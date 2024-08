Vừa qua, nhóm nữ nhà JYP - TWICE đã tổ chức thành công 2 đêm concert Ready to be tại SVĐ Nissan ở Kanagawa, Nhật Bản. Theo đó, TWICE chính thức mở khóa SVĐ có sức chứa lớn nhất Nhật Bản, lập kỷ lục là nhóm nữ đầu tiên trong lịch sử Kpop tiến vào Nissan. Ngoài phạm vi Kpop, TWICE còn là nghệ sĩ nữ nước ngoài đầu tiên biểu diễn tại SVĐ trong mơ này.

TWICE vừa tổ chức thành công 2 đêm diễn ở Nhật Bản

Theo ước tính, với 2 đêm concert Nissan, TWICE thu hút gần 140 nghìn khán giả. Thành tích choáng ngợp này cho thấy sức hút của 9 cô gái tại Nhật Bản luôn nằm ở hàng top. Ngoài việc tổ chức thành công 2 đêm diễn, TWICE còn tiếp tục màn comeback của bộ ba người Nhật MISAMO gồm Mina - Sana - Momo. Theo đó, MISAMO được ấn định trở lại vào ngày 30/10 cùng mini album thứ 2 sau màn debut tại Nhật khá thành công.

Nhóm nhỏ người Nhật MISAMO cũng được công bố comeback trong tháng 10

Mới đây, hình ảnh 3 thành viên MISAMO chụp ảnh cùng 1 sao nam cũng bất ngờ nhận được nhiều sự chú ý. Theo đó, thành viên nhóm Pentago là Yuto đã đến ủng hộ concert tại Nhật của TWICE và đăng ảnh cùng MISAMO lên MXH. Với tạo hình có phần già dặn cùng bộ râu quai nón, Yuto được ví như ông chú khi đứng cạnh MISAMO. Tuy nhiên, sự thật đầy bất ngờ là nam idol này chỉ mới sinh năm 1998, còn nhỏ tuổi hơn cả 3 cô gái nhà JYP khi Sana và Momo cùng sinh năm 1996, Mina sinh năm 1997. Cú twist này khiến nhiều netizen cảm thấy thú vị vì không ngờ Yuto lại là đàn em của TWICE cả về tuổi đời lẫn tuổi nghề.

MISAMO chụp ảnh cùng Yuto nhóm Pentagon - đàn em nhỏ hơn cả tuổi đời lẫn tuổi nghề

Yuto tên đầy đủ là Yuto Adachi (sinh ngày 23/1/1998) đến từ Nhật Bản và chính thức debut cùng nhóm Pentagon vào năm 2016 dưới trướng quản lý của công ty CUBE. Tuy nhiên, vào tháng 10/2023, nam idol cùng 1 số thành viên khác của Pentagon không tiếp tục gia hạn hợp đồng với CUBE nên đã rời khỏi công ty nhưng vẫn xác nhận Pentagon không tan rã. Từ đó đến nay, Yuto ký hợp đồng với công ty quản lý mới chủ yếu hoạt động ở Nhật Bản. Thời điểm còn Pentagon, Yuto gắn liền với hình tượng mạnh mẽ, nam tính nhưng vẫn khá trẻ trung. Chính vì vậy, nhiều khán giả cảm thấy bất ngờ khi sau 1 thời gian không gặp mà trông anh chàng đã trưởng thành hơn rất nhiều.

Yuto gắn liền với hình tượng mạnh mẽ, nam tính khi ở trong Pentagon

Sau khi tời CUBE, Yuto chủ yếu hoạt động ở Nhật