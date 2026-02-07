Ngàn vạn lần khuyên bạn: Phải vứt 8 thứ này trước Tết để "tẩy uế" nhà cửa, quét sạch vận xui

Cuối năm không chỉ là lúc dọn nhà cho sạch, mà còn là thời điểm quan trọng để dọn lại năng lượng trong không gian sống. Theo quan niệm phong thủy, những món đồ cũ hỏng bừa bộn không chỉ chiếm chỗ, mà còn tích tụ âm khí, làm dòng vận khí trong nhà bị trì trệ. Nhà càng nhiều đồ không dùng đến, vận càng dễ bị tắc, tiền bạc khó vào, tinh thần cũng nặng nề theo. Vì vậy, trước Tết, việc đầu tiên không phải mua đồ mới, mà là mạnh tay loại bỏ những thứ nên đi.

Dưới đây là 8 món nên vứt hoặc xử lý dứt điểm trước Tết để nhà nhẹ khí hơn, tâm cũng nhẹ hơn, đón năm mới dễ hanh thông.

Quần áo cũ rách không còn mặc

Tủ quần áo là nơi giữ rất nhiều năng lượng cá nhân. Những bộ đồ đã sờn rách, bạc màu, chật chội hoặc mặc vào không còn thoải mái thường mang theo cảm giác tiêu cực, gắn với những giai đoạn mệt mỏi trong cuộc sống. Giữ lại quá nhiều đồ không mặc đến khiến tủ luôn chật, khí không lưu thông, dễ tạo cảm giác bí bách và trì trệ. Trước Tết nên lọc lại toàn bộ, đồ không dùng thì cho hoặc bỏ, vừa gọn nhà vừa tạo cảm giác sẵn sàng cho một chu kỳ mới.

Đồ điện hỏng không sửa

Quạt hỏng, nồi cơm cháy, máy xay chết, remote không dùng được nhưng vẫn để trong góc nhà là tình trạng rất phổ biến. Theo phong thủy, đồ điện hỏng tượng trưng cho năng lượng bị đứt đoạn, trì trệ, làm việc gì cũng dang dở. Đặc biệt là đồ để lâu không sửa, không vứt, chính là biểu tượng của sự chần chừ và tắc nghẽn vận khí. Trước Tết, hoặc sửa dứt điểm, hoặc bỏ hẳn, tuyệt đối không nên để đồ chết nằm im trong nhà.

Giày dép cũ bẩn để lộn xộn

Giày dép gắn với việc di chuyển, hành trình, con đường phía trước. Giữ quá nhiều giày dép hỏng, bong đế, mốc mùi không chỉ mất vệ sinh mà còn mang ý nghĩa đường đi không thông, dễ gặp cản trở. Đặc biệt khu vực cửa ra vào mà bừa bộn giày dép sẽ làm khí tốt khó vào nhà, tài lộc bị chắn ngay từ cửa. Trước Tết nên bỏ bớt giày cũ, vệ sinh kệ giày, để lối vào nhà thông thoáng.

Bát đĩa sứt mẻ nứt vỡ

Trong quan niệm dân gian, đồ ăn uống liên quan trực tiếp đến phúc khí và sự đủ đầy. Bát đĩa nứt mẻ tượng trưng cho sự thiếu trọn vẹn, hao hụt, dễ mang năng lượng xui rủi. Nhiều nhà vẫn giữ thói quen để bát sứt làm đồ phụ, nhưng càng để lâu càng tạo cảm giác thiếu hoàn chỉnh trong không gian bếp. Trước Tết nên loại bỏ toàn bộ đồ sứt mẻ, thay mới để giữ năng lượng đầy đủ và sạch sẽ.

Đồ lưu niệm gắn với kỷ niệm buồn

Không phải món đồ nào cũ cũng nên giữ. Những vật gắn với ký ức tiêu cực như quà từ mối quan hệ đã kết thúc, đồ vật của giai đoạn thất bại, stress nặng nề thường mang theo năng lượng tâm lý không tốt. Mỗi lần nhìn thấy là vô thức nhớ lại cảm xúc cũ. Giữ quá nhiều những món này trong nhà sẽ khiến tinh thần nặng nề, khó mở ra chu kỳ mới. Trước Tết nên mạnh dạn cất hoặc bỏ những thứ không còn mang lại cảm xúc tích cực.

Cây khô hoa giả bám bụi

Cây xanh tượng trưng cho sinh khí. Nhưng cây khô, cây chết, hoa giả phủ đầy bụi lại mang năng lượng ngược lại, tượng trưng cho sự suy tàn và trì trệ. Đặc biệt là cây trang trí để lâu không thay, không chăm sóc, rất dễ tích âm khí trong nhà. Trước Tết nên bỏ cây khô, lau sạch hoa giả, hoặc thay bằng cây mới tươi để kích hoạt lại sinh khí.

Giấy tờ cũ không còn giá trị

Hóa đơn cũ, giấy bảo hành hết hạn, tài liệu không dùng đến nếu để chất đống sẽ tạo cảm giác bừa bộn cả về không gian lẫn tâm trí. Theo phong thủy hiện đại, giấy tờ tượng trưng cho thông tin và tư duy. Giữ quá nhiều giấy vô dụng khiến đầu óc dễ rối, làm việc thiếu mạch lạc. Trước Tết nên phân loại lại, bỏ những thứ không cần thiết để giải phóng không gian và năng lượng.

Thùng hộp trống và đồ tích trữ vô thức

Rất nhiều nhà có thói quen giữ lại hộp giày, hộp quà, túi giấy, thùng carton với suy nghĩ để khi cần sẽ dùng. Nhưng thực tế đa số không bao giờ dùng đến. Những thùng hộp trống này chiếm diện tích, tạo cảm giác nhà lúc nào cũng chật chội, thiếu chỗ cho cái mới. Trong phong thủy, không gian trống mới là nơi năng lượng mới có thể đi vào. Giữ quá nhiều đồ không dùng chính là đang vô thức từ chối vận may.