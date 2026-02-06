3 loại cây không nên đặt ở phòng ngủ "trong năm mang năng lượng Hỏa mạnh" Bính Ngọ

Theo các chuyên gia phong thủy, không phải loại cây nào cũng phù hợp với không gian nghỉ ngơi, đặc biệt trong năm Bính Ngọ – năm mang năng lượng Hỏa mạnh, dễ gây xáo trộn nếu bố trí sai cách. Có những loại cây nhìn đẹp mắt nhưng lại tiềm ẩn nguy cơ ảnh hưởng đến giấc ngủ, sức khỏe và cả vận khí của gia chủ.

Dưới đây là 3 loại cây được khuyến cáo không nên đặt trong phòng ngủ năm Bính Ngọ.

Cây xương rồng và các loại cây có gai nhọn

Xương rồng, nha đam gai, hoa hồng có gai… là nhóm cây thường xuyên bị "điểm danh" trong danh sách đại kỵ phòng ngủ.

Theo phong thủy, gai nhọn tượng trưng cho sát khí, mang năng lượng đối kháng, dễ gây căng thẳng, mâu thuẫn trong các mối quan hệ, đặc biệt là quan hệ vợ chồng.

Trong năm Bính Ngọ, yếu tố Hỏa vượng, việc đặt cây có gai trong phòng ngủ càng dễ làm gia tăng tính nóng nảy, bất ổn tinh thần, khiến không gian nghỉ ngơi mất đi sự hài hòa cần thiết.

Xét về mặt tâm lý và sức khỏe, hình dáng sắc nhọn của cây có thể tạo cảm giác bất an ở tiềm thức, nhất là khi đặt gần giường ngủ. Điều này khiến cơ thể khó thư giãn hoàn toàn, dễ ngủ chập chờn, không sâu giấc.

Xương rồng không thích hợp để tại phòng ngủ.

Cây có lá lớn, tán rậm

Những loại cây như bàng Singapore, trầu bà lá lớn, đa cảnh, sung cảnh tuy được ưa chuộng trong trang trí nội thất nhưng không phù hợp với phòng ngủ, nhất là trong năm Bính Ngọ.

Về phong thủy, cây có lá lớn, tán dày bị cho là hút dương khí, khiến không gian phòng ngủ trở nên nặng nề, u ám, thiếu sinh khí tích cực. Phòng ngủ vốn cần sự cân bằng âm – dương để cơ thể phục hồi năng lượng, trong khi những loại cây này lại dễ gây cảm giác trì trệ, mệt mỏi khi thức dậy.

Về khoa học, ban đêm cây xanh cũng hô hấp và thải ra CO₂. Với cây có kích thước lớn, lượng khí thải nhiều hơn, nếu phòng ngủ kín, ít thông gió, có thể ảnh hưởng đến chất lượng không khí, gây cảm giác ngột ngạt, đau đầu, khó ngủ.

Cây có mùi hương nồng, tỏa hương mạnh

Hoa nhài, dạ lan hương, ngọc lan, quỳnh… là những loại cây có hương thơm quyến rũ nhưng lại không thích hợp đặt trong phòng ngủ.

Theo phong thủy, mùi hương quá mạnh được cho là dễ gây "nhiễu khí", làm tinh thần khó ổn định, ảnh hưởng đến trạng thái nghỉ ngơi sâu. Đặc biệt trong năm Bính Ngọ, khi năng lượng Hỏa đã mạnh, hương nồng càng dễ khiến con người cảm thấy bồn chồn, khó thư giãn.

Dưới góc độ sức khỏe, hương đậm vào ban đêm có thể gây đau đầu, chóng mặt, buồn nôn hoặc kích thích thần kinh, nhất là với người cao tuổi, trẻ nhỏ và người có cơ địa nhạy cảm, tiền sử viêm mũi dị ứng.

Lời khuyên khi đặt cây trong phòng ngủ năm Bính Ngọ

Các chuyên gia khuyến cáo, nếu đặt cây trong phòng ngủ, nên chọn cây nhỏ, lá mềm, dáng tròn, ít mùi, đặt xa giường ngủ và không trưng quá nhiều. Trong nhiều trường hợp, không đặt cây xanh trong phòng ngủ vẫn là lựa chọn an toàn nhất để đảm bảo giấc ngủ trọn vẹn và vận khí ổn định.

*Nội dung chỉ mang tính chất tham khảo, bạn đọc cần cân nhắc khi lựa chọn cây đặt trong phù ngủ phù hợp với điều kiện sống của gia đình.