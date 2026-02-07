36 tuổi, sống tối giản và để dành hơn 280 triệu đồng mỗi năm: Cách một người phụ nữ bình thường sống tiết kiệm mà vẫn chất lượng

Cho đến khi tôi gặp một người phụ nữ 36 tuổi, làm nghề thiết kế mẫu, thu nhập không quá cao, không đầu tư mạo hiểm, cũng chẳng trúng vận may bất ngờ. Điều khiến tôi thật sự dừng lại và suy nghĩ là: mỗi năm cô đều để dành được khoảng 80.000 nhân dân tệ - tương đương hơn 280 triệu đồng - mà cuộc sống vẫn gọn gàng, thoải mái và có chất lượng .

Không phải bằng cách thắt lưng buộc bụng khổ hạnh, mà bằng lối sống tối giản đúng nghĩa .

Tối giản không phải là “bớt tiêu”, mà là tiêu đúng

Điều đầu tiên khiến nhiều người bất ngờ là: tủ quần áo của cô chỉ vỏn vẹn khoảng 30 món . Không phải 30 món để… mặc cho có, mà là 30 món được chọn lọc kỹ, dễ phối, dùng bền và phù hợp với nhịp sống hiện tại.

Cô từng nói một câu rất đáng suy nghĩ: “Tôi không thiếu quần áo. Tôi chỉ không muốn lãng phí tiền cho những thứ mình mặc 2–3 lần rồi quên”.

Nguyên tắc mua sắm của cô khá rõ ràng:

- Chỉ mua khi thực sự cần

- Không mua vì quảng cáo, KOL hay khuyến mãi

- Ưu tiên món có thể dùng lâu, phối nhiều cách

Khi chuyển từ tư duy “sở hữu cho nhiều” sang “sử dụng cho hiệu quả” , chi tiêu tự nhiên giảm xuống – mà không hề tạo cảm giác thiếu thốn.

Nhà bếp gọn hơn, đầu óc cũng nhẹ hơn

Không chỉ quần áo, không gian sống của cô cũng phản ánh rất rõ lối sống tối giản. Nhà bếp không chất đầy nồi niêu, máy móc mua theo trào lưu. Chỉ giữ lại những dụng cụ thực sự dùng thường xuyên, dễ vệ sinh, bền bỉ theo năm tháng.

Kết quả là gì?

- Ít đồ → ít phải dọn

- Ít mua → ít phát sinh chi phí

- Ít bừa bộn → đầu óc nhẹ hơn

Cô nói: “Khi không bị bao quanh bởi quá nhiều đồ đạc, tôi thấy mình có nhiều năng lượng hơn cho những việc quan trọng” .

Tối giản, ở đây, không chỉ là giải phóng không gian mà là giải phóng tâm trí .

Tiết kiệm tiền, nhưng coi đó là đầu tư cho cuộc sống

Điều thú vị là cô không gọi việc ghi chép chi tiêu của mình là “kế toán”, mà coi đó như một cách nhìn lại cuộc sống .

Mỗi khoản tiền chi ra đều được đặt một câu hỏi rất đơn giản: Khoản này có làm cuộc sống của tôi tốt hơn trong dài hạn không?

Vì thế, cô sẵn sàng để dành tiền cho một chuyến đi chất lượng, một khóa học mình yêu thích, hay những trải nghiệm giúp cơ thể và tinh thần tốt lên. Ngược lại, cô không chi tiền cho những thứ hào nhoáng, dùng ngắn hạn nhưng hao ngân sách.

Thu nhập được chia khá rõ ràng:

- Chi phí thiết yếu

- Tiết kiệm dài hạn

- Đầu tư cho bản thân

Không phức tạp, nhưng đủ kỷ luật để tiền không “rò rỉ” vô thức .

Khi tiết kiệm trở thành… niềm vui

Có một điểm rất khác ở người phụ nữ này: cô không coi tiết kiệm là sự kiềm chế , mà là một trò chơi thú vị.

Cô thích đi chợ vào cuối buổi để mua thực phẩm tươi với giá tốt hơn. Không phải vì thiếu tiền, mà vì cảm giác “mua được món hời” khiến cô vui. Cô cũng tự sửa những hỏng hóc nhỏ trong nhà - vừa tiết kiệm chi phí, vừa có cảm giác làm chủ cuộc sống.

Đặc biệt, mỗi khi đạt được một mốc tiết kiệm, cô tự thưởng cho mình:

- Một lớp học mới

- Một chuyến đi ngắn

- Một trải nghiệm có ý nghĩa

Tiền tiết kiệm không bị “đóng băng”, mà được dùng đúng lúc – đúng cách .

Tiết kiệm không phải mục tiêu cuối cùng

Câu chuyện của người phụ nữ 36 tuổi này cho thấy một điều rất rõ: tiết kiệm tiền không phải để sống khổ , mà để sống chủ động hơn .

Tối giản giúp cô không bị cuốn vào vòng xoáy tiêu dùng. Quản lý tài chính giúp cô không hoảng loạn trước tương lai. Và quan trọng nhất, cô không đánh đổi chất lượng sống để có con số đẹp trong tài khoản.

Tiết kiệm, suy cho cùng, là một phương tiện - không phải đích đến.

Nếu bạn đang cảm thấy mệt mỏi vì tiền bạc, có lẽ đã đến lúc không phải kiếm thêm, mà là xem lại cách mình đang tiêu . Chỉ cần vài thay đổi nhỏ, đủ kiên trì, bạn hoàn toàn có thể sống gọn hơn, nhẹ đầu hơn – và ví tiền thì ngày càng dày lên một cách rất tự nhiên.