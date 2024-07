TWICE lập kỳ tích mới tại Nhật Bản

(Ảnh: JYP Entertainment)

Sau khi phát hành album tiếng Nhật thứ 5 trong sự nghiệp mang tên Dive, TWICE đã tổ chức chuyến lưu diễn vòng quanh thế giới tiếp theo mang tên Ready to be và tới biểu diễn tại sân vận động Nissan của Nhật Bản. Như vậy, TWICE chính thức trở thành nghệ sĩ nữ toàn cầu đầu tiên biểu diễn tại sân vận động lớn này. Ngoài ra, 9 cô gái JYP Entertainment cũng là nghệ sĩ K-Pop thứ ba, chỉ sau TVXQ và SEVENTEEN.

Trong hai ngày liên tiếp, sân vận động được lấp đầy bởi những người hâm mộ của các ngôi sao K-Pop, chứng tỏ vị thế của TWICE đối với khán giả Nhật Bản. Trước đó, xứ sở hoa anh đào luôn được coi là "thánh địa" của 9 thành viên. Thậm chí, trong các cửa hàng bán album, TWICE luôn được để riêng ở một vị trí đặc biệt do có quá nhiều khán giả muốn săn lùng.

Mới đây Billboard Nhật Bản đã công bố BXH 10 nghệ sĩ K-Pop quyền lực trong năm 2024. BXH này lập tức vấp phải nhiều ý kiến trái chiều khi Le Sserafim đứng đầu bảng, trong khi TWICE chỉ xếp hạng 6 và BTS đứng ở vị trí thứ 9. Không thể phủ nhận thành công của Le Sserafim, tuy nhiên việc nhóm dẫn đầu, vượt qua cả TWICE - nhóm nhạc được ví như số 1 K-Pop tại Nhật Bản - là điều khiến nhiều người phẫn nộ. Trong mọi cuộc bình chọn, 9 cô gái JYP luôn nhận được sự ưu ái và yêu thích từ những người hâm mộ tại Nhật Bản, do đó việc nhóm xếp sau "hậu bối" khiến khán giả vô cùng ngạc nhiên.