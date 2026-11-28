Với mức lãi kỳ vọng 20 triệu/tháng, số tiền cần gửi sẽ khác nhau tùy ngân hàng cũng như kỳ hạn.

Khảo sát mặt bằng lãi suất tiết kiệm online ngày 28/11 tại BIDV, VietinBank, Vietcombank, Agribank, SHB, BAC A Bank và LPBank, cho thấy: BAC A Bank và LPBank đang niêm yết mức lãi suất cao hơn so với các ngân hàng còn lại ở 3 kỳ hạn 3 tháng, 9 tháng, 12 tháng. Trong khi đó, BIDV, VietinBank và Vietcombank có mức lãi suất tương đương nhau ở các kỳ hạn này.

Đồ họa AI

Với mục tiêu thu về 20 triệu đồng/tháng, tương đương 60 triệu đồng sau 1 kỳ hạn 3 tháng, 180 triệu đồng sau 1 kỳ hạn 9 tháng và 240 triệu đồng sau 1 kỳ hạn 12 tháng, công thức tính tiền gốc cần gửi như sau: - Kỳ hạn 3 tháng: Tiền gốc = 60 triệu đồng/(Lãi suất năm x 3/12) - Kỳ hạn 9 tháng: Tiền gốc = 180 triệu đồng/(Lãi suất năm x 9/12) - Kỳ hạn 12 tháng: Tiền gốc = 240 triệu đồng/(Lãi suất năm x 12/12)

Gửi tiết kiệm tại BIDV, VietinBank, Vietcombank: Cần gửi tối thiểu khoảng 4,44 tỷ đồng để lãi 20 triệu/tháng

BIDV, VietinBank và Vietcombank cùng niêm yết lãi suất 2,4%/năm cho kỳ hạn 3 tháng; 3%/năm cho kỳ hạn 9 tháng; 5,4%/năm cho kỳ hạn 12 tháng. Với các mức lãi suất này, số tiền gốc cần gửi để nhận lãi tương đương 20 triệu đồng/tháng được tính như sau:

- Gửi tiết kiệm kỳ hạn 3 tháng: Tiền gốc = 60 triệu đồng/(2,4% x 3/12) = 10.000.000.000 đồng (10 tỷ đồng).

- Gửi tiết kiệm kỳ hạn 9 tháng: Tiền gốc = 180 triệu đồng/(3% x 9/12) = 8.000.000.000 đồng (8 tỷ đồng).

- Gửi tiết kiệm kỳ hạn 12 tháng: Tiền gốc = 240 triệu đồng/(5,4% x 12/12) = 4.444.444.444 đồng (khoảng 4,44 tỷ đồng).

Gửi tiết kiệm tại Agribank: Cần gửi tối thiểu khoảng 4,44 tỷ đồng để lãi 20 triệu/tháng

Agribank hiện niêm yết lãi suất 2,9%/năm cho kỳ hạn 3 tháng; 3,5%/năm cho kỳ hạn 9 tháng; 5,4%/năm cho kỳ hạn 12 tháng. Với các mức lãi suất này, số tiền gốc cần gửi để đạt tổng tiền lãi tương đương 20 triệu đồng/tháng được tính như sau:

- Gửi tiết kiệm kỳ hạn 3 tháng: Tiền gốc = 60 triệu đồng/(2,9% x 3/12) = 8.275.862.069 đồng (khoảng 8,28 tỷ đồng).

- Gửi tiết kiệm kỳ hạn 9 tháng: Tiền gốc = 180 triệu đồng/(3,5% x 9/12) = 6.857.142.857 đồng (khoảng 6,86 tỷ đồng).

- Gửi tiết kiệm kỳ hạn 12 tháng: Tiền gốc = 240 triệu đồng/(5,4% x 12/12) = 4.444.444.444 đồng (khoảng 4,44 tỷ đồng).

Gửi tiết kiệm tại SHB: Cần gửi tối thiểu khoảng 4,9 tỷ đồng để lãi 20 triệu/tháng

SHB hiện niêm yết lãi suất 3%/năm cho kỳ hạn 3 tháng; 4,4%/năm cho kỳ hạn 9 tháng; 4,9%/năm cho kỳ hạn 12 tháng. Như vậy, số tiền gốc cần gửi để nhận lãi tương đương 20 triệu đồng/tháng được tính như sau:

- Gửi tiết kiệm kỳ hạn 3 tháng: Tiền gốc = 60 triệu đồng/(3% x 3/12) = 8.000.000.000 đồng (8 tỷ đồng).

- Gửi tiết kiệm kỳ hạn 9 tháng: Tiền gốc = 180 triệu đồng/(4,4% x 9/12) = 5.454.545.455 đồng (khoảng 5,45 tỷ đồng).

- Gửi tiết kiệm kỳ hạn 12 tháng: Tiền gốc = 240 triệu đồng/(4,9% x 12/12) = 4.897.959.184 đồng (khoảng 4,9 tỷ đồng).

Gửi tiết kiệm tại BAC A Bank: Cần gửi tối thiểu khoảng 3,64 tỷ đồng để lãi 20 triệu/tháng

BAC A Bank hiện niêm yết lãi suất 4,75%/năm cho kỳ hạn 3 tháng; 6,55%/năm cho kỳ hạn 9 tháng; 6,6%/năm cho kỳ hạn 12 tháng. Với các mức lãi suất này, số tiền gốc cần gửi để đạt tổng tiền lãi tương đương 20 triệu đồng/tháng được tính như sau:

- Gửi tiết kiệm kỳ hạn 3 tháng: Tiền gốc = 60 triệu đồng/(4,75% x 3/12) = 5.052.631.579 đồng (khoảng 5,05 tỷ đồng).

- Gửi tiết kiệm kỳ hạn 9 tháng: Tiền gốc = 180 triệu đồng/(6,55% x 9/12) = 3.664.122.137 đồng (khoảng 3,66 tỷ đồng).

- Gửi tiết kiệm kỳ hạn 12 tháng: Tiền gốc = 240 triệu đồng/(6,6% x 12/12) = 3.636.363.636 đồng (khoảng 3,64 tỷ đồng).

Gửi tiết kiệm tại LPBank: Cần gửi tối thiểu khoảng 3,58 tỷ đồng để lãi 20 triệu/tháng

LPBank hiện niêm yết lãi suất 4,55%/năm cho kỳ hạn 3 tháng; 6,3%/năm cho kỳ hạn 9 tháng; 6,7%/năm cho kỳ hạn 12 tháng. Với các mức lãi suất này, số tiền gốc cần gửi để đạt tổng tiền lãi tương đương 20 triệu đồng/tháng được tính như sau:

- Gửi tiết kiệm kỳ hạn 3 tháng: Tiền gốc = 60 triệu đồng/(4,55% x 3/12) = 5.274.725.275 đồng (khoảng 5,27 tỷ đồng).

- Gửi tiết kiệm kỳ hạn 9 tháng: Tiền gốc = 180 triệu đồng/(6,3% x 9/12) = 3.809.523.810 đồng (khoảng 3,81 tỷ đồng).

- Gửi tiết kiệm kỳ hạn 12 tháng: Tiền gốc = 240 triệu đồng/(6,7% x 12/12) = 3.582.089.552 đồng (khoảng 3,58 tỷ đồng).

Đồ họa AI

Lưu ý: Lãi suất trong bài là mức lãi suất tiết kiệm online dành cho khách hàng cá nhân, được khảo sát vào ngày 28/11. Lãi suất thực tế có thể thay đổi theo từng thời điểm, số tiền gửi, hình thức gửi (online/tại quầy) và thỏa thuận giữa ngân hàng với khách hàng.