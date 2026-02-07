Chấn động loài hoa Tết đẹp từ nụ đến búp, chơi bền cả tháng, nhiều người đang đổ xô săn tìm

Bên cạnh đào, mai, quất - những biểu tượng quen thuộc mỗi độ xuân về - nhiều gia đình ngày nay còn ưu ái sắm thêm các loại hoa mới để không gian sống thêm rực rỡ, tươi mới. Trong xu hướng đó, hoa chuối cảnh, đặc biệt là chuối búp sen hồng và chuối pháo hồng, đang dần chiếm được cảm tình và trở thành lựa chọn được nhiều người yêu thích.

Điểm thú vị của hoa chuối nằm ở chỗ: đẹp không chỉ ở một thời điểm. Ngay từ khi còn là nụ, búp hoa đã mang dáng vẻ đầy đặn, chắc khỏe, các lớp mo xếp chặt và đều. Khi nở, hoa không bung ào ạt mà mở dần từng lớp, giữ được phom dáng ổn định trong thời gian dài. Đến khi hoa tàn, phần quả non bắt đầu lộ ra, tạo nên một vẻ đẹp mộc mạc nhưng không hề kém cuốn hút. Một cành hoa chuối vì thế có thể chơi suốt nhiều tuần, thậm chí hơn một tháng - rất hợp để trưng trước và trong suốt dịp Tết. điều mà không nhiều loài hoa Tết làm được.

Vì sao hoa chuối được săn tìm mỗi dịp Tết?

Lý do đầu tiên khiến hoa chuối ngày càng được ưa chuộng chính là độ bền. So với nhiều loại hoa cắm bình truyền thống chỉ đẹp trong vài ngày, hoa chuối giữ màu tốt, ít rụng, không quá nhạy cảm với nhiệt độ trong nhà. Với những gia đình bận rộn, không có thời gian thay nước hay cắt tỉa thường xuyên, đây là lựa chọn rất "dễ chơi".

Bên cạnh đó, hình dáng và màu sắc của hoa chuối mang nhiều tầng ý nghĩa. Chuối búp sen hồng có dáng đứng thẳng, chắc chắn, các lớp mo xếp chồng gợi liên tưởng đến hình ảnh búp sen - biểu trưng cho sự đủ đầy, vững vàng và tinh khiết. Trong khi đó, chuối pháo hồng lại mang dáng rủ mềm mại, các mo hoa xếp lớp tựa như tràng pháo Tết, gợi không khí rộn ràng, vui tươi và nhiều tin vui.

Một điểm cộng khác khiến hoa chuối nhanh chóng ghi điểm là khả năng lên hình rất đẹp. Sắc hồng của hoa không quá đậm, không gắt, khi đặt cạnh nội thất gỗ, tường sáng màu hay khi chụp cùng áo dài đều tạo cảm giác hài hòa. Chính vì vậy, hoa chuối dần trở thành lựa chọn quen thuộc trong các góc chụp ảnh Tết của nhiều gia đình, đặc biệt là những ai yêu thích không khí xuân nhẹ nhàng, tinh tế.

Nguồn: TikTok @cogaicamhoa, @cao_thanh_thuy

Cắm hoa chuối thế nào để đẹp mà không cầu kỳ?

Hoa chuối vốn đã có phom dáng rõ ràng, nên việc cắm không đòi hỏi kỹ thuật phức tạp. Với chuối búp sen hồng, chỉ cần một chiếc bình cao, miệng vừa phải để giữ chắc thân hoa, đặt thẳng làm trung tâm là đã đủ nổi bật. Loại hoa này không cần phối quá nhiều hoa phụ, bởi chính sự đơn giản sẽ giúp tôn lên dáng đứng khỏe khoắn và sắc hồng tự nhiên của búp hoa.

Chuối pháo hồng lại phù hợp với những không gian có trần cao, cầu thang hoặc phòng khách rộng. Dáng hoa rủ xuống tự nhiên tạo cảm giác mềm mại, uyển chuyển. Nếu muốn bình hoa có chiều sâu hơn, có thể kết hợp một búp sen hồng đứng thẳng làm trục chính, điểm thêm vài cành pháo hồng rủ nhẹ sang một bên. Cách cắm này tạo nhịp điệu thị giác rõ ràng nhưng vẫn gọn gàng, không rườm rà.

Về vị trí đặt hoa, phòng khách vẫn là lựa chọn phổ biến nhất. Ngoài ra, đặt hoa chuối ở sảnh vào nhà, gần cửa sổ hoặc góc chụp ảnh Tết cũng rất lý tưởng. Ánh sáng tự nhiên sẽ làm sắc hồng của hoa nổi bật hơn, giúp không gian trông tươi mới và tràn đầy sinh khí.