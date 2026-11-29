Cuộc sống thế này ở tuổi 30, gọi là “đáng mơ ước” chắc cũng chẳng sai. Bạn có nghĩ vậy?

Ở tuổi 30, khi nhiều người vẫn đang loay hoay với công việc, thu nhập và những mục tiêu như mua nhà tậu xe, thì Tongxue Bu Chi Tu - Một chàng trai người Trung Quốc, lại có lựa chọn khác: Bỏ việc văn phòng, quyết định nghỉ hưu sớm sau khi tích được 1,3 triệu NDT (khoảng 5 tỷ đồng).

Tính đến tháng 10 năm nay là tròn 1 năm Tongxue Bu Chi Tu nghỉ việc, và sống dựa hoàn toàn vào tài khoản tích lũy cũng như lãi đầu tư. Nhìn lại trải nghiệm 1 năm nghỉ hưu sớm của mình, chàng trai này cho biết anh không hề hối hận, và vẫn đang tận hưởng nhịp sống không còn phải chạy theo lịch họp, báo cáo hay những yêu cầu từ cấp trên.

Một ngày của người nghỉ hưu ở tuổi 30 sẽ như thế nào?

Tongxue Bu Chi Tu cho biết sau khi nghỉ việc, lịch sinh hoạt của anh thay đổi hoàn toàn.

Buổi sáng, Tongxue Bu Chi Tu sẽ ngủ đến khi nào thích thì mới dậy chứ không còn phải đặt báo thức lúc 6h như trước. Thông thường chàng trai này sẽ bắt đầu ngày mới lúc 9h sáng. Sau khi vệ sinh cá nhân, anh sẽ tự làm bữa sáng đơn giản gồm bánh bao hấp, trứng luộc và một ly sữa hạt. Sau đó, Tongxue Bu Chi Tu vào bếp và tự nấu bữa trưa, bữa tối.

Đến buổi chiều, Tongxue Bu Chi Tu sẽ tới phòng tập gym 3 buổi/tuần, trong những ngày còn lại, anh sẽ đi bơi hoặc chơi tennis tùy.

Bức ảnh tóm tắt 1 ngày của Tongxue Bu Chi Tu

Sau khi hoàn thành xong các buổi tập, Tongxue Bu Chi Tu trở về nhà, có thể tranh thủ đi siêu thị trước khi về nhà dùng bữa tối. Đến tầm 20h30, anh sẽ mở laptop, kiểm tra danh mục đầu tư xem bản thân đang lỗ hoặc đang lời bao nhiêu, và dựa vào đó để tính toán hướng đi tiếp theo. Tongxue Bu Chi Tu cho biết hiện tại anh đang đầu tư chứng khoán, chứng chỉ quỹ.

Bên cạnh lịch trình gần như cố định này, Tongxue Bu Chi Tu còn cho biết sau khi chấm dứt đời sống công sở, anh mới có thời gian theo đuổi những sở thích mà trước kia, vì quá bận nên chẳng thể làm nổi. Một trong số đó là học thổi sao ocarina, đi ra rạp xem phim và đương nhiên là cả những chuyến du lịch. Trong một năm qua, Tongxue Bu Chi Tu đã đến Quý Châu, Côn Minh và Hong Kong (Trung Quốc).

Điều khiến Tongxue Bu Chi Tu hài lòng nhất khi quyết định nghỉ hưu sớm ở tuổi 30 không hẳn là có nhiều thời gian rảnh, mà là cảm giác được tự quyết định cách sử dụng thời gian của mình. Trước đây, anh thường mong ngày làm việc kết thúc thật nhanh. Còn hiện tại, mỗi ngày đều có những việc bản thân muốn làm, đôi khi 24 giờ thậm chí còn không đủ.

Một năm qua tiêu hết bao nhiêu tiền?

Sau một năm nghỉ việc, Tongxue Bu Chi Tu cho biết bản thân đã tiêu hết gần 200.000 NDT (khoảng 740 triệu đồng).

Tính đến cuối tháng 10/2026, danh mục tài sản của Tongxue Bu Chi Tu có khoảng 145.477 NDT (hơn 538 triệu đồng) tiền mặt, một ít vàng trị giá khoảng 43.452 NDT (khoảng 161 triệu đồng), 13.327 NDT (khoảng 49 triệu đồng) chứng chỉ quỹ, và khoảng 1,13 triệu NDT (hơn 4,1 tỷ đồng) chứng khoán và cổ phần đầu tư.

Như vậy sau 1 năm nghỉ việc, giá trị tài sản ròng của Tongxue Bu Chi Tu còn khoảng 907.000 NDT (hơn 3,3 tỷ đồng). Dù con số này đã giảm so với thời điểm 1 năm trước đây, nhưng anh không quá lo lắng vì chất lượng danh mục đầu tư hiện tại đã được cải thiện, đặc biệt là tỷ trọng cổ phiếu đang nắm giữ tăng lên.

Điều khiến Tongxue Bu Chi Tu tiếc nuối nhất là đôi khi tìm được những cổ phiếu với mức giá tốt, nhưng lại không còn đủ tiền mặt để mua thêm. Dẫu vậy, anh chấp nhận điều này giống như điều hiển nhiên của lựa chọn nghỉ hưu sớm. Khi không còn thu nhập đều đặn từ công việc văn phòng, việc cân đối tiền mặt và cơ cấu danh mục đầu tư cũng cần được tính toán kỹ hơn.

Tongxue Bu Chi Tu cho biết hiện tại anh rất thích ở nhà

Với Tongxue Bu Chi Tu, có tiền thì đầu tư, chưa có tiền thì tiếp tục quan sát chứ không dùng đòn bẩy vì như vậy khá rủi ro. Cuối cùng, mặc dù thừa nhận đang rất tận hưởng cuộc sống nghỉ hưu sớm dù mới 30 tuổi, nhưng Tongxue Bu Chi Tu nhấn mạnh rằng không phải ai cũng nên nghỉ việc khi vừa tích lũy được một khoản tiền.

Nếu chưa có kế hoạch rõ ràng, chưa biết mình muốn làm gì sau khi rời công sở, mọi người vẫn nên duy trì công việc và chuẩn bị tài chính trước. Bởi nghỉ việc không đồng nghĩa với việc mọi áp lực biến mất, nhất là khi nguồn thu nhập hàng tháng không còn.

(Nguồn: Douban)