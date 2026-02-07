"Phú bà Long Biên" Ngô Thùy Linh bật mí công thức nước bao sái bàn thờ tự nấu: Đơn giản, rẻ tiền mà tụ lộc khí cực vượng

Trong giới yêu cái đẹp và quan tâm đến đời sống tâm linh, cái tên Ngô Thùy Linh (hay còn được cư dân mạng ưu ái gọi là "Phú bà Long Biên") không còn quá xa lạ. Không chỉ khiến người ta ngưỡng mộ bởi cuộc sống giàu có, hôn nhân viên mãn, nhan sắc trẻ trung hay những quan điểm sống hiện đại, chị Linh còn là một người cực kỳ chỉn chu trong việc thờ cúng và giữ gìn nếp nhà truyền thống.

Mới đây, chia sẻ của chị về cách tự nấu nước bao sái bàn thờ tại nhà đã nhận được sự quan tâm lớn. Không cầu kỳ đắt đỏ, chỉ từ những nguyên liệu gian bếp nào cũng có, nhưng cách làm của chị lại chứa đựng sự tinh tế và cái tâm thành kính, giúp chị em vừa tiết kiệm, vừa an tâm rằng mình đang chăm chút cho không gian tâm linh một cách đúng đắn nhất để đón một năm mới bình an, tài lộc.

Bí quyết "Nước thơm tẩy trần" từ căn bếp của "phú bà" Long Biên

Chắc hẳn nhiều chị em chúng ta vẫn giữ thói quen đợi đến đúng ngày 23 tháng Chạp – ngày ông Công ông Táo mới bắt đầu tất bật dọn dẹp, tỉa chân nhang. Thế nhưng, với Ngô Thùy Linh, sự chuẩn bị cho cái Tết luôn đến từ sự thong dong và chủ động. Chị chia sẻ một quan điểm rất hay và đáng để chúng ta suy ngẫm: Việc bao sái bàn thờ nên được thực hiện trước ngày 23.

Khi mọi thứ đã sạch sẽ, thơm tho, gia chủ mới làm lễ tiễn Táo quân về trời. Làm như vậy, đến đúng ngày lễ, chúng ta không còn cập rập, vội vã, tâm thế cũng an yên hơn để khấn nguyện. Việc dọn dẹp sớm còn giúp chúng ta có thời gian xem xét kỹ lưỡng xem đồ thờ có bị nứt vỡ, thiếu sót gì không để kịp thời sắm sửa.

Và linh hồn của nghi thức bao sái chính là nước lau bàn thờ. Thay vì dùng nước lã hay các loại hóa chất tẩy rửa thông thường, chị Linh chọn cách tự nấu nước thảo mộc. Theo kinh nghiệm của chị, sự kết hợp giữa tính nóng ấm của gừng, hương thơm nồng nàn của quế và hồi sẽ tạo ra một luồng sinh khí mạnh mẽ, giúp xua tan uế khí, làm ấm không gian thờ tự vốn mang tính âm.

Công thức "chuẩn chỉnh" và lưu ý đặc biệt về rượu

Cách làm của "phú bà" thực ra vô cùng đơn giản, mộc mạc mà ai cũng có thể thực hiện ngay tại bếp nhà mình. Nguyên liệu chỉ bao gồm: Gừng tươi, hoa hồi, quế và nước sạch. Đầu tiên, gừng được rửa sạch, đập dập để tinh dầu dễ dàng tiết ra. Chị Linh cho gừng vào nồi nước đun sôi trước. Khi nước đã sôi già, dậy mùi thơm của gừng, chị mới tiếp tục thả hoa hồi và một chút quế vào. Lý do không cho tất cả vào cùng lúc là để giữ được mùi hương đặc trưng của từng loại, tránh việc quế hay hồi bị đun quá lâu làm mất đi mùi thơm thanh khiết.

Sau khi hỗn hợp thảo mộc đã sôi và hòa quyện, chị tắt bếp và để nguội bớt. Đến đây là bước quan trọng nhất mà chị Linh đặc biệt lưu ý mọi người, đó là sự khác biệt giữa bàn thờ Phật và bàn thờ Gia tiên. Đây là chi tiết nhỏ nhưng thể hiện sự am hiểu sâu sắc về văn hóa thờ cúng.

Theo đó, nếu nhà bạn lau dọn bàn thờ Phật, tuyệt đối không dùng rượu. Phật giáo chuộng sự thanh tịnh, tinh khiết, kỵ những mùi nồng gắt hay chất kích thích. Vì vậy, nước lau bàn thờ Phật chỉ nên là nước thảo mộc gừng quế hồi đơn thuần, hoặc nước hoa tươi. Ngược lại, với bàn thờ Gia tiên hay bàn thờ Thần Tài, việc sử dụng rượu là rất tốt. Lúc này, chị em có thể cho thêm một chút nước gạo lên men (rượu nếp) hoặc rượu trắng vào nồi nước thảo mộc đã nguội. Rượu kết hợp với gừng tạo nên tính Dương cực mạnh, giúp tẩy uế hiệu quả, làm sạch bóng đồ thờ và mang lại cảm giác ấm cúng, linh thiêng cho gian thờ.

Sau khi đã có nồi nước bao sái "thần thánh", công đoạn lau dọn cũng cần sự tỉ mỉ. Chị Linh thường dùng khăn sạch, khăn riêng biệt chưa từng sử dụng cho việc khác, thấm nước thảo mộc ấm để lau từng món đồ thờ. Hương thơm của gừng, quế, hồi quyện với mùi trầm hương thoang thoảng sẽ khiến không gian phòng thờ bỗng chốc trở nên trang nghiêm lạ thường.

Chị Linh cũng không đứng ngoài 'đường đua' dọn nhà đón Tết khi tranh thủ bao sái bàn thờ trước ngày 23. Thế nhưng, khoảnh khắc 'phú bà' thẳng tay rút... cả nắm chân nhang thay vì tỉ mẩn từng que đã khiến cư dân mạng được phen 'dậy sóng'. Dù biết 'nhà ai nấy nếp', nhưng các cụ vẫn khuyên nên rút nhẹ nhàng từng chân một. Sự từ tốn ấy không chỉ tránh làm tro bụi vương vãi, mà quan trọng nhất là giữ cho bát hương được an yên, tránh bị xê dịch hay 'động' trong những ngày cận Tết.

Nhìn hình ảnh người phụ nữ hiện đại, thành đạt nhưng vẫn cặm cụi bên bếp lửa nấu nước gừng, tự tay lau từng chiếc bát hương, chúng ta mới thấy giá trị của Tết không nằm ở mâm cao cỗ đầy, mà nằm ở chính những khoảnh khắc tĩnh tại, hướng về nguồn cội như thế. Năm nay, hãy thử một lần "sống chậm" lại, tự tay chuẩn bị nồi nước bao sái theo công thức của chị Thùy Linh, để cảm nhận một cái Tết thật sự trọn vẹn và ý nghĩa nhé các chị em.

Nếu không có thời gian tìm mua quế thanh hay hoa hồi khô, bạn chỉ cần dùng gừng tươi đập dập đun sôi với nước sạch, thêm chút rượu trắng (cho bàn thờ gia tiên) cũng đã rất tốt rồi. Quan trọng nhất vẫn là khăn lau phải thật sạch và tâm thế người làm phải thật an yên.