối hay táo thối. Ung thư phổi giai đoạn nặng có thể khiến hơi thở tanh nồng, còn ung thư gan thường gây hôi miệng rõ nhất vào buổi sáng, đi kèm khô miệng, đắng miệng. Do đó, hôi miệng bất thường không chỉ là vấn đề răng miệng mà còn có thể là dấu hiệu khối u ác tính.

Nguồn và ảnh: Daily Mail, Express