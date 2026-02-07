Khung giờ đẹp nhất để cúng ông Công ông Táo năm 2026

Theo truyền thống, ngày 23 tháng Chạp hằng năm là ngày ông Công ông Táo chầu trời, báo cáo những việc trong gia đình suốt một năm qua. Năm 2026, ngày 23 tháng Chạp rơi vào thứ Ba, ngày 10/2/2026 dương lịch. Đây là mốc thời gian quan trọng mà hầu hết các gia đình đều chuẩn bị mâm lễ để tiễn Táo quân về trời.

Tuy nhiên, không phải ai cũng biết rằng việc cúng ông Công ông Táo cũng có khung giờ phù hợp. Cúng đúng thời điểm không chỉ giúp nghi lễ trọn vẹn về mặt ý nghĩa, mà còn giúp gia đình chủ động sắp xếp thời gian, tránh cảnh cập rập, làm cho có.

Cúng trước 12 giờ trưa là nguyên tắc quan trọng nhất

Theo quan niệm dân gian, ông Công ông Táo sẽ lên chầu trời vào giờ Ngọ, tức khoảng 12 giờ trưa ngày 23 tháng Chạp. Vì vậy, mâm cúng nên được thực hiện trước 12 giờ trưa, đây là nguyên tắc quan trọng nhất mà hầu như gia đình nào cũng cần nhớ.

Nếu cúng sau 12 giờ trưa, nhiều người cho rằng đã “lỡ chuyến”, tức là thời điểm tiễn Táo quân không còn đúng ý nghĩa ban đầu. Dù không cần quá lo lắng về mặt tâm linh, nhưng xét về truyền thống, cúng trước 12 giờ vẫn là thời điểm hợp lý và được khuyên nên tuân theo.

Những khung giờ đẹp nhất trong ngày 23 tháng Chạp 2026

Trong ngày thứ Ba 10/2/2026, các khung giờ được nhiều gia đình lựa chọn để cúng ông Công ông Táo thường rơi vào:

- Buổi sáng từ khoảng 7 giờ đến 9 giờ Đây là khung giờ rất phổ biến vì thuận tiện, không quá sớm, gia đình có đủ thời gian chuẩn bị mâm lễ, dọn dẹp bếp núc và bàn thờ. Cúng buổi sáng cũng mang ý nghĩa khởi đầu nhẹ nhàng, gọn gàng, không vội vàng.

- Buổi sáng muộn từ khoảng 9 giờ đến 11 giờ Đây được xem là khung giờ đẹp nhất trong ngày. Lúc này mọi thứ đã sẵn sàng, không gian trong nhà cũng yên tĩnh hơn, dễ tập trung làm lễ. Quan trọng nhất là vẫn kịp trước mốc 12 giờ trưa.

Với những gia đình bận rộn, có thể cúng từ sáng sớm hơn, khoảng 6 giờ, miễn là mâm lễ được chuẩn bị đầy đủ và thực hiện trước 12 giờ trưa cùng ngày.

Có nên cúng từ tối 22 tháng Chạp không

Thực tế, nhiều gia đình vì bận đi làm nên chọn cúng từ tối ngày 22 tháng Chạp. Điều này không bị xem là sai, nhất là trong nhịp sống hiện đại. Tuy nhiên, nếu sắp xếp được, vẫn nên ưu tiên cúng trong sáng ngày 23 tháng Chạp, đúng ngày đúng lễ sẽ trọn vẹn ý nghĩa hơn.

Nếu buộc phải cúng từ tối hôm trước, nên cúng trước 23 giờ, tránh cúng quá khuya hoặc làm qua loa.

Điều quan trọng hơn giờ đẹp chính là sự gọn gàng và thành tâm

Thực tế, khung giờ chỉ là yếu tố tham khảo. Điều quan trọng nhất khi cúng ông Công ông Táo vẫn là:

Nhà cửa, đặc biệt là khu vực bếp được dọn dẹp sạch sẽ

Mâm lễ chuẩn bị đầy đủ trong khả năng gia đình, không cần quá cầu kỳ

Tâm thế khi cúng nhẹ nhàng, không cáu gắt, không làm cho xong việc

Ngày 23 tháng Chạp cũng được xem là cột mốc bắt đầu cho hành trình dọn dẹp, sắm sửa Tết. Cúng ông Công ông Táo đúng giờ, gọn gàng, chỉn chu cũng là cách để gia đình khởi động một mùa Tết thuận lợi và nhẹ nhàng hơn.



