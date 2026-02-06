10 cách dọn nhà đón Tết bằng baking soda đang được chia sẻ rầm rộ trên mạng: Nhàn tênh mà nhà vẫn sạch thơm

Trong lúc nhiều người đang loay hoay với đủ loại nước tẩy rửa, trên mạng xã hội những ngày này lại rộ lên một xu hướng rất đơn giản: dùng baking soda để làm sạch nhà đón Tết. Không cầu kỳ, không độc hại, không cần đeo găng kín mít nhưng hiệu quả thì khiến nhiều người bất ngờ.

Dưới đây là 10 cách làm sạch bằng baking soda đang được chia sẻ rầm rộ, đúng kiểu làm nhanh - gọn - đỡ mệt, hợp với những ai muốn nhà sạch mà vẫn còn sức… ăn Tết.

1. Khử mùi tủ lạnh: Không cần tháo tung mọi ngăn

Chỉ cần 1 bát nhỏ baking soda đặt trong góc tủ lạnh, mùi tanh, mùi đồ ăn cũ sẽ giảm rõ rệt sau 1–2 ngày. Cách này được nhiều gia đình dùng sát Tết vì không cần lau rửa nhiều, chỉ thay bát mới là xong.

2. Chà bồn rửa - bếp ga: Rắc là sạch

Baking soda + một chút nước = hỗn hợp sệt. Rắc lên bồn rửa, mặt bếp dính dầu mỡ, để 10 phút rồi lau lại. Không mùi nồng, không cay mắt, dọn xong mà không thấy mệt.

3. Tẩy ấm đun nước, phích nước lâu ngày

Pha baking soda với nước ấm, ngâm khoảng 30 phút. Cặn ố bám đáy giảm rõ rệt, nhất là với ấm dùng quanh năm không để ý vệ sinh.

4. Làm sạch thớt gỗ: Vừa sạch vừa khử mùi

Rắc baking soda lên thớt, chà nhẹ với chanh hoặc khăn ẩm. Cách này đặc biệt được các bà nội trợ dùng trước Tết, vì thớt thường ám mùi cá, thịt.

5. Khử mùi thùng rác - thùng đựng đồ lau nhà

Rắc một lớp mỏng baking soda dưới đáy thùng, đặt túi rác lên trên. Mùi hôi giảm hẳn, nhất là những ngày dọn dẹp nhiều, rác ra vào liên tục.

6. Lau sàn nhà: Không trơn - không mùi hóa chất

Pha 1–2 thìa baking soda vào xô nước lau sàn. Sàn sạch, không nhớt, không để lại mùi nồng, rất hợp nhà có người lớn tuổi hoặc trẻ nhỏ.

7. Làm sạch máy giặt - bước nhiều nhà hay quên

Cho baking soda vào lồng giặt, chạy chế độ giặt không đồ. Cặn bẩn, mùi ẩm trong máy giảm đáng kể - quần áo Tết giặt lên cũng thơm hơn.

8. Đánh bay mùi giày dép trước khi cất gọn đón khách

Rắc baking soda vào giày, để qua đêm rồi đổ ra. Sáng hôm sau mùi hôi giảm rõ, nhất là với giày thể thao, dép đi trong nhà.

9. Làm sạch sofa vải, thảm trải sàn

Rắc baking soda lên bề mặt, để 20–30 phút rồi hút bụi. Cách này được chia sẻ nhiều vì không cần giặt nước, rất hợp dọn nhanh trước Tết.

10. Khử mùi phòng kín, phòng ngủ lâu không mở cửa

Đặt bát baking soda ở góc phòng, tủ quần áo, nhà kho nhỏ. Không cần xịt phòng liên tục mà vẫn giảm mùi ẩm mốc rõ rệt.

Vì sao baking soda được "gọi tên" mỗi mùa dọn nhà?

- Giá rẻ, dễ mua

- Không mùi hóa chất nặng

- Dùng được cho nhiều bề mặt

- Quan trọng nhất: đỡ mệt hơn cách dọn truyền thống

Nhiều người chia sẻ rằng, chỉ cần đổi sang những cách dọn nhẹ nhàng như vậy, việc dọn nhà đón Tết không còn là "cuộc chiến", mà giống như… sắp xếp lại không gian để bước sang năm mới dễ chịu hơn.

Dọn nhà vốn không phải để khoe sạch, mà để ở cho thoải mái. Và đôi khi, chỉ cần một hộp baking soda nhỏ là đủ để mùa dọn Tết bớt áp lực hơn rất nhiều.