3 thứ màu đỏ "kỳ lạ" trên cơ thể thật ra là dấu hiệu ung thư cực ít người để ý

Cơ thể con người là một hệ thống phức tạp, và những thay đổi về màu sắc da, niêm mạc thường là tín hiệu cảnh báo sớm về các bệnh lý bên trong. Đôi khi, những dấu hiệu màu đỏ "kỳ lạ" xuất hiện trên cơ thể lại là lời cảnh báo thầm lặng về các căn bệnh nghiêm trọng, thậm chí là ung thư.

Đây là 3 thứ màu đỏ mà rất ít người để ý đến mối liên hệ của chúng với sức khỏe nội tạng, nhất là ung thư:

1. Lòng bàn tay đỏ

Lòng bàn tay đỏ rực, thường xuất hiện đối xứng ở cả hai bên, đặc biệt ở phần gót bàn tay và các ngón tay, được gọi là chứng đỏ lòng bàn tay (Palmar Erythema). Tình trạng này có thể liên quan đến nhiều vấn đề sức khỏe, trong đó có ung thư.

Ảnh minh họa

Chứng đỏ lòng bàn tay có thể là biểu hiện của Hội chứng cận ung thư (Paraneoplastic Syndrome), liên quan đến các bệnh ung thư như ung thư gan hoặc ung thư phổi (thường là ung thư tế bào vảy). Đôi khi, nó cũng xuất hiện trong các bệnh ung thư máu. Cơ chế được cho là do sự rối loạn hormone, mạch máu hoặc do khối u giải phóng các chất trung gian gây viêm.

Ngoài ra, đây cũng có thể là do xơ gan vì sự gia tăng nồng độ hormone estrogen không được gan chuyển hóa. Mang thai, rối loạn tuyến giáp, hoặc viêm khớp dạng thấp cũng có thể gây tình trạng này.

2. Nốt ruồi son xuất hiện ồ ạt

Nốt ruồi son (còn gọi là u mạch máu anh đào) là các nốt đỏ nhỏ li ti, có màu như quả anh đào, là sự tăng sinh lành tính của các mạch máu nhỏ dưới da. Mặc dù phần lớn nốt ruồi son là vô hại, sự xuất hiện ồ ạt và nhanh chóng của chúng lại là điều đáng lo ngại.

Sự bùng phát đột ngột của nhiều nốt ruồi son trong thời gian ngắn có thể là dấu hiệu liên quan đến tổn thương gan nghiêm trọng, bao gồm cả ung thư gan. Khi chức năng gan suy giảm, khả năng thải độc và điều chỉnh hormone bị rối loạn, dẫn đến sự bất thường trong phát triển mạch máu.

Tuy nhiên, nốt ruồi son cũng có thể xuất hiện doi lão hóa hoặc du truyền, mang thai hoặc tiếp xúc với một số hóa chất nhất định dù không nhiều. Còn sự gia tăng quá nhanh và nhiều cần được kiểm tra kỹ lưỡng.

3. Vết loét đỏ dai dẳng, không lành ở miệng hoặc lưỡi

Các vết loét, vết thương hoặc mảng đỏ xuất hiện trong khoang miệng, trên lưỡi hoặc nướu, tưởng chừng là nhiệt miệng hoặc tổn thương thông thường nhưng nếu chúng dai dẳng và không lành trong vòng 2 tuần thì cực kỳ nguy hiểm.

Ảnh minh họa

Vết loét đỏ dai dẳng là một trong những dấu hiệu cảnh báo sớm của ung thư khoang miệng hoặc ung thư lưỡi. Không giống như nhiệt miệng, các vết loét ung thư thường không gây đau ở giai đoạn đầu, có bờ không rõ ràng, và có thể xuất hiện dưới dạng các mảng đỏ hoặc trắng. Tỷ lệ này cao hơn ở người hút thuốc và uống rượu.

Các nguyên nhân lành tính phổ biến bao gồm nhiệt miệng (loét áp-tơ), nhiễm trùng nấm (tưa miệng) hoặc chấn thương do răng giả. Tuy nhiên, bất kỳ vết loét nào có màu đỏ, không lành quá 14 ngày, đều cần được sinh thiết để loại trừ nguy cơ ung thư.

Nguồn và ảnh: Healthline, QQ